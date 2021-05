L e labbra d’estate possono essere messe a dura prova dal sole ma non solo, quindi per proteggerle è necessario riservare loro qualche attenzione extra.

L'estate si avvicina rapidamente ed è molto probabile che aumenti il tempo che passerai all’aria aperta. Questo indubbiamente significa gioia e good vibes, ma perché i mesi più caldi siano davvero memorabili e tu non debba fare i conti con piccole seccature, non devi dimenticarti di proteggerti dai raggi nocivi del sole e dalle molte altre aggressioni che le alte temperature determinano, al mare come in città. Spesso si fa l’errore di preoccuparsi solo di viso, corpo e capelli, dimenticando come anche le labbra d'estate abbiano bisogno di attenzioni particolari.

Ecco quindi cinque buone abitudini per proteggerle.

Fai uno scrub

Se le tue labbra d'estate si seccano facilmente e noti dei piccoli taglietti o pellicine, il primo step per mantenerle in salute è esfoliarle, così da rimuovere tutte le cellule morte.

Il modo più veloce per farlo è quello di usare stick in formato burro cacao, che abbiano al loro interno micro granuli che svolgano proprio questa funzione.

Se però vuoi compiere un’azione più incisiva passa alle maschere esfolianti. Ne esistono già pronte in commercio, ma in alternativa puoi creare un mix di zucchero e olio d'oliva e passarlo delicatamente sulle labbra per ritrovarle subito lisce e setose.

Usa balsami labbra

Le labbra d'estate si disidratano spesso e per questo necessitano di essere nutrite, soprattutto se si passano molte ore sotto il sole, magari in spiaggia, e se si fanno bagni in mare.

I raggi solari intensi e l’acqua salata, infatti, tendono a disidratale e aggredirle. Per proteggerle, non dimenticarti mai di portare sempre con te un buon lip balm, nutriente e lenitivo, e di seguire queste super dritte per labbra a prova d'estate.

Applicali di nuovo dopo ogni bagno

Se prevedi di tuffarti, scegli formulazioni resistenti all’acqua e riapplica il balsamo ogni volta che esci dal mare o dalla piscina, dopo aver asciugato la superficie delle tue labbra.

Usa una protezione solare

I raggi ultravioletti, oltre che alla pelle, possono creare molti danni anche alle labbra, quindi deve essere impedito loro il più possibile di raggiungerle, applicando una protezione pari almeno a un SPF 30.

Nella scelta del balsamo labbra, quindi, assicurati che questo aspetto sia presente.

Il rischio più alto è quello di favorire l’insorgenza di tumori, ma esporre le labbra al sole senza protezione può anche portare a problemi meno gravi, ma sicuramente evitabili, come herpes o rughe intorno alla bocca.

Queste ultime sono causate da un’alterazione di produzione di collagene, proprio dovuta alle aggressioni dei raggi UV.

Ricordati di applicare la protezione solare anche nei giorni nuvolosi perché i raggi nocivi passano anche attraverso le nuvole e possono arrivare a noi in qualsiasi momento.

Evita i gloss

In estate la tentazione di accendere il sorriso con qualcosa di scintillante è altissima, ma presta attenzione e limita l’uso di gloss alle ore serali.

I lucidalabbra, soprattutto se trasparenti o con poco colore sono infatti dannosi per le labbra in estate, perché invece di proteggerle dal sole fungono da specchio e riflettono i raggi, attirando gli UV proprio in quell'area. Inoltre, è molto raro che questo tipo di prodotto sia munito di protezione solare quindi, almeno in spiaggia, meglio evitarlo.

Se proprio non vuoi rinunciare a un sorriso luccicante, prima di applicare il gloss stendi un velo di rossetto colorato o un balsamo che formi sulle labbra una prima invisibile barriera nei confronti del sole o di altri agenti che potrebbero aggredirle.

Opta per rossetti morbidi e non matt

Se ti piace sfoggiare labbra dai colori pieni e vivaci come rosso, fucsia, arancione o simili, e i balsami labbra colorati non ti sembrano sufficienti, sappi che i rossetti non sono vietati. Devi semplicemente fare attenzione a quali scegli.

Le formulazioni matt e a lunga tenuta, sebbene possano sembrare particolarmente idonee ad essere esposte alle altre temperature, non sempre lo sono perché possono seccare ancora di più le labbra d'estate, già messe a dura prova dal caldo e dalla salsedine, in caso tu abbia intenzione di passare la giornata al mare.

Se le tue tendono a seccarsi, meglio quindi dirigersi verso formule morbide, non lucide onde evitare l’effetto generato dal lucidalabbra, ma confortevoli al tatto. Anche in questo caso, applicarvi sopra anche una protezione solare non guasta.

Aiutati con l’alimentazione

Sapevi che esistono alimenti in grado di proteggere la pelle e le labbra dall’aggressione dei raggi del sole? Sono diversi e tutti buonissimi quindi perché non farti aiutare anche da loro nella lotta contro le insidie dell’estate.

Bacche e alimenti rossi e arancioni

Fragole, mirtilli e ciliegie contengono alti livelli di vitamina C, che può ridurre i danni da radicali liberi causati dall’esposizione ai raggi UV e stimolare la produzione di collagene.

Anguria, pomodori e peperoni rossi, pompelmo rosa, papaya sono invece ricchi di licopene, un antiossidante potentissimo in grado di proteggere, bloccare la luce UV e liberare il corpo dai radicali liberi.

Anche il betacarotene svolge questa funzione e si trova in carote, patate dolci, zucca, mango e albicocche.