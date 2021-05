S i acquistano in farmacia o erboristeria, e sono a base di estratti vegetali che aiutano a eliminare la ritenzione idrica. Per questo motivo gli integratori anticellulite supportano l'azione di gel e creme snellenti

Se inseriti in un piano d'attacco globale, gli integratori anticellulite possono rivelarsi efficaci. Aiutano, infatti, a drenare i liquidi in eccesso e stimolano circolazione venosa, contribuendo così a eliminare la cellulite. Certo, non vanno scambiati per miracolosi rimedi snellenti, ma intesi come supporto di prodotti anticellulite e di un regime alimentare sano. Questi drink e capsule contro la ritenzione idrica potenziando le creme, facendoti sentire più sgonfia e leggera. A partire da gambe e caviglie! Alcuni sono più indicati se il problema è dovuto a un ristagno di liquidi, altri invece quando ci sono accumuli adiposi. Tutto dipende dal principio attivo, di solito estratto da piante ed erbe officinali, che contengono

Ma come funzionano gli integratori per la cellulite? E qual è il migliore drenante da provare? Scopriamolo insieme.

Integratori anticellulite: perché usarli

Da sole le creme e i gel anticellulite non bastano, perché agiscono sulla superficie cutanea. Ma la cellulite nasce ben al di sotto dell'epidermide: è originata da un'alimentazione disordinata, da squilibri ormonali o da una vita troppo sedentaria. Tutti fattori che determinano un accumulo di acqua nei tessuti e di grassi negli adipociti, le cellule "magazzino" presenti nello strato più profondo della pelle. Aumentando di volume, queste invadono il derma e formano noduli. Intanto nei tessuti più esterni le fibre di sostegno diventano meno elastiche e la pelle, sotto la spinta del grasso e dei liquidi, assume il caratteristico aspetto a buccia d'arancia. Ecco perché è meglio combattere la cellulite sia da dentro, con gli integratori, sia da fuori, con le creme.

Integratori anticellulite drenanti

Tutti gli integratori hanno lo scopo di ridurre la cellulite, ma funzionano in modo diverso. Alcuni hanno un'azione drenante, cioè fanno in modo che i liquidi che ristagnano nei tessuti vengano riassorbiti dal sistema linfatico. In genere, contengono principi attivi come betulla, tarassaco e pilosella. Sono più indicati cellulite edematosa, cioè quando i noduli e i gonfiori di gambe e glutei sono molto accentuati. Inoltre, se premi la zona con un dito, si forma un avvallamento che rimane per qualche secondo.

Integratori che migliorano la circolazione

Ci sono, poi, integratori che aiutano a rinforzare le pareti dei capillari. Chi ha una circolazione periferica poco efficiente, anche se non ha problemi di peso, spesso ha la cellulite: i piccoli vasi che irrorano il derma, non essendo abbastanza robusti, trasudano liquidi, che infiltrano i tessuti circostanti. In questo caso, sono utili i prodotti a base di estratti di frutti di bosco, centella asiatica, rusco, vite rossa, che rendono più forti i capillari. Inoltre, aiutano a far sentire le gambe meno gonfie.

Gli integratori anticellulite fanno dimagrire?

Tra capsule e fluidi da bere, esistono integratori anticellulite che puntano soprattutto a ridurre gli accumuli di grasso. Ma attenzione, non significa che facciano dimagrire. Il loro scopo è aiutare le cellule di grasso a diminuire le riserve di lipidi. E l'azione è sempre localizzata sui cuscinetti. Contengono, infatti, estratti di ananas, ginkgo biloba, caffè verde o altre sostanze che accelerano il metabolismo delle cellule, costringendole a consumare di più. Questo tipo di integratori è più adatto quando la cellulite colpisce, in particolare, zone difficili come l'interno delle gambe e quello delle braccia. E si accompagna ad accumuli adiposi.

Gli integratori da provare contro la cellulite

Gli integratori anticellulite della gallery in base si acquistano in farmacia o erboristeria: sono tutti a base di sostanze che drenano i liquidi in eccesso, migliorano la circolazione e aiutano a migliorare l'aspetto della pelle. Guarda la selezione di DMBeauty.

Peso Sto Cell di Erba Vita

60 capsule, di cui 30 da giorno e 30 da notte. Quelle da prendere al mattino contengono: arancio amaro, moringa, betulla, centella, lespedeza, matè. Le capsule da assumere prima di andare a dormire, invece, contengono: vite rossa, bromelina (da ananas), complesso di bioflavonoidi, meliloto boswellia, ippocastano, quercetina. Ananas Cell di ERBAMEA

Contiene estratto di ananas e un pool di drenanti, come centella, bacche di mirtillo, tè verde, ribes nero, betulla, spirea, tarassaco, verga d’oro e karkadè. Lynfase di ABOCA

Fluido concentrato in AdipoDren, un complesso molecolare brevettato a base di estratti liofilizzati di grano saraceno e rusco per il benessere vascolare (linfatico e venoso) e di tarassaco, verga d'oro e orthosiphon per il drenaggio dei liquidi corporei. Caffè Verde Metabolico di EQUILIBRA®

Un drink a base di caffè verde e tè verde, betulla, tarassaco e ananas per un'azione drenante e snellente. ESI-Fit D Drena di ESI

24 pocket drink al gusto di arancia rossa.

Contengono estratti vegetali di ginepro, tè verde e betulla, pilosella, verga d’oro, equiseto, efficace nel drenaggio dei liquidi e nella remineralizzazione dell’organismo, ortosiphon, efficace contro gonfiori e ritenzione idrica.

ReduxCell di BIONIKE

60 capsule a base di centella asiatica, meliloto, vite rossa, coleus forskholii, che favorisce lo scioglimento dei grassi, bromelina: enzima proteolitico aiuta a ridurre i gonfiori. Fitocentella di SOLGAR

Un concentrato di centella asiatica, utile al sostegno della funzionalità del microcircolo, per chi avverte la sensazione di gambe pesanti e contro gli inestetismi della cellulite. Drenante 5 azioni con Baobab di PURO by FORHANS

5 ingredienti selezionati in unico prodotto: baobab, centella asiatica, ananas, tarassaco, colina e betulla. Cellulis.IN di SKINIUS

Contiene estratto di centella, arancio amaro e rusco, per migliorare la circolazione favorendo l'attenuazione della sensazione di pesantezza e gonfiore delle gambe. Redux Dren Forte

A base d vita, rusco, ananas, betulla, tarassaco e curcuma per depurare, drenare e migliorare la funzionalità del microcircolo.



Gli integratori possono far male?

Anche se si presentano in diverse formulazioni, gli integratori contro la cellulite sono principalmente a base di estratti vegetali. E, cosa molto importante, non contengono ormoni o sostanze diuretiche. Non bisogna confonderli con i farmaci dimagranti, che stimolano la tiroide, o con i farmaci diuretici, che agiscono sui ristagni di acqua presenti in tutto il corpo e mettono sotto sforzo i reni. Gli integratori anticellulite, anche se favoriscono l'eliminazione dei liquidi, funzionano solo a livello di circolazione linfatica superficiale.