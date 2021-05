I l caldo è uno dei nemici principali delle tue labbra ma niente paura, esistono piccoli trucchi per respingere l’attacco e sfoggiare un sorriso al top.

Durante i caldi mesi estivi, le alte temperature mettono a dura prova pelle, capelli e labbra.

Mentre però per quanto riguarda le skincare e hair routine, l’attenzione solitamente è massima, la zona attorno alla bocca viene spesso dimenticata o leggermente trascurata. Si tratta tuttavia di un errore perché le labbra sono molto sensibili agli agenti esterni e ai cambiamenti, e proprio per questo meritano di essere coccolate, soprattutto durante i cambi di stagione.

Fortunatamente bastano piccoli accorgimenti e pochi minuti al giorno per renderle pronte ad un’estate piena di baci e sorrisi.

Attenzione alla disidratazione

Le labbra possono soffrire di disidratazione anche nei mesi più freddi, soprattutto se sei abituata a usare tinte, rossetti mat o a lunga durata che, per loro natura, seccano le mucose.

Questo problema, cresce di pari passo con l’aumento delle temperature ma esistono diversi modi per arginarlo.

Bevi di più

Il primo e più semplice, è quello di bere con maggiore frequenza. La disidratazione delle labbra, spesso, rispecchia quella generale dell’organismo, quindi introdurre una quantità di liquido maggiore nel corpo può giovare sicuramente anche a questo aspetto.

Se non senti lo stimolo della sete sforzati un po’, ne va della tua salute generale e della bellezza del tuo sorriso. Un piccolo trucchetto extra per spronarti potrebbe essere quello di acquistare borracce graduate con impressi gli orari corrispondenti ad ogni tacca che ricordino di bere, oppure scaricare App che con piccoli allarmi orari fungano da promemoria.

Infine, hai mai pensato ai frullati? Servono allo scopo, sono buonissimi e fanno anche fare il pieno di vitamine.

Esfolia

Uno degli aspetti più divertenti dell’estate è quello di poter giocare con i colori, sia per quanto riguarda il proprio outfit sia nel make up, dove ombretti e eyeliner fluo si accompagnano a rossetti altrettanto funny.

Rossi accesi, fucsia intensi, arancioni, fino ai più fantasiosi azzurro, giallo e verde. Nessun limite alla creatività ma via libera alla fantasia.

Per rendere le tue labbra a prova di estate però, devi metterle nella condizione di accogliere al meglio l’arcobaleno che hai in mente per loro.

Il primo step è quello dell’esfoliazione, necessaria per rimuovere tutte quelle anti estetiche, e anche fastidiose, pellicine morte. Lasciarle al loro posto potrebbe far spostare il rossetto e dar vita di conseguenza a labbra a chiazze, meglio evitare.

Come farlo

Procurati un esfoliante delicato per labbra. In commercio ne esistono diversi per questa parte del viso, arricchiti con micro granuli esfolianti e che aiutino il naturale ricambio cellulare superficiale. Attenzione a non usare prodotti per il corpo, la pelle delle labbra è molto più delicata e potrebbero rivelarsi troppo aggressivi.

Se non ne hai di specifici a portata di mano nessuna paura, mescola un po’ di zucchero e miele in una piccola ciotola e il gioco è fatto. Prendi il composto e strofinalo delicatamente sul labbro superiore e inferiore, premendo e praticando quindi un leggero scrub.

Lascia agire qualche minuto, poi togli l'eccesso con le dita asciutte.

A questo punto le cellule morte dovrebbero essere spazzate via e la superficie risultare subito più morbida e levigata.

Fai questa operazione circa una volta a settimana o quando ti accorgi che le tue labbra necessitino di questo trattamento.

Nutri

Dopo averle idratate e levigate, le labbra necessitano senza alcun dubbio di essere nutrite.

Mai senza il balsamo labbra

Il prodotto beauty più semplice da usare per questo scopo, e che non può mancare nella tua borsetta nei mesi più caldi è il lip balm. Colorato o neutro non importa, basta che la sua formula sia in grado di nutrire a fondo.

Applicalo la mattina prima di uscire di casa e continua durante l’arco della giornata, ogni volta che senti che le tue labbra ne abbiano bisogno.

Concediti una coccola serale

Per un boost di idratazione e nutrimento extra, esistono maschere o balsami labbra appositamente formulati per essere tenuti tutta la notte e agire mentre riposiamo, prima di essere tolti al mattino.

Non sottovalutare gli oli

In alternativa, sempre da aggiungere alla skincare serale, puoi cospargere sulle labbra un velo di olio di cocco, estremamente nutriente.

Versane un po’ su un batuffolo di cotono o sui polpastrelli delle dita e picchiettalo delicatamente. Se preferisci, puoi metterne un po’ in un contenitore e conservarlo in frigo. Una volta solidificato puoi usarlo come fosse uno stick.

La stessa operazione puoi compierla anche con il burro di karité, che oltre a nutrire e rendere le labbra più morbide ha proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti.

Ricordati della protezione solare

Esattamente come per la pelle del resto del corpo, anche quella delle labbra deve essere protetta dai raggi dannosi del sole.

Per questo, in inverno ma ancor più in estate, è fondamentale ricordarsi di applicare prodotti che fungano da barriera contro i raggi UV.

I balsami labbra che contengono una protezione SPF almeno pari a 30 sono tantissimi, al momento dell’acquisti presta attenzione anche a questo aspetto.