C on il freddo la pelle sensibile si irrita ancor di più. Coccolala con questa maschere fai da te, facili da fare e molto efficaci

Soffri di pelle sensibile? Con il freddo pungente e secco, la senti arrossarsi e tirare da matti? Non puoi non includere nella tua beauty routine una maschera per il viso almeno un paio di volte a settimana. Se ti piace il fai-da-te ce ne sono alcune facili da preparare in casa, che hanno il potere di calmare l'infiammazione e nutrire nel profondo la cute.

Tutto ciò di cui hai bisogno è qualche ingrediente naturale facilmente reperibile e un po' di tempo da dedicare a te per coccolarti come meriti. Le ricette per le maschere fai da te per la pelle sensibile te le forniamo noi qui sotto: pronta a sfoggiare una pelle luminosa e sana?

Maschera allo yogurt

La pelle sensibile è incline all'arrossamento. Lo yogurt è la base ottimale per una maschera per il viso perché ha proteine lenitive e contiene probiotici. Il cacao in polvere, un flavanolo, calma l'irritazione. Il miele, infine, rassoda la pelle. Fai così: in una ciotola mescola 1 cucchiaio di yogurt, 1 cucchiaino di miele e 1 cucchiaino di cacao in polvere, applica su tutto il viso con la punta delle dita, lascia in posa per 20 minuti, poi risciacqua abbondantemente.

Maschera al miele e aloe vera

Questa è una maschera multitasking: funziona benissimo per lenire le scottature solari, ma altrettanto bene per alleviare la secchezza della pelle e per trattare eruzioni cutanee, vesciche, piccole ustioni e persino graffi! Insomma, è perfetta per prevenire le cicatrici. Fai così: in una ciotola mescola 2 cucchiaini di miele crudo e 1 cucchiaino di gel di aloe vera, poi applica sul viso, lascia in posa da 10 a 20 minuti, quindi risciacqua abbondantemente.

Maschera alla farina d'avena

Più che una semplice fibra, la farina d'avena è ricca di proprietà antiossidanti: aiuta a riparare i danni alla pelle causati da sostanze chimiche, raggi UV e inquinamento. Poiché l'avena riduce il gonfiore e l'infiammazione, coloro che soffrono di eczema e psoriasi trarranno grandi benefici da questo ingrediente. Fai così: in una ciotola mescola 2 o 3 cucchiai di yogurt e 2 cucchiai di farina d'avena, fino a ottenere un composto denso. Applica sul viso e lascia in posa per 10-15 minuti o finché non si asciuga. Poi utilizza tovaglioli di carta inumiditi con acqua calda o un panno pulito bagnato per ripulire la pelle.

Maschera banana e miele

Questa maschera funziona perché le banane contengono vitamina A, che aiuta nella produzione di cellule nuove della pelle, mentre il miele aiuta a mantenere il naturale pH della pelle. Fai così: in una ciotola schiaccia mezza banana di medie dimensioni e mescolala con 3 cucchiai di farina d'avena cotta nel latte, 1 uovo e mezzo cucchiaio di miele. Massaggia il composto sul viso con movimenti lenti e circolari, lascia agire per 15 minuti e risciacqua con acqua tiepida.

Maschera miele e lavanda

Il miele è un antibatterico naturale ed è ottimo per il trattamento e la prevenzione dell'acne. Inoltre è idratante e lenitivo. Questa maschera, infatti, può essere utilizzata su qualsiasi tipo di pelle. La lavanda, in forma di olio essenziale, è ottima per trattare la secchezza e le infiammazioni della pelle. Poi ha un profumo inebriante, calma i sensi e aiuta nel processo di guarigione della pelle. Fai così: in una ciotola mescola 1 cucchiaio di miele grezzo e 2 gocce di olio essenziale di lavanda, inumidisci il viso con acqua tiepida (non bollente!) e spalma il composto delicatamente. Lascia agire per 15 minuti, quindi risciacqua con acqua tiepida.

Maschera cacao e avocado

L'avocado favorisce l'idratazione della pelle, mentre il cacao è un ingrediente antiossidante e lenitivo. Fai così: in una ciotola schiaccia ¼ di avocado di media grandezza, poi aggiungi 1 cucchiaio di cacao in polvere e 1 cucchiaio di miele. Mescola bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo e privo di grumi, applicalo sulla pelle pulita e asciutta, lascia in posa per 10 minuti e risciacqua delicatamente con acqua tiepida

Maschera uova e miele

Questa maschera lenisce la pelle. Se hai la pelle grassa, funziona come agente opacizzante. Fai così: in una ciotola mescola 1 tuorlo d'uovo, 1 cucchiaio di miele, 1 cucchiaio di olio d'oliva e 3 cucchiai di farina d'avena. Applica sul viso e lascia in posa per 15-20 minuti. Risciacqua con acqua tiepida.

Maschera al tè matcha

La coppia tè verde e miele fa miracoli per le infiammazioni dell'organismo: lenisce anche le pelli più sensibili e combatte i radicali liberi. Fai così: in una ciotola unisci 1 cucchiaino di tè matcha in polvere o foglie di tè verde sfuse, 1 cucchiaio di miele e 1 cucchiaino di olio di jojoba o olio di mandorle dolci. Applica sul viso e lascia agire per 15 minuti. Risciacqua con acqua tiepida.

Maschera al cetriolo

Il cetriolo idrata la pelle intorno agli occhi e aiuta a prevenire gli sfoghi. Combinato col miele, che allevia l'irritazione grazie alle sue proprietà antisettiche, è un potente lenitivo. Fai così: monta 1 albume d'uovo, fino a renderlo spumoso, grattugia il cetriolo, per ottenerne un paio di cucchiaini, riscalda il miele a bassa temperatura fino a quando non sarà liquefatto, infine, mescola tutti gli ingredienti e lascia raffreddare. Applica la maschera e lascia agire per 15 minuti. Sciacqua il viso con acqua tiepida.

Maschera ai fiori d’arancio e yogurt

I fiori d’arancio sono tra i principali ingredienti delle maschere dedicate alle pelli sensibili e si combina alle proprietà dello yogurt che già ti abbiamo elencato. Fai così: unisci 2 cucchiai di argilla bianca a 2 cucchiai di acqua ai fiori di arancio e altrettanti di yogurt bianco. Concludi il tutto miscelando con una goccia di olio essenziale di calendula. Applica sul viso deterso per 30 minuti. Risciacqua con acqua tiepida.

Maschera latte e patata

Le proprietà nutrienti, lenitive e antinfiammatorie del latte e quelle della patata che sono idratanti ed emollienti: questi due prodotti insieme perfetti per una maschera viso delicata. Fai così: fai bollire 1 patata, sbucciata e schiacciala con una forchetta, unisce 1 cucchiaino di latte, ½ cucchiaino di glicerina e 1 o 2 gocce di olio essenziale si camomilla. Applica sul viso e lascia agire per 1’ minuti. Risciacqua con acqua tiepida.

Maschera alla rosa canina

Decongestionante, lenitiva e rinfrescante: la rosa canina ha davvero delle proprietà interessanti e pensate quasi appositamente per la pelle delicata e facilmente irritabile. Fai così: trita una grossa manciata di frutti di rosa canina (freschi o secchi) e poi frullali. Applica sul viso e collo per 30 minuti. Elimina il tutto con acqua fresca.

Maschera avocado, miele e yogurt

Se cerchi un vero boost di idratazione la combinazione di miele, yogurt e avocado è da provare. Fai così: Schiaccia mezzo avocado maturo, unisci due cucchiai di miele di acacia e uno di yogurt bianco. Amalgama il tutto e concludi con 5 gocce di pappa reale. Applica sul viso per 15/20 minuti. Elimina il tutto con acqua tiepida.

Maschera al burro di karité

In grado di donare morbidezza ed elasticità, il burro di karité è alla base di un’ottima ricetta per le pelli più delicate. Fai così: sciogli a bagno maria 1 cucchiaio di olio di karité insieme a 1 cucchiaino d’olio. Lascia stemperare per qualche minuto lontano dal fuoco e aggiungi quindi sue gocce di essenza di arancio dolce. Applica sul viso per 15 minuti. Elimina con un latte detergente delicato e un po’ di acqua tiepida.

Maschera all'uovo e olio d’oliva

Questa maschera è perfetta per la pelle secca: l’uovo nutre a fondo e l’olio idrata in profondità. Fai così: mescola 1 tuorlo d'uovo con 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva e, nel mentre, monta a neve il bianco dell’uovo. Unisci il tutto e concludi con un cucchiaino di miele di acacia. Elimina il tutto con acqua tiepida.

Maschera alla papaya

Ricca di vitamine, minerali ed enzimi che riducono l'irritazione, combattono i radicali liberi e idratano la pelle: la papaya è un vero portento per lenire la pelle Fai così: taglia una papaya a metà eliminando buccia e semi, tagliala a cubetti e frulla fino a ottenere un impasto omogeneo. Applica sul viso per 15 minuti. Elimina con acqua tiepida.

Maschera viso alle fragole

Per curare la pelle del viso delicata e sensibile è possibile ricorrere anche a uno dei frutti più dolci della primavera: le fragole. Fai così: frulla in un mixer 30 fragole e 30 gocce di tintura madre di calendula e, man mano, aggiungi acqua tiepida fino a ottenere un composto facilmente spalmabile. Applica per 30 minuti ed elimina con abbondante acqua tiepida.