S i assorbono velocemente senza bisogno di posa, pellicola o altre manovra stile spa home made. Combattono la cellulite in modo rapido, perché hanno un'azione urto. Leggi perché fanno effetto!

Dimentica i fanghi anticellulite che richiedono lunghi periodi di posa e un successivo risciacquo accurato! Oggi contro la cellulite esistono anche fanghi che si assorbono rapidamente e non richiedono risciacquo. La particolarità di questi prodotti è che uniscono l'azione urto del fango alla praticità di una crema.

Come si usano? Alcuni fanghi anticellulite senza risciacquo si applicano sulle zone critiche con un leggero massaggio sino a completo assorbimento. Altri, invece, possono essere lasciati in posa tutta la notte come se fossero una maschera snellente. Ciò non significa, tuttavia, che il mattino dopo debbano essere risciacquati.

Fanghi anticellulite senza risciacquo: le tipologie

I fanghi anticellulite senza risciacquo non sono tutti uguali. Ci sono formulazioni in gel che danno un effetto fresco e altri, invece, che funzionano un po' da "sauna" con effetto riscaldante. Questi ultimi sono indicati solo per chi non ha problemi di fragilità capillare o venosa, e in genere per chi tollera la sensazione di creme che riscaldano il corpo. È proprio questa azione di termogenesi ad avere effetti benefici contro la cellulite, poiché agisce da ginnastica ai vasi sanguigni. A tutto vantaggio del drenaggio dei liquidi in eccesso.

Cosa contengono i fanghi anticellulite

Di solito i fanghi anticellulite sono a base di alghe che, da studi scientifici e prove empiriche, si sono rivelati molto utili contro la cellulite.

Il motivo? Le alghe sono ricchissime di sali minerali (ferro, fosforo, rame, magnesio, manganese e iodio) che contribuiscono a eliminare le scorie, accumulate nell'organismo. È proprio questa azione detox che rende preziose le alghe come trattamenti anticellulite.

Come sempre, va specificato che i fanghi, come tutti i prodotti anticellulite, non curano la cellulite in senso medico, ma migliorano l'aspetto della pelle a buccia d'arancia e rilassata.

Oltre alle alghe, questi prodotti a rapido assorbimento contengono altri ingredienti efficaci contro la cellulite, come:

caffeina: ha un effetto drenante ma soprattutto bruciagrassi, attraverso un’azione di attacco mirata sugli acidi grassi presenti nel tessuto adiposo;

ha un effetto drenante ma soprattutto bruciagrassi, attraverso un’azione di attacco mirata sugli acidi grassi presenti nel tessuto adiposo; edera: vasocostrittore, contrasta l ’insufficienza venosa , migliorando la circolazione e la permeabilità capillare;

vasocostrittore, contrasta l , migliorando la circolazione e la permeabilità capillare; escina: principio attivo contenuto nei semi dell’ippocastano dalla marcata attività antiedematosa, antinfiammatoria e con forte attività venotonica:

principio attivo contenuto nei semi dell’ippocastano dalla marcata attività antiedematosa, antinfiammatoria e con forte attività venotonica: centella asiatica: è un potente flavonoide ad azione anticongestizia, tonificante, venotonica e antinfiammatoria, che favorisce la rimozione ed eliminazione del ristagno dei liquidi

è un potente flavonoide ad azione anticongestizia, tonificante, venotonica e antinfiammatoria, che favorisce la rimozione ed eliminazione del ristagno dei liquidi peperoncino : è un forte stimolatore della microcircolazione, bruciagrassi e ossigenatore dei tessuti ad effetto riscaldante;

: è un forte stimolatore della microcircolazione, bruciagrassi e ossigenatore dei tessuti ad effetto riscaldante; zenzero : potenzia l’azione termogenico e bruciagrassi, dinamizzando la circolazione rallentata;

: potenzia l’azione termogenico e bruciagrassi, dinamizzando la circolazione rallentata; caolino: argilla naturale con azione levigante estremamente delicata; ricco di silicio e alluminio, favorisce la microcircolazione e ha spiccate proprietà assorbenti, decongestionanti e purificanti della pelle.

Come funzionano i fanghi anticellulite senza risciacquo

Una volta assorbiti dalla cute, i principi attivi marini stimolano il metabolismo cellulare e la microcircolazione, favorendo l’eliminazione delle tossine, a tutto vantaggio della compattezza della pelle. Essendo prodotti della natura, inoltre, i fanghi di alghe hanno una struttura biologica simile alla nostra: ciò fa sì che i loro componenti siano assorbiti facilmente dal nostro corpo, per essere utilizzati al meglio.

I prodotti tipo fango da provare contro la cellulite

Nelle righe che seguono guarda la selezione di DMBeauty sui fanghi anticellulite senza risciacquo e altri prodotti veloci ad assorbimento rapido.

Fangogel anticellulite senza risciacquo di GUAM

Tra i fanghi anticellulite senza risciacquo spicca la miscela per eccellenza contro gli inestetismi cutanei, cioè l'Alga Guam. A base di laminaria digitata, è una crema a rapido assorbimento arricchita da Nanosfere lipoattive a base di Coccoloba uvifera. Si tratta di sostanze in grado di regolare i geni coinvolti nel metabolismo degli adipociti, inibendo la formazione di nuove cellule adipose e attivando la lipolisi.

Crema Fango Rassodante di Geomar

Alla tipica texture corposa dei fanghi unisce la praticità della crema, in termini di tempo e utilizzo. Si assorbe, quindi, rapidamente, senza richiedere né posa né risciacquo. Contiene un concentrato

di ingredienti come il Tris di Argille, che contribuisce all’azione detossinante e drenante, e il Caffè Verde che svolge un’azione tonificante e rassodante.

Fango-crema rimodellante effetto sauna di Diego dalla Palma

L'azione rimodellante è data dall'alga laminaria e dal fucus vesiculosus, utile ad alleggerire i tessuti appesantiti da accumuli adiposi e noduli cellulitici. Il ginseng peruviano contrasta l’aumento di numero e volume di nuove cellule adipose. Inoltre, grazie alla sua texture assorbibile, non macchia pelle e tessuti ed è di facile utilizzo. Va applicato con massaggi circolari insistendo nelle zone del corpo in cui sono maggiormente presenti accumuli adiposi.

Cellulite Mud Cream di Eterea Cosmesi Naturale

Un fango dalla consistenza cremosa, formulato con ingredienti dalle spiccate proprietà lipolitiche come l'escina e la caffeina. In più l'argilla verde stimola il drenaggio e favorire la riduzione dei liquidi in eccesso, delle tossine e degli accumuli adiposi localizzati, riattivando il metabolismo delle cellule. La sinergia degli estratti vegetali di tè verde, hamamelis, edera, betulla, ippocastano e arnica migliora il tono cutaneo, alleviando la sensazione di gonfiore provocata dal ristagno dei liquidi.

Alghe Cell crema rimodellante tonificante di Helan

Una crema fango composta da oli essenziali a effetto aromaterapico principi attivi che aiutano a migliorare l'aspetto della cellulite.

Gli estratti di centella asiatica, sambuco e ulmaria migliorano il microcircolo. Le alghe brune della Bretagna, fucus e laminaria, favoriscono il riassorbimento dei liquidi. Il mix di caffeina, noce di cola e tè verde, agevola lo scioglimento dei grassi. Infine, il pepe nero agevola la dilatazione dei vasi sanguigni e il conseguente assorbimento dei principi attivi.

Body Strategist Attack Serum di Comfort Zone

Un siero intensivo lipolitico in grado di agire sugli inestetismi della cellulite. La texture ultraleggera è un’infusione di attivi concentrati che si assorbe velocemente. La caffeina pura concentrata all'1,5% e carnitina agiscono in coppia favorendo la mobilitazione dei trigliceridi (grassi) e promuovendone l’ingresso nei mitocondri. Tale meccanismo contrasta l’accumulo dei grassi, poiché favorisce l’utilizzo dei trigliceridi a scopi energetici e termogenici.

ContraCell® Fango Senza Risciacquo Bio

È un fangogel senza risciacquo a effetto caldo, indicato per chi non ha problemi di fragilità venosa e capillare. Attraverso la termogenesi, agisce sia sulla cellulite edematosa e quindi sul ristagno dei liquidi che sulla stimolazione di enzimi lipolitici per un’azione riducente. Si usa come trattamento d'urto mattina e sera, massaggiando a fondo dalle caviglie a salire su cosce, glutei, addome, braccia fino a completo assorbimento. E poi si prosegue come mantenimento 2-3 volte alla settimana, applicandolo sulle zone da trattare e lasciarlo in posa 15-20 minuti. Infine, si massaggia fino a completo assorbimento.

Advanced Cellu Remover Spray rimodellante di Korff

Uno fluido spray, a base di estratto di semi di papavero, caffeina, carnitina e ginkgo biloba, che aiutano a ridurre gli inestetismi della cellulite. Migliora la compattezza cutanea già dopo 14 giorni, lasciando la pelle liscia ed idratata. Ad assorbimento rapido, permette di rivestirsi subito dopo l’applicazione.

Thalasso Slimmer Fango in crema di Emocean

Un fango marino in crema per l’adipe più ostinato che combatte adipe, cellulite e atonia dei tessuti. Non sporca e non unge. Di giorno si usa come una normale crema da assorbimento immediato, mentre di notte è possibile stenderne un velo e lasciarlo in posa per un risultato evidente. Contiene limo marino, che è un forte lipolitico ma svolge anche attività drenante, utile contro la ritenzione idrica. Altri ingredienti tipici della thalassoterapia, come l’asparagopsis armata, aiutano fisiologicamente l’organismo a smaltire l’adipe in eccesso.

Redux Active Cell di Planet Pharma

Un gel ad azione attiva concentrata anticellulite rimodellante e rassodante per cosce, glutei, pancia e braccia. Contribuisce a migliorare l’aspetto estetico della pelle colpita da buccia d’arancia, accumuli adiposi e cellulite, prevenendone la ricomparsa e migliorando il tono dei tessuti cutanei. A rapido assorbimento.