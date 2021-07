N el corso della stagione estiva la pelle è soggetta allo stress degli agenti atmosferici, pertanto merita di particolari cure ed attenzioni per rimanere giovane, fresca e idratata. Scopri come nutrirla in profondità e proteggerti da rughe precoci e secchezza!

Durante l’estate, la pelle è più facilmente soggetta a disidratazione. Il caldo, il sole, la salsedine e il cloro, ma anche l’aria condizionata e gli sbalzi di temperatura, possono inficiare la bellezza dell’epidermide. Questa infatti, diventa spenta, poco elastica e tende a seccarsi. Per questo motivo, è fondamentale ricercare una costante idratazione durante i mesi estivi, in modo tale da mantenere inalterato il rapporto tra acqua e componente lipidica.

Seguire una corretta routine che reintegra i liquidi presenti nell’organismo, ti permette di mantenere la pelle morbida, luminosa e giovane, rallentando la comparsa delle rughe.

Vediamo quali sono le abitudini da seguire durante i mesi più caldi dell’anno per prenderti cura di viso e corpo.

Parti da una corretta alimentazione

Durante l’estate, è importante rivedere la propria alimentazione, favorendo quei cibi che aiutano a idratare la pelle secca. Oltre a bere almeno due litri di acqua al giorno, dunque, ti consigliamo di aumentare la quantità di frutta e verdura, assumendo questi cibi anche sotto forma di smoothie. I frullati, infatti, oltre a essere molto gustosi e divertenti da bere, ti forniscono un apporto irrinunciabile di energia.

Gli elementi più indicati per idratare la pelle d’estate

Durante la stagione estiva, hai a disposizione una scelta davvero molto vasta di frutta e verdura da assumere. Gli alimenti più indicati da inserire nella tua alimentazione sono:

pomodori;

cetrioli;

zucchine;

melone;

fiori di zucca;

peperoni;

susine;

pesche;

angurie;

cetrioli;

ravanelli:

insalata.

In questo periodo, inoltre, sarebbe opportuno ridurre la quantità di sale assunta. Si tratta infatti di una sostanza che provoca disidratazione in quanto favorisce la ritenzione idrica.

Le sostanze migliori da ricercare nei prodotti per idratare la pelle

In commercio esiste una moltitudine di prodotti per idratare la pelle, soprattutto durante la stagione estiva in cui il rischio di secchezza è molto più elevato.

I principi attivi più efficaci per prendersi cura della propria epidermide sono:

Vitamina C;

Vitamina E;

Acido Ialuronico;

Coenzima Q10;

Fospidinina.

Il loro potere consiste nel fornire una profonda idratazione, ma anche nel proteggere la pelle dall’invecchiamento precoce (e dunque dalla formazione di rughe) e dalla formazione dei radicali liberi. Inoltre, le texture sono molto leggere e piacevoli, pertanto non appesantiscono ulteriormente il viso.

Per questo motivo, ti consigliamo di fare attenzione anche ai trucchi che utilizzi: archivia il fondotinta che utilizzi durante l’inverno e preferisci make up più naturali magari servendoti di BB e CC cream da scegliere tenendo conto della tua abbronzatura.

I rimedi della nonna per idratare la pelle

Se non vuoi ricorrere a creme e cosmetici per idratare la pelle, puoi sempre provare i rimedi della nonna, ossia gli ingredienti naturali che venivano utilizzati prima che in commercio comparisse un’ampia rosa di prodotti da cui attingere.

Quali sono i prodotti naturali per prendersi cura della pelle in estate?

L’aloe permette di nutrire e idratare in profondità la pelle, in quanto contiene moltissime vitamine, liquidi e aminoacidi. Inoltre, questa sostanza ha un potere rinfrescante e lenitivo che risulta davvero molto rilassante e piacevole durante la stagione calda.

Tuorlo d’uovo, yogurt e miele sono spesso utilizzate insieme per creare degli impacchi nutrienti per la pelle.

L’olio di oliva e quello di mandorle sono tra i più noti per il loro potere idratante per la pelle. In particolare, se non ami gli odori forti, ti consigliamo il secondo, che è più neutro e delicato.

L’avocado è un superfood che contiene molte fibre, grassi essenziali ed antiossidanti.

Le stesse proprietà sono attribuibili alla banana, un ingrediente perfetto per realizzare delle fantastiche maschere viso idratanti!

L’argilla aiuta ad assorbire il sebo in eccesso e a trattenere le impurità. Invece che seccare la pelle come molti erroneamente pensano, bilancia i livelli di idratazione.

Scopri il piacere dell’acqua termale

L’acqua termale è un prodotto estremamente versatile che negli ultimi anni ha conquistato le beauty routine grazie alla molteplicità di utilizzi di cui puoi approfittare.

Oltre che per fissare il fondotinta, rendendolo più omogeneo e uniforme creando una base semplice e che non necessita di ritocchi, puoi utilizzarlo per idratare la pelle spruzzandolo quando hai caldo per rinfrescarti.

La sua formulazione contenente pantenolo, glicerina e oli essenziali, ti aiuta a nutrire l’epidermide in profondità soprattutto quando passi molto tempo in ambienti secchi come quelli in cui vi è l’aria condizionata.

In commercio sono presenti versioni da viaggio di questo prodotto, che puoi tranquillamente mettere in borsa e portare con te per spruzzarlo durante la giornata per sentire un immediato sollievo.

Evita di utilizzare detergenti troppo aggressivi

La detersione è fondamentale per mantenere la pelle giovane, fresca e idratata, non solo durante l’estate. Nel corso di questa stagione, comunque, è meglio scegliere prodotti rigeneranti e antiossidanti che non siano troppo aggressivi. La cute, infatti, è già soggetta allo stress causato dagli agenti atmosferici. Favorisci mousse e gel che sono leggeri e nutrienti e scegli quello più adatto alla tua pelle, in quanto una secca ha bisogno di vantaggi differenti rispetto a una mista o grassa.