L a natura ti ha dato labbra sottili, prive di volume, mentre tu sognavi di averle carnose e sensuali? Esistono diversi rimedi naturali per rimpolparle e donare loro spessore e vivacità. Scopri in cosa consistono!

Per avere labbra carnose, voluminose e piene, non serve necessariamente ricorrere alla chirurgia estetica. Certo, non aspettarti miracoli, ma sappi che sicuramente potrai notare delle differenze se ricorri a dei metodi naturali che hanno il potere di rimpolpare le labbra e aumentarne il turgore.

Continua a leggere questo articolo, ti sveleremo 5 trucchi per una bocca visibilmente più voluminosa e attraente!

Tieni le labbra sempre morbide e idratate con uno scrub

Come per il corpo, anche per le labbra è necessario, di tanto in tanto, effettuare una buona esfoliazione in maniera tale da renderle più morbide e lisce, eliminando pellicine in eccesso.

La ricetta per uno scrub per le labbra homemade

Crea un composto di zucchero e olio di oliva, mescolando i due ingredienti fino a ottenere una consistenza cremosa, ma assolutamente non liquida.

Applica l’esfoliante sull’intera area delle labbra, massaggiandole delicatamente per cinque minuti con movimenti circolari.

Non rinunciare mai al burrocacao

Il burrocacao è un prodotto irrinunciabile per avere labbra curate e più turgide, da tenere sempre a portata di mano o in borsetta. Ti consigliamo di optare per uno a base di olio di jojoba, burro di karitè e argan. Questa formulazione assicura un’azione rimpolpante e idratante e soprattutto un irresistibile effetto lip gloss in grado di durare anche diverse ore!

Anche le labbra necessitano di essere “allenate” con degli esercizi!

Che tu ci creda o no, esercizi e massaggi alle labbra sono molto utili per renderle molto più voluminose, in quanto stimolano la circolazione sanguigna. Esistono diverse pratiche da compiere per ottenere una bocca morbida e carnosa in pochi minuti, basta ripeterli con costanza (come qualsiasi workout, d’altronde!).

Simula baci sul dorso della tua mano

Puoi gonfiare le tue labbra provando a simulare dei baci sul dorso della mano. Tieni le labbra ferme in posizione per un paio di secondi, poi ripeti questa operazione.

Fingi di soffiare una candela

Fingere di soffiare un candela come se fosse il tuo compleanno, aiuta a rendere la bocca più gonfia. Pronuncia la lettera “O”, mantenendo la posizione per circa 10 secondi gonfiando le guance, poi trattieni l’aria e infine espira lentamente!

Fai un bel sorriso!

Fai un grande sorriso a denti chiusi e con la bocca serrata. Mantieni questa posizione per circa 15/20 secondi, dopo di che porta le labbra in avanti e forma una “O”.

Sfrutta il potere del rossetto

Il rossetto è un ottimo alleato per evidenziare le labbra, facendole sembrare più grandi e piene e ottenendo un effetto pumpling irresistibile.

Come per l’abbigliamento, in cui il nero snellisce, anche a livello di trucco labbra i colori scuri tendono a rimpicciolire notevolmente la forma. Per questo motivo, ti consigliamo di scegliere colori pieni, brillanti e vivaci.

Ecco qui alcuni passaggi per rendere le tue labbra tutte da baciare:

passa sulla bocca un primer idratante , che non solo la renderà più morbida, ma permetterà anche al make up di durare di più;

, che non solo la renderà più morbida, ma permetterà anche al make up di durare di più; applica un rossetto nude e disegna il contorno con una matita di tonalità leggermente più scura;

applica il lipstick scelto e aggiungi poi un gloss, ma solo al centro per creare un effetto ottico che farà sembrare le tue labbra più voluminose.

In alternativa, sopra il rossetto applica un lucidalabbra su tutta la bocca: sembrerà molto più turgida!

Metti un po’ di peperoncino… Nel tuo make up!

In commercio sono presenti svariati rossetti e gloss contenenti peperoncino. Questo ingrediente, grazie al suo potere che stimola la microcircolazione, aiuta a rendere la bocca molto turgida e in salute lasciando un effetto che certo non perdura nel tempo, ma che rimane per almeno due ore.

Se non vuoi fare shopping in profumeria, puoi creare anche un burrocacao piccante sfruttando direttamente quello che trovi nella tua dispensa.

Come utilizzare l’olio al peperoncino

Per ottenere labbra più voluminose e turgide, è sufficiente applicare una piccola quantità di olio di peperoncino sulle labbra e massaggiare dolcemente per qualche minuto. Dopo aver lasciato agire il prodotto per qualche minuto, risciacqua e applica un balsamo idratante.

In alternativa all’olio di peperoncino puoi provare quello di menta! L’importante è non esagerare, altrimenti avrai una sensazione di bruciore piuttosto fastidiosa.

Scopri la tecnica del lip strobing

Vuoi ricreare uno strobo scintillante sulle tue labbra per un effetto attraente e luminoso che cattura l’attenzione? Scopri la tecnica del lip strobing, che consiste semplicemente nel creare dei punti luce sulle labbra usando l’illuminante.

Come realizzare il lip strobing per un effetto labbra voluminose

Inizia facendo un bello scrub alle labbra e successivamente applicando un burrocacao idratante.

alle labbra e successivamente applicando un idratante. Traccia il contorno delle labbra con una matita e inizia applicando un rossetto possibilmente dal finish metallizzato. Se non ne possiedi uno, cerca comunque di utilizzare un prodotto non eccessivamente opaco.

con una matita e inizia applicando un rossetto possibilmente dal finish metallizzato. Se non ne possiedi uno, cerca comunque di utilizzare un prodotto non eccessivamente opaco. Prendi il tuo illuminante e applicalo prima al centro del labbro inferiore e poi sull’arco di Cupido, sfumandolo delicatamente.

Ti consigliamo di scegliere un prodotto in crema, facilissimo da stendere con un pennellino, preciso e modulabile.