L abbra secche in estate? Un fastidiosissimo problema che affligge un po' tutte/i. Ma solo se non si sa come fare per evitarlo! Ecco qualche semplice ma efficace consiglio per idratare e proteggere le vostre labbra, in estate (ma non solo).

Estate che bellezza! Tempo di divertimento, giornate all’insegna del mare (o piscina) e di tanto, tantissimo sole. Tutti fattori che aumentano il proprio benessere e che ci fanno stare meglio, sia dentro che fuori. O quasi. Quante volte, infatti, proprio in estate, vi siete ritrovate a fare i conti con le labbra secche? Sicuramente tante.

Ma come fare, quindi, per preservare la bellezza ( e la salute) delle vostre labbra? Rinunciare alla tintarella o ai tuffi e bagni con le amiche/i? Assolutamente no! Basta seguire qualche piccolo consiglio per idratare adeguatamente le labbra secche (in estate come in tutte le altre stagioni dell’anno), proteggendole in modo mirato e senza rinunce. Ecco, quindi, tutto quello che c’è da sapere per avere labbra perfette, a prova di sole e di sorrisi!

Burro cacao a volontà

A volte si pensa che il burro cacao serva unicamente durante la stagione invernale, per proteggere le labbra dal freddo. Beh non è così. Le labbra, infatti, hanno bisogno di essere idratate e schermate dai fattori esterni in ogni stagione dell’anno. Soprattutto quando vengono messe più a dura prova dagli agenti atmosferici come il vento ma anche il sole eccessivo.

Ecco perché, per aiutare le labbra secche in estate a rimanere ben idratate e sane, il burro cacao è l’alleato numero uno da tenere sempre con voi. Optando per delle formulazioni senza profumi e il più naturali possibili, meglio se con ingredienti come l’aloe vera, disinfiammante ed emolliente. Per agire in modo delicato e profondo su tutta la superfice interessata. E con il vantaggio (e il consiglio) di poterlo applicare più volte nell’arco della giornata.

Non dimenticatevi dello scrub

Le labbra secche possono essere una vera scocciatura, soprattutto quando si riempiono di quelle fastidiose pellicine che impediscono di far aderire in modo uniforme il vostro make up (oltre a fare male nel momento in cui si staccano).

Ecco perché, uno dei consigli per mantenere sempre morbide e lisce le vostre labbra, permettendo al burro cacao di penetrare correttamente e idratare a fondo la parte, è quello di fare uno scrub. Via libera alle formulazioni molto delicate, massaggiando il prodotto in modo leggero, per eliminare le cellule morte e riattivare il microcircolo, ma senza irritarle o danneggiarle.

Per preparare uno scrub tutto da sole vi basteranno:

un cucchiaino di zucchero;

un cucchiaino di olio extra vergine di oliva o di mandorle dolci.

Mescolando i due ingredienti insieme otterrete un impasto morbido, perfetto da passare delicatamente sulle labbra per un’esfoliazione tutta naturale.

Labbra secche e olio di oliva

Ma non solo. L’olio di oliva, infatti, è ricchissimo di vitamina E, l’ideale per nutrire le labbra e donargli la giusta idratazione che meritano. Anche nelle situazioni più “disperate”. Vi basterà massaggiare dolcemente le labbra con le dita bagnate di olio (anche in aggiunta a quello di argan). Ottenendo in pochissimi minuti labbra morbide, ben idratate e nutrite in modo naturale e profondo.

Più idratazione con il burro di karité

Come detto, la prima cosa dare fare per evitarle di avere le labbra secche è quella di mantenerle sempre ben idratate. Capita, però, che il semplice burro cacao non sia sufficiente. Magari dopo una giornata passata in spiaggia tra la dolce brezza portata dal mare, l’acqua salata e un’esposizione eccessiva al sole. Ecco perché, è bene avere sempre nel vostro beauty case un prodotto come il burro di karité.

Altamente idratante e in grado di rimarginare quei piccoli taglietti che possono formarsi quando la disidratazione delle labbra è elevata, grazie alle sue proprietà cicatrizzanti e antinfiammatorie. Una vera e propria terapia d’urto, per trasformare le labbra secche in un concentrato di morbidezza.

Utilizzare sempre la protezione solare

Se pensavate fosse prerogativa della pelle, vi sbagliate. Anche le labbra si scottano e, infatti, hanno bisogno di essere schermate dai raggi solari. Per questo è importante non dimenticarsi mai di utilizzare la protezione solare anche su questa delicatissima parte del corpo. E non una qualunque.

Le labbra scottate dal sole, infatti, diventano immediatamente secche. Per questo, la crema o lipstick solare più adatta a proteggerle durante la stagione estiva, deve avere un fattore di protezione molto alto, non meno di 30. Da riapplicare ogni volta che si sta in acqua, per evitare di sottoporre le vostre labbra a stress eccessivi causati dal sole.

Sfruttate la notte, con una maschera!

E non solo per divertirvi con le amiche ma anche per prendervi cura di voi e delle vostre labbra secche. Come? Applicando una maschera, in crema o in patch. Un prodotto perfetto per riparare le labbra e aiutarle a ritrovare il giusto benessere. Idratandole e nutrendole a fondo senza che nemmeno ve ne accorgiate.

Un prodotto super efficace per la cura delle labbra secche e screpolate e a cui, certamente, non vorrete mai più rinunciare. E non solo d’estate.

Labbra secche? Bevete di più

Anche se può sembrare banale, spesso non ci si ricorda che il nostro corpo è composto per la maggior parte di acqua. Motivo per cui, se questa manca, anche i tessuti esterni ne risentono. Apparendo secchi e opachi. E molto più inclini a danneggiarsi.

Ecco perché, per evitare di avere le labbra secche, la prima cosa da fare è semplicemente bere di più, almeno due litri al giorno. Tenendo sempre con sé una bottiglietta di acqua e avendo cura di non dimenticarsi mai di bere in modo costante durante l’arco della giornata.

Aiutatevi con l’alimentazione

E sa un da parte è necessario idratare le labbra secche assumendo tanta acqua, dall’altro non ci si deve mai dimenticare di quanto anche il cibo influisca sul benessere del corpo, labbra comprese. Per questo per aiutare questa parte del corpo a fronteggiare il caldo estivo e la maggior tendenza alla disidratazione, è importante aumentare il consumo di frutta e verdura, anch’essi ricchi di acqua.

Riducendo, invece, i cibi salati. Un rimedio tanto facile quanto efficacissimo per idratare e proteggere a fondo le vostre labbra.

Preferite i rossetti idratanti

Per le amanti del colore a tutti costi (e quale stagione migliore dell’estate per sfoggiare quelli più stravaganti), un valido rimedio per le labbra secche o per contrastarne la comparsa, è quello di preferire formulazioni di rossetti idratanti.

Dei prodotti più cremosi rispetto ai classici rossetti, ricchi di oli e in grado di colorare le vostre labbra senza seccarle. Agendo come una coccola sulla pelle e idratando profondamente la parte. Per un make up estivo perfetto e allo stesso tempo protettivo.

Evitate l’aria condizionata

Ok, a volte il caldo si fa talmente soffocante che l’unica soluzione possibile sembra essere proprio quella di rifugiarsi in una cella frigorifera o più comodamente in un locale con l’aria condizionata (si, anche quella in macchina). Per quanto possa essere piacevole, però, sappiate che proprio la fonte del vostro momentaneo benessere è un vero e proprio colpo basso per le labbra.

Per evitare che le labbra secche diventino una costante della vostra estate, quindi, cercate di non esporvi troppo a lungo all’aria condizionata (ma anche al getto del ventilatore). E, sia che si tratti di un minuto sia che ne passino molti di più, proteggetele con un bello strato di burro cacao o balsamo idratante.

Stop alle cattive abitudini

Oltre a fare male a tutto il corpo per innumerevoli ragioni, uno dei peggiori nemici delle labbra è il fumo. Principe delle cattive abitudini e, proprio per questo, elemento da eliminare per la salute e la bellezza delle vostre labbra. Ma non solo.

Anche le bevande alcoliche o quelle troppo fredde possono alterare il benessere della cute in questa parte del corpo, portando le labbra a danneggiarsi. Così come la tendenza di mordicchiarsi o bagnare in continuazione con la lingua la superficie della bocca. Tutte azioni che non facilitano per nulla le labbra secche a ritrovare la loro naturale bellezza.

Ecco perché, per aiutarle a rimanere sempre sane e ben idratate è importante anche eliminare questi vizi. Garantendovi labbra al top e a prova di bacio, per tutta l’estate!