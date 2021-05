N egli ultimi anni, fortunatamente, le lentiggini sono tornate a rappresentare un tratto distintivo unico e bellissimo della pelle. Complici anche gli scatti di personaggi famosi come Meghan Markle e Kylie Jenner che si sono mostrate in pubblico con make-up leggeri in grado di esaltare queste macchie colorate, oggigiorno le lentiggini sono molto apprezzate.

Le lentiggini sono talmente cool che c'è chi preferisce anche ricorrere ai tatuaggi semipermanenti per farle disegnare, nel caso in cui la natura non gliele abbia donate!

Spesso non valorizzarle correttamente è conseguenza di alcuni errori che vengono commessi inevitabilmente. Scopri quali sono per non ripeterli più!

Parola d'ordine: valorizzarle

Le lentiggini sono piccole macchie dal colore variabile (possono essere giallo-arancio fino ad arrivare al marrone) che, pur rappresentando una discromia cutanea, non provocano alcun tipo di disturbo.

Tuttavia, si tratta comunque di una peculiarità della pelle da valorizzare e trattare con cura. Questo sia a livello estetico, perché costituiscono una peculiarità del viso che lo rende unico e particolare, sia per quanto concerne la salute. Infatti, sebbene le lentiggini non costituiscano una malattia, chi ne è soggetto si scotta molto più facilmente e tende quindi ad attirare maggiormente i raggi UV. È fondamentale, quindi, proteggerle in modo adeguato per evitare la formazione di melanomi.

Se in questi anni ritieni di non aver prestato particolare attenzione alle tue lentiggini niente panico. Vediamo insieme quali sono gli errori più comuni che commettono le persone con queste macchie e come rimediare!

Gli errori più comuni di chi ha le lentiggini

Coprirle

Chi ha le lentiggini, spesso, o per imbarazzo o semplicemente perché non sa come valorizzarle, tende a nasconderle sotto chili di fondotinta super coprente.

Una particolarità del genere, invece, merita di essere esaltata con i giusti prodotti e mostrata con fierezza.

Via libera quindi a fondotinta (in crema o compatti, come preferisci) o BB Cream più leggeri e dalla formula traslucida. Non dimenticarti, però, di scegliere un prodotto contenente SPF. La protezione dal sole è irrinunciabile anche d’inverno se non vuoi rischiare di arrecare danni alla tua pelle!

Il potenziale estetico

Non sei ancora convinta del potenziale estetico di queste bellissime macchie? Sappi che, oggi, c’è rappresentano una caratteristica talmente apprezzata del viso, che spesso c’è chi ricorre al tatuaggio semipermanente per disegnarle sul volto. È il caso, per esempio, della meravigliosa influencer Elisa Maino, che poco prima della sua partenza per Fuerteventura ha deciso di ricorrere a questa soluzione. Una scelta senza dubbio azzeccata, che si sposa benissimo con l’abbronzatura!

Non prendersene cura

Le lentiggini compaiono perlopiù sulle pelli delicate, che richiedono una cura maggiore e puntuale per evitare problemi legati non solo alle macchie, ma anche all’invecchiamento cutaneo.

Prima di tutto, quindi, devi seguire in modo preciso i passaggi della skincare adatti alle tue caratteristiche per assicurarti una carnagione sempre sana e splendente.

Qualora le macchie diventino antiestetiche e ti creino fastidio, puoi ricorrere a diverse soluzioni. Per esempio uno strumento molto efficace è il veicolatore transdermico, un’apparecchiatura che trasporta sostanze attive, come acido salicilico o acido mandelico, direttamente nelle zone iperpigmentate. Le sostanze sono in grado di esfoliare e promuovere il ricambio cellulare e di mantenere quindi la pelle luminosa.

Questi acidi possono anche essere applicati attraverso peeling chimici in maniera meno invasiva e a livello locale.

Non proteggere le lentiggini dal sole

Come detto in precedenza, trattandosi di iperpigmentazioni legate ad accumuli di melanina, bisogna prestare particolare attenzione alle esposizioni prolungate al sole. Se hai queste bellissime macchiette, devi proteggerti sempre dai raggi, evitando soprattutto di attirarli durante le ore più calde della giornata.

Ti consigliamo dunque di ricorrere tutto l’anno a una protezione solare ad ampio spettro UVA/UVB con un alto indice SPF (almeno 30). In estate, inoltre, soprattutto dopo aver nuotato o sudato, ti conviene applicare più volte il prodotto per assicurarti una adeguata difesa della tua pelle.

Non osservare i loro cambiamenti

Le lentiggini non sono cancerose e quindi non vanno considerate segnali della presenza di malattie alle pelle. Tuttavia, gli esperti hanno reso certo il fatto che l’eccessiva esposizione al sole rappresenti un importante fattore di rischio. Com’è naturale pensare, questo è più elevato nelle persone con carnagione chiara, che tendono a scottarsi più facilmente, ma anche a sviluppare maggiori problemi cutanei legati all’abbronzatura.

Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di tenerle monitorate, sia in termini di colore, sia di dimensioni e forma. Se qualcosa non ti torna, rivolgiti a un medico dermatologo: ti aiuterà ad accertare lo stato di salute della tua epidermide.

Esaltarle nel modo sbagliato

No, non serve utilizzare Photoshop per esaltare le tue lentiggini, né tantomeno evitare di truccarsi o invece applicare ingenti quantità di matita marrone per ricalcarle!

In primis devi uniformare l’incarnato con prodotti leggeri, scegliendo prodotti come il correttore solo ed esclusivamente per le occhiaie o le imperfezioni del viso.

Impara poi a utilizzare i giusti colori per donare al tuo volto un aspetto naturale e glamour. I toni del rosa, albicocca e pesca sono perfetti. Puoi poi scegliere di applicare un leggero bronzer per scolpire il viso e un bellissimo illuminante per brillare e avere ancora di più gli occhi puntati sulle tue ammalianti lentiggini. Non dimenticarti di osare con rossetti dai colori accesi!