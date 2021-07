L a bellezza non ha genere, "Beauty has no gender" e mai prima d'ora questo concetto è così vero. Da Harry Style cantante trasformista che ama sperimentate, a Damiano dei Maneskin anche gli uomini oggi scelgono il make-up per esprimere loro stessi. E per noi è una cosa fantastica!

Harry Styles crea la sua prima linea beauty

Volto di Gucci, ex One Direction, cantante eccezionale e icona pop. Sono sempre di più i rumors che affermano che Harry Styles abbia registrato il suo marchio per lanciare la sua prima linea beauty e skincare, adatta ovviamente a tutti.

Benché non ci siano ancora conferme a riguardo i fan già ipotizzano sul nome che potrà avere la linea. I più "votati" sono SHE (acronimo per Styles Harry Edward e titolo di una sua canzone del 2019) oppure Pleased As nome con il quale sembra abbia registrato il marchio e quindi il più plausibile.

Paladino della fluidità di genere e dell’espressione di sé, non poteva che creare una linea di bellezza rivolta a tutti e se il nome è ancora un segreto quello che si sa di certo sono la tipologia di prodotti che includerà.

Dai cosmetici alle fragranze, passando per il make-up la nuova linea sarà certamente adatta ad ogni tipologia di persona, indistintamente dal proprio genere, orientamento sessuale e carnagione. Molto probabilmente ci saranno anche delle referenze di smalti (passione del cantante) che ama sfoggiare abbinati ai suoi outfit.

Per ora non possiamo far altro che sognare e sperare che la linea di Harry Styles sia presto tra le nostre mani di beauty addicted!

NooN By Fedez la linea di smalti in collab con Layla

E se la linea di Harry Styles è ancora un sogno, lo stesso non si può dire della capsule collection creata da Fedez insieme a Layla Cosmetics, brand italiano famoso per i suoi smalti semipermanenti.

Ed è proprio di smalti che si parla, la collaborazione ha infatti dato alla luce ben 6 referenze cromatiche (di cui una glow in the dark) adatte a tutti, abbattendo gli stereotipi di genere che non contemplano lo smalto sulle unghie di un uomo.

Colori vivaci, sgargianti e perfetti per ogni stagione rispecchiano l'allegria del cantante milanese e del brand. Sempre più aperto alle nuove sperimentazioni, Layla Cosmetics si pone con questa collezione in un punto di prestigio e di ammirazione, andando a scardinare i preconcetti legati allo smalto per unghie e diventando completamente inclusivo.

Layla Cosmetics, Noon by Fedez. Prezzo: 17,75€ l'uno

Humanrace, la linea skincare di Pharrell Williams

Il cantate, autore del tormentone "Happy" che ci ha risuonato in testa per tutta l'estate del 2013 ha fondato la sua linea di skincare, Humanrace.

Prodotti inclusivi e sostenibili, permettono di avere una pelle purificata e prima di imperfezioni, grazie alle formulazioni altamente ricercate. Il packaging dei prodotti è al 50% fatto di plastica riciclata e una volta terminati si procede con il refill per avere il minore impatto ambientale possibile.

Il cantante ha dichiarato che «la faccia è il risultato del nostro spirito. È importante prendersi cura della pelle, ma anche dedicare tempo a sé stessi ogni giorno». Per questo motivo la routine di bellezza proposta è brevissima e dura solo 3 minuti.

Humanrace by Pharell Williams, Routine Pack. Prezzo: 100$

House 99: il grooming brand di David Beckham

Vero sex symbol anche David Beckham ha creato la sua linea di bellezza, pensata per tutti gli uomini come lui che ci tengono ad avere barba, capelli e tatuaggi sempre curati. Molto più di un grooming brand, House 99 è una vera e propria community di uomini attenti al look che vogliono sperimentare nuovi prodotti.

La linea comprende moltissime referenze tra cui i must have che ogni uomo dovrebbe avere nel suo beautycase, ovvero: una crema viso leggera, un autoabbronzante per cancellare i segni della stanchezza, un detergente purificante e una crema contorno occhi.

Non potevano certo mancare anche i prodotti pensati per gli amanti dei tatuaggi e della barba, due diktat del calciatore, e per i capelli. Beckham crea così un universo al maschile dove dare consigli di bellezza, per rendere la routine più efficace e performante.

MAC x Michele Magnani

Non una linea intera ma una esclusiva palette occhi in edizione limitata che racchiude la passione del M·A·C Global Senior Artist Michele Magnani per il makeup.

I colori del tramonto incontrano l'acqua cristallina del mare, in 4 tonalità perfette per l'estate 2021.

Emerald Cut: Un colore smeraldo intenso, che richiama la fluidità e trasparenza dell'acqua.

Un colore smeraldo intenso, che richiama la fluidità e trasparenza dell'acqua. Red Brick: un arancio che evoca il colore del sole.

un arancio che evoca il colore del sole. Antiqued: un ruggine bruciato che rappresenta la transizione fra luce e buio.

un ruggine bruciato che rappresenta la transizione fra luce e buio. Yes to Sequins: un ombretto dai riflessi dorati, proprio come gli ultimi raggi del sole che bacciano la nostra pelle.

M·A·C, Michele Magnani Palette. Prezzo: 68€ (oltre il 40% di sconto! tua a soli €39 sconto automatico al checkout sul sitomaccosmetics.it)