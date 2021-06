F are un’esfoliazione perfetta è uno dei modi più facili e veloci per ingrandire le tue labbra. Inoltre, questa operazione porta un sacco di altri benefici che probabilmente non conosci.

C’è chi è dotata naturalmente di labbra super carnose alla Jessica Rabbit e chi, invece, le ha decisamente più sottili. Se questo secondo caso è quello che si avvicina alla tua situazione sappi che non hai nulla da invidiare all’amica con labbra più voluminose. La bellezza di un sorriso, infatti, sta proprio nel sorriso, non certo nei millimetri in più o in meno delle labbra. Tuttavia, non c’è nulla di male a voler cercare di ingrandirle un po’. I metodi per riuscirci sono davvero tanti ma uno dei più sottovalutati è anche tra i più efficaci: fare un’esfoliazione perfetta alle tue labbra.

Oltre ad ingrandirle poi, esfoliare le tue labbra porta un sacco di altri benefici che dovresti assolutamente conoscere.

Perché esfoliare le labbra

Le labbra, soprattutto in estate e in inverno quando le temperature sono molto calde o molto fredde, tendono a seccarsi e a richiedere buone cure, sia per preservarne la salute, sia per migliorarne l’estetica.

Toglie le impurità

Esfoliare le tue labbra con regolarità serve per prima cosa a eliminare le cellule morte in superficie e quelle odiose pellicine tutt’altro che belle da vedere.

Migliora la stesura del rossetto

Dopo averlo fatto ti renderai subito conto come le labbra appaiano molto più levigate, un aspetto fondamentale, soprattutto in vista della stesura del make up.

Applicare il rossetto su una superficie liscia, infatti, rende il colore più pieno e uniforme e genera l’illusione ottica che fa sembrare le labbra più voluminose del reale.

Riattiva la circolazione

Inoltre, lo sfregamento necessario per esfoliare le tue labbra riattiva la circolazione e, apportando un maggior afflusso di sangue nella zona, le rende più piene e colorite.

Favorisce l’idratazione

Infine, l'esfoliazione favorisce il rinnovo cellulare e permette a balsami, maschere o altri trattamenti di penetreranno maggiormente e aumentare i loro benefici.

Prima bevi molta acqua

Prima ancora di passare all’esfoliazione, per mantenere turgide le labbra è fondamentale bere.

Non capisci quale sia la connessione? Semplice, se sei disidratata, uno dei primi effetti è lo svuotamento delle labbra, che quindi sembrano ancora più piccole. Mantenere un buon livello di idratazione, al contrario, le rinvigorisce.

Come esfoliare le labbra con prodotti già pronti

Per labbra tutte da baciare, ci sono diversi tipi di scrub che puoi prendere in considerazione.

Se sei pigra o non hai mai fatto questa operazione un consiglio potrebbe essere quello di iniziare usando un burrocacao che contenga micro granuli esfolianti. Il risultato è più blando rispetto ad altre soluzioni ma può aiutarti a familiarizzare con la sensazione.

In alternativa, esistono diversi prodotti esfolianti, che solitamente si presentano sotto forma di gel trasparente, nel quale sono ben visibili palline più dure. Saranno loro a fare il lavoro di esfoliazione.

La frequenza dell’utilizzo solitamente è riportata sulle confezioni ma indicativamente una volta a settimana potrebbe essere sufficiente.

Come fare un'esfoliazione in modo naturale

Alternativa super green e divertente, può essere quella di creare composti esfolianti con elementi naturali. L’unica accortezza che devi tenere in questo caso è di assicurarti di non essere allergica agli ingredienti che usi, visto che dovrai stenderli sulla bocca.

Per il resto puoi recarti in cucina e farti trasportare dalla fantasia, tenendo conto che in un buono scrub non debbano mancare un elemento idratante ed emoliente e, ovviamente, uno granuloso che funga da esfoliante.

Se sei a corto di idee, ecco alcuni suggerimenti top per creare il tuo esfoliante labbra home made.

Scrub labbra miele e zucchero

Questa combinazione è forse una delle più note, proprio perché dagli effetti riconosciuti e adatta anche alle labbra più sensibili.

Prendi un cucchiaio di miele e uno di zucchero (di canna se vuoi granuli più spessi, bianco se li preferisci fini) e mescolali in modo da formare un composto uniforme.

Mettilo sulle labbra con le dita e compi movimenti circolari delicati. Lascialo in posa da 3 a 5 minuti e risciacqua.

Scrub labbra zucchero bianco e yogurt

Se preferisci esfoliare le tue labbra in modo estremamente delicato, l’alleato giusto per te è lo yogurt, noto oltre che per essere buonissimo da mangiare, anche per le sue capacità nutritive.

Mescolane un cucchiaino insieme alla stessa quantità di zucchero bianco e applicalo sulle labbra seguendo l’iter dello scrub a base di miele e zucchero.

Scrub labbra al peperoncino

Per volumizzare davvero, la soluzione più adatta è ricorrere al peperoncino ma dobbiamo avvertirti: il composto che stiamo per proporti potrebbe pizzicare un po’ al momento dell’applicazione. Nulla di eccessivo ma il rischio c’è.

Le capacità volumizzanti del peperoncino sono note, tanto che le case cosmetiche usano sempre più spesso questo ingrediente proprio per realizzare prodotti pensati per tale scopo. Un esempio su tutti: i gloss pump. Il peperoncino infatti attiva la micro circolazione, contribuendo a rendere le labbra più piene e voluminose.

Per creare uno scrub mescolane un po’ in polvere al miele e allo zucchero di canna e applicalo come nei casi precedenti.