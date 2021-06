H ips dips, che passione! Se anche voi siete tra le fortunate ad averli non si può certo dire che non siate tra le ragazze più cool del momento. Proprio come le vip che ne hanno fatto una vera e propria tendenza. Ecco chi sono le hips dippers famose che, come voi, sono orgogliose dei loro bellissimi fianchi a violino!

Ogni corpo ha le sue peculiarità. Cose che piacciano di più e cose che, invece, piacciono di meno. Sempre che non si impari a valorizzarle, trasformandole in veri e propri punti di forza. Da mostrare con il giusto orgoglio come un bellissimo tratto distintivo, unico e inimitabile. Un esempio? Gli hips dips, ovvero quelle rientranze che, in base alla conformazione ossea del corpo, si formano tra l’anca e la coscia, giusto all’altezza dei fianchi.

Una caratteristica che se fino a qualche tempo fa veniva considerata un difetto, oggi è diventata una delle maggiori tendenze sui social. E questo anche grazie alle celeb che li hanno e che, tutte unite sotto gli hastagh #hipsdips e #bodyposity, li hanno trasformati in una vera moda. Unite in prima linea per valorizzare la bellezza del corpo in ogni sua minima sfaccettatura. Ecco, allora chi sono le maggiori hips dippers da seguire e da cui prendere esempio, per imparare ad amare i propri "fianchi a violino" e a metterli in risalto con abilità e fierezza.

Bella Hadid: hips dips da sfilata

Paladina numero uno degli hips dips, capace di incantare chi la guarda con qualsiasi look, è la splendida Bella Hadid. Giovane, sicura di sé e capace di valorizzare al meglio questa peculiarità del suo corpo, sia in costume o intimo (come spesso la si vede durante le sfilate di Victoria’s Secret), che con qualsiasi altra tipologia di abbigliamento.

Insomma, una vera e propria icona di stile e sicuramente la più rappresentativa tra le hips dippers famose. Un tripudio di bellezza e self confidence che rendono Bella Hadih (e i sui fianchi a violino) una delle modelle più ricercare e desiderate dagli stilisti di tutto il mondo. Un buon motivo per copiare il suo look e valorizzare al meglio i vostri hips dips, no?

Quale abbigliamento scegliere con gli hips dips

Per farlo vi basterà seguire qualche semplice accorgimento di stile come:

optare per i pantaloni a vita bassa, che accentuano l’onda;

pant skinny o legging aderenti;

tubini che seguono le linee naturali del vostro corpo.

Preferendo sempre tessuti leggeri e morbidi.

Ashley Graham: paladina della body positive

E parlando di linee morbide non possiamo non citare la bellissima Ashely Graham, la modella curvy più famosa e amata del momento. Ironica, sensuale e portavoce numero uno della body positive. Una bellezza vera, autentica e sana. A cui non interessano i canoni irreali proposti dalla società ma che si mostra fiera e orgogliosa di tutte le sue splendide forme, hips dips compresi.

Non a caso perfino la Mattel (l’azienda produttrice della bambola più stilosa del mondo) ha creato una Barbie con le fattezze di Ashley Graham, portando un chiaro messaggio a tutte le bambine e donne del mondo “amatevi esattamente per come siete, ovvero bellissime”. Con tutte le vostre peculiarità, nessuna esclusa.

Miley Cyrus, voce e hips dips da urlo

Eccentrica, trasformista e fuori dagli schemi. Ma soprattutto che non passa mai inosservata. Miley Cyrus è una delle pop star più amate e seguite sui social. Sempre pronta a far parlare di sé per la sua voce straordinaria e per i suoi look, sempre diversi e iconici, ma che hanno tutti un punto in comune: valorizzare la sua naturale bellezza e il suo corpo.

Che si tratti di indossare body o tutine attillatissime durante i concerti o tubini e pantaloni che ne delineano le forme, è chiaro che Miley ama il corpo e i sui bellissimi hips dips (e come darle torto). L’esempio perfetto di come, la cosa più importante per essere sempre stupende e al top, sia piacersi e amarsi in ogni peculiarità e sfaccettatura. E se lo dice una ragazza da più di 130 milioni di follower potete assolutamente crederci.

Dua Lipa, straordinariamente unica

Verrebbe quasi da dire “meno male che esiste Dua Lipa”. E non solo per le bellissime hit che ci regala ma anche per la sua naturalezza e capacità di rendere straordinaria qualunque cosa, dai capelli bicolor agli hips dips. Per chi, infatti, non fosse ancora convinta della fortuna che gli ha dato madre natura, vi basterà guardare qualche foto di Dua Lipa per capire subito che sì, anche voi come lei, avete una caratterista che vi rende davvero uniche.

Tutto sta nel sapersi valorizzare nel modo corretto: con il giusto workout e con l’abbigliamento.

Come valorizzare gli hips dips con l’allenamento

Via libera a esercizi come:

squat, con o senza pesi;

leg raise;

affondi.

Perfetti per tonificare la muscolatura di gambe e glutei ed esaltare i vostri hips dips (oltre a fare benissimo per la vostra salute e benessere generale).

Kendall Jenner, hips dips e stile impeccabili

Basta veramente poco alla bellissima Kendal Jenner per valorizzare i suoi hips dips. Alta e dal fisico filiforme (e questo dimostra come gli hips dips non abbiano nulla a che vedere con il grasso accumulato come pensano in tanti), Kendal può indossare qualunque cosa risultando sempre perfetta e super stilosa.

Fortuna? Forse. Sicuramente la stessa che l’ha fatta nascere con gli hips dips e che, grazie al suo gusto impeccabile, riesce a valorizzare al meglio. Rendendo questo dettaglio del suo corpo, super cool e perfettamente armonioso con la sua fisicità. Un tratto che, come nel caso di Bella Hadid, la rende assolutamente unica e tra le modelle più ricercate del momento.

Insomma, i motivi per cui amare i vostri hips dips sono davvero tanti così come le donne che non perdono occasione di mostrarli con orgoglio e naturalezza.

Dopo tutto cosa c’è di meglio che amare il proprio corpo e mostrarlo così com’è. Semplicemente e diversamente perfetto.