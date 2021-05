S e vuoi labbra voluminose come le celeb, ma senza ricorrere alla chirurgia, non puoi non conoscere queste tecniche utilizzate anche dalle tue celeb preferite.

Se la famiglia Kardashian - Jenner ci ha insegnato qualcosa, è che trattamenti e make up se usati sapientemente possono creare labbra voluminose e un effetto rimpolpante molto simile a quello che si otterrebbe ricorrendo alla chirurgia estetica, ma senza grandi costi e tempi di recupero extra.

Se hai labbra sottili e le vorresti più piene quindi, prima di pensare a soluzioni invasive, prova alcune di queste tecniche.

Esfolia

Questo è il passaggio numero uno per la cura delle labbra.

Una superficie non omogenea, infatti, riflette meno la luce quindi lasciare al loro posto cellule morte e pellicine può portare al risultato opposto rispetto a quello sperato: far sembrare le labbra più piccole di quanto non siano in realtà.

Per eliminare ogni impurità, fai regolarmente uno scrub con un prodotto contenente micro granuli, oppure con una miscela di miele e zucchero. In alternativa puoi anche spazzolarle leggermente con uno spazzolino da denti. Questa operazione oltre a esfoliare aumenta anche la circolazione, dandoti una tinta rosata senza trucco.

Idrata, idrata, idrata

Quando il corpo è disidratato, le tue labbra si raggrinziscono e scompaiono. Assicurati, quindi, di bere molta acqua durante il corso della giornata.

Non dimenticare il balsamo labbra

Oltre a idratare le labbra bevendo la giusta quantità di acqua, stendi su di loro con regolarità un balsamo che le ammorbidisca. In questo modo, oltre ad essere più sane, sembreranno anche più grandi.

Affidati a una lip pencil

Prima che Kendall Jenner migliorasse chirurgicamente le sue labbra, usava questo trucco per farle sembrare più grandi.

Metterlo in pratica è molto semplice: applica il tuo correttore preferito sulle labbra per renderle simili al colore della pelle intorno, quindi traccia una linea leggermente al di fuori di quella naturale usando una matita. A questo punto riempile con il rossetto abbinato.

Crea un punto luce

Questo escamotage velocissimo ti aiuterà ad attirare l'attenzione sul tuo sorriso e a far sembrare le labbra voluminose.

Prendi un lucidalabbra trasparente e stendine una piccola quantità al centro sia di quello superiore sia di quello inferiore. Il gloss raccoglie la luce, creando l’illusione di labbra più piene.

Questa tecnica funziona sia a labbra nude che sopra un rossetto.

Prova un trattamento rimpolpante

In commercio esistono diversi balsami rimpolpanti, gloss e trattamenti che svolgono questa funzione agendo dall’esterno e senza aghi.

I più funzionali sono quelli a base di peperoncino che dilatando i vasi sanguigni e attivando la micro circolazione, donano labbra più voluminose all’istante.

Impara la tecnica della stratificazione

Stratificare i colori genera un’illusione ottica tale da far sembrare le labbra voluminose pur non essendolo particolarmente.

Ecco come farlo: applica una nuance di rossetto su tutta la bocca, quindi coprila, solo nella parte centrale, con un colore leggermente più chiaro o una matita per labbra bianca. Stendi, infine su tutta la superficie un altro rossetto, poco più scuro del primo.

Oltre a far sembrare le tue labbra voluminose, questo trucco aiuta a uniformarle. Se hai un labbro superiore più pieno e uno inferiore più piccolo, o viceversa, prova ad applicare la tonalità più chiara solo al labbro più piccolo.

Crea un’ombra sotto il labbro inferiore

Dopo aver applicato il rossetto, prendi un po’ di terra in polvere o un prodotto scuro che solitamente usi per fare il contouring e con un pennello sottile fai un piccolo segno sotto il labbro inferiore.

Questo crea una leggera ombra e fa sembrare le labbra più imbronciate e voluminose.

Fai una maschera

Le maschere pensate per questa parte del viso sono tantissime e dalle funzioni più disparate.

Tra gli scaffali della tua profumeria preferita ne troverai sicuramente alcune ricche di agenti rimpolpanti, il cui effetto è proprio quello di creare labbra voluminose. Al momento della scelta assicurati che la formula oltre a svolgere questo compito nutra, ne migliori la grana e le renda più lisce.

Le tipologie maggiormente in voga sono quelle in tessuto, che devono essere posizionate direttamente sulle labbra per alcuni minuti in modo che gli ingredienti benefici possano penetrarvi. Se non ti piacciono puoi optare per una maschera da notte che si applichi come un balsamo in stick.

Prova il massaggio Gua Sha

Proveniente dalla tradizione orientale, questa tecnica solitamente si usa per levigare la pelle del viso e consiste nel passare su di essa una pietra fredda, esercitando una leggera pressione.

La sensazione iniziale che si prova facendola, è di calore, ed è svelata fin dal nome, che si compone di due parole: gua, che significa strofinare, e sha, che invece vuole dire calore.

La tecnica del Gua Sha può però essere utilizzata anche sulle labbra, tutto ciò che ti serve è una pietra di giada, quarzo rosa o ossidiana, che puoi trovare direttamente in profumeria.

Dopo aver preparato le labbra lavandole e asciugandole, prendi la pietra e applica una delicata, ma veloce, pressione sulla parte esterna delle labbra. Ciò causerà attrito intorno alle labbra e aiuterà a rimpolparle e far risaltare il loro colore naturale