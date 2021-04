C ome ogni 22 aprile si celebra l’Earth Day, una giornata dedicata alle riflessioni per un mondo più pulito nel presente e nel futuro. Qui abbiamo raccolto le iniziative beauty più cool in occasione della Giornata Mondiale della Terra

Quanto impatta il cambiamento climatico sulle nostre scelte di vita e di acquisti. Se non ci hai mai pensato il 22 aprile 2021 è il momento giusto per farlo: si celebrerà, infatti, la 51esima Giornata Mondiale della Terra (l’Earth Day). Una giornata simbolo che fin dagli anni ’70 vuole puntare i riflettori sulle problematiche che il pianeta terra sta affrontando ogni giorno.

Un’iniziativa conosciuta e riconosciuta a livello mondiale che, per il 2021, affronta il tema Restore Our Earth: un atto dovuto al pianeta per pensare e ragionare su quali possono essere le azioni da compiere sia per evitare ulteriori danni, sia per riparare a tutto ciò che generazioni presenti e passate hanno causato all’ambiente.

Giornata mondiale della terra, l'impegno dei brand beauty

Le iniziative che si svolgono in questa giornata sono davvero tante e il mondo di beauty, make-up e skincare non è da meno. Negli ultimi anni, infatti, il mondo della bellezza ha capito quanto sia importante un approccio più sostenibile sia a livello di produzione e scarti, sia quando si parla di prodotto finito, come i cosmetici solidi, e commercializzato fino agli ingredienti stessi.

Proprio per questo le aziende stanno cercando di diminuire le dispersioni di CO2, utilizzano packaging in vetro o in materiale riciclato, oppure optano per le soluzioni ricaricabili e, infine, selezionano ingredienti biologici provenienti da colture biodinamiche o sostenibili. Piccoli passi per un mondo che ha sempre fatto della plastica il suo principale veicolo, ma che oggi capisce l’importanza di preservare uno dei tesori più grandi che abbiamo: la nostra Terra. Noi di Dmbeauty.it abbiamo pensato di dare voce a tutto ciò selezionando i brand e le iniziative più green a tema beauty in occasione dell’Earth Day.

Maria Nila: l'approccio green 365 giorni l'anno

Capelli bellissimi con la coscienza pulita: Il brand svedese dedicato all’haircare Maria Nila celebra la terra ogni giorno, non solo il 22 aprile. Il marchio infatti pesta la massima attenzione alla questione ambientale grazie a formulazione prive di solfati e parabeni, ma anche 100% vegane e cruelty free. Particolare attenzione anche al attraverso il supporto al progetto Plan Vivo, organizzazione volta alla tutela dell’ambiente per assicurare un’adeguata compensazione climatica.

Capostipite del packaging completamente sostenibile c’è linea Eco Therapy Revive: ogni bottiglia è infatti costituita al 100% da plastica recuperata dagli oceani riducendo del 56% l’impatto ambientale rispetto all’uso di nuovi materiali e ripescando circa 959.000 bottiglie dai mari solo nel 2020.

Adesso: il beauty Made in Italy che tutela il pianeta

Giovani e green: Adesso è un brand Made in Italy arrivato sul mercato da pochissimi mesi e, grazie alla sua estetica raffinata e alla leggerezza che lascia sulla pelle, si è già affermato come vero must have a prova di Instagram. La gamma di prodotti dedicati alla skincare di tutti i giorni presenza attivi di origine naturale e, inoltre, il marchio Adesso collabora con l'associazione internazionale "1% for the planet" e dona l'1% del suo fatturato ad associazioni che preservano il pianeta.

Honest beauty e la produzione consapevole a tutela dell'ambiente

Packaging riciclabile e prodotti sicuri, efficaci e attenti alla salute delle persone e dell’ambiente. Honest Beauty offre la possibilità di salvaguardare il pianeta con piccoli gesti quotidiani e uno stile di vita più green friendly. Caratteristica del marchio, fondato nel 2011 da Jessica Alba, è la produzione consapevole atta a minimizzare l’impatto sull’ambiente. Oli vegetali, burri di karitè e formulazioni a base di oli di frutta rendono la make-up e skincare davvero imperdibili.

Oway e i suoi ingredienti biodinamici, biologici ed equo-solidal

Impegnarsi ogni giorno per un mondo migliore: Oway ha fatto di questo concetto la sua filosofia di produzione ed è portavoce del concetto di agricosmetica® consapevole e sostenibile in Italia e nel mondo. Un approccio circolare che utilizza ingredienti biodinamici, biologici ed equo-solidali, un packaging a zero sprechi a base di vetro e alluminio e, non meno importante, è produttore e coltivatore agricolo grazie alla presenza della tenuta agricola Ortofficina a km 0. La dimostrazione che consumare meno e consumare meglio è possibile.

Mediterranea e la detersione in formato solido

Un approccio consapevole alla bellezza da oltre 20 anni: Mediterannea continua nella ricerca e produzione di prodotti attenti e rispettosi dell’ambiente: dal pack alle formule fino alla filiera produttiva.

Tra i prodotti must c’è il mondo dei solidi come Perfect Planet Conditioning Shampoo e Body Wash Bar contengono una minima parte d’acqua combattendo così lo spreco idrico (un detergente convenzionale ne contiene circa il 90%).

Yves Rocher e i docciaschiuma concentrati

“Plant for Life” è un progetto di Yves Rocher su scala mondiale nato nel 2007 per piantare nuovi alberi, rigenerare il suolo e rallentare la desertificazione. Quest’anno si è unita per la prima volta anche l’Italia attraverso il progetto AGRI.BIO.S.A (Agricoltura per la Biodiversità e la Sostenibilità Ambientale) che prevede la piantumazione di 10.000 alberi a partire da fine gennaio 2021 nella pianura e la bassa collina della Regione Veneto. Per ogni prodotto venduto della Linea I love my Planet, che si compone di Shampoo Concentrato e Gel Doccia Concentrato con tante diverse profumazioni verrà piantato un albero dalla Fondazione Yves Rocher.

Antos e la bioplastica proveniente dal mais

La plastica può impiegare anche milioni di anni prima di dissolversi completamente e, oltre a un attento e mirato riciclo, è importante pensare a nuovi packaging sostenibili e minor impatto ambientale. Come nel caso di Antos e del suo rossetto Ballerina, una delicata ed elegante tonalità nude con olio di ricino, cera di riso, burro di illipè, olio di mango, burro di karité, che ha realizzato il pack in PLA, una plastica prodotta con derivati del mais e che, a fine del ciclo vitale, può essere facilmente compostato visto che è biodegradabile.

& Other Stories: la linea vegan e certificata

Come celebrare al meglio la Giornata Mondiale della Terra se non con un prodotto vegan e dal packaging green? Tra le tante proposte la linea vegana & Other Stories, registrata presso la Vegan Society ed è interamente prodotta in Svezia, è una scelta da considerare.

Non solo; il packaging che garantisce il minor impatto ambientale possibile, grazie all’uso di flaconi in plastica riciclata certificata PCR, confezioni in alluminio e in vetro, materiali altamente riciclabili. In più le formulazioni sono altamente naturali (sino al 97%) e contengono due gli ingredienti botanici selezionati: semi di cotone e avena. Imperdibile.

Biofficina Toscana a tutela del territorio

Un invito ad attivarsi per la tutela della natura e i suoi valori: questo è il tema dell’Earth Day 2021 e rappresenta in tutto e per tutto le virtù fondanti di Biofficina Toscana. Il marchio cosmetico eco bio toscano, infatti, da sempre si impegna nella tutela del patrimonio naturalistico toscano e sostiene le Aziende agricole che coltivano materie prime senza l’uso di fertilizzanti chimici e rispettandone le fasi lunari e i tempi balsamici per il raccolto.

Ma non solo, particolare attenzione anche ai cosmetici prodotti come i detergenti solidi che, oltre all’eliminazione dell’acqua, permettono di evitare l’uso di plastica privilegiando cartone da fonti sostenibili.

Davines: i bambini e l'ambiente per un futuro migliore

Educare i giovani a pratiche sostenibili sin dalla tenera età, questo è l’impegno di Davines che anche per il 2021 presenta Davines for Future, l’iniziativa ideata per promuovere la necessità di un futuro sostenibile.

Dal 20 aprile al 15 maggio, infatti, acquistando due prodotti della linea Essential Haircare e una maschera della linea The Circle Chronicles, si riceverà in omaggio "Il Manuale del Supereroe", un libro ricco di attività educativo-interattive affinché i bambini possano imparare sin da piccoli l’importanza e il rispetto per la Terra.

Freshly Cosmetics: lo shampoo pensato per l'ambiente

Un nuovo lancio pensato e presentato proprio in occasione della Giornata Mondiale della Terra del 2021. Si chiama Nutritive Amino Shampoo ed è il nuovo prodotto dedicato al mondo dell'haircare di Freshly Cosmetics. Idrata i capelli secchi, sfibrati e tinti rispettando sia la barriera cutanea sia l'ambiente in cui viviamo ogni giorno.

Merito del 99% di ingredienti naturali con cui sono realizzate le varie referenze del brand, oltre che provenire una produzione responsabile e sostenibile che non fa uso di materie prime inquinanti. Un doppio impegno per i capelli e per l'ambiente che ci circonda.

Innisfree: la consapevolezza ambientale dal Sud della Corea

Come essere sostenibili e attenti alla salute della terra 365 giorni l'anno? Noi ce lo chiediamo ogni giorno, ma c'è chi ha già concretizzato tutto ciò come Innisfree che fa della consapevolezza ambientale un vero e proprio stendardo. Il brand, infatti, sceglie solo ingredienti d’origine naturale provenienti dall’isola di Jeju in Corea del Sud e sfrutta l’applicazione di metodi tecnologici per garantire che tutte le proprietà degli ingredienti siano preservate nelle diverse formulazioni.

Leocrema e la linea Viso Natural

Oltre la Giornata mondiale della Terra, particolare attenzione anche per l’“Ora della Terra” che si terrà 27 marzo 2021, ore 20:30. Un preciso momento stabilito a livello internazionale per pensare in modo proattivo al nostro pianeta. Ma è possibile approcciarsi alla skincare in modo consapevole? Questa è la domanda che si è posta Leocrema formulando e presentando a Linea Viso Natural che unisce una particolare attenzione all’impiego di ingredienti naturali e packaging eco-sostenibili, rinnovando il suo impegno per affrontare le sfide poste dall’impatto ambientale.

Foreo: tecnologia e innovazione per una bellezza durevole

Il mondo beauty è ormai all'avanguardia e, insieme a un continuo progresso, non perde mai di mira la tutela dell'ambiente. Proprio come FOREO, che da sempre propone soluzioni dedicate al benessere ad alto tasso tecnologico, che in occasione del 22 aprile ha lanciato la campagna “Make It Last, Not Break Fast”, evidenziando la propria storia di successo nell’impegno verso la creazione di dispositivi durevoli nel tempo ed ottimizzati per un utilizzo a lungo termine.

Il nostro must have? FOREO UFO, un device da usare due minuti al giorno al posto delle classiche maschere in tessuto per un'idratazione al top.

La Roche Posay e il nuovo packaging sostenibile

Un approccio green e sostenibile al mondo del packaging: questa è stata la scelta di La Roche-Posay che ha presentato i nuovi tubi eco-sostebili. Un lavoro nato dalla partnership tra L’Oréal e Albéa, leader mondiale del packaging, questa prima versione di tubi è stata sviluppata per diventare in futuro la soluzione alternativa ai comuni packaging cosmetici.

Non ti resta che iniziare a scegliere meglio e nel modo giusto grazie ai brand green che amano e sostengono l'ambiente.