L a notte è il momento migliore per dare un boost alla tua pelle grazie alle maschere viso da notte. Da quelle antirughe a quelle bio: ecco cosa sono e quali proprio non puoi perdere

Conosci le maschere viso da notte? Se la risposta è no è arrivato il momento di scoprire come funzionano e quali sono le migliori da provare già da questa sera.

La notte, come ben saprai, è il momento migliore per trattare, coccolare e in genere curare la pelle a ogni età. Durante le ore del sonno – di bellezza ndr – la cute ha infatti il tempo di rigenerarsi riattivando diversi processi cellulari, come ad esempio la riparazione dei danni indotti dai radicali liberi e la produzione di elastina e collagene.

Perché usare la maschera viso da notte

Durante le ore passate a letto, la pelle subisce meno sollecitazioni come i raggi solari e lo smog e, per questo motivo, è il momento giusto per un booster di idratazione che renderà la tua pelle più luminosa e turgida.

La cute, infatti, segue dei veri e propri cicli metabolici difendendosi di giorno e rigenerandosi durante le ore notturne, nel pieno relax del tuo letto tra morbide lenzuola e federe in seta. Inoltre, diversi studi, hanno dimostrato che durante il sonno la pelle è predisposta a ricevere trattamenti e assimilarli al meglio assorbendo principi attivi e ingredienti ad hoc.

Non meno importante, poi, la non presenza dei raggi solari e la possibilità di utilizzare prodotti e ingredienti fotosensibilizzanti, come il retinolo, che sotto il sole potrebbero irritare la pelle e lasciare delle spiacevoli macchie solari.

Come funzionano le maschere viso da notte

Capire come funzionano le maschere viso da notte è più facile di quel che si pensi. Prima di tutto è bene fare chiarezza e capire che c’è differenza tra fare maschera viso prima di dormire, che ti consigliamo di eseguire almeno una volta a settimana, e applicare una face mask ad hoc per la notte.

Mentre la prima dovrai lasciarla agire per una dieci o venti minuti, l’altra avrà un tempo di azione molto più lungo e andrà applicata dopo la classica routine della sera.

Servirà uno strato generoso di prodotto e poi andrai a tenere maschera tutta la notte. Alla mattina, poi, ti basterà procedere con la classica morning routine e tutti gli step successivi: dalla detersione all’idratazione fino al make-up.

Sul mercato sono presenti tantissime maschere viso per la notte, ma se ami buttarti nel fai da te e cerchi prodotti home made anche per quanto riguarda la bellezza, devi sapere che puoi realizzare una maschera overnight anche da sola.

Maschera viso notte al pomodoro e miele

Mentre i pomodori sono un astringente, il miele illumina e idrata rendendo la pelle super glow.

Fai così: mescola 3 cucchiai di succo di pomodoro fresco a 1 cucchiaio di miele. Applicala alla sera e sciacqua il viso alla mattina. Ogni quanto farla? Due volte a settimana.

Maschera viso notte alle mandorle e al latte

Mescolando mandorle e latte, puoi creare una maschera ricca di acido folico e vitamina E. Perfetta per rendere la pelle davvero morbida.

Fai così: immergi cinque mandorle in acqua per una notte e sbucciale la mattina dopo. Frullale e aggiungi anche il latte continuando a frullare. Preleva il prodotto con un batuffolo o pad in cotone e lascia il tutto in posa per una notte. Lava il viso con acqua fredda il mattino dopo. Ogni quanto farla? Anche tre volte a settimana.

Maschera viso notte all'olio di semi di rosa canina

Se cerchi una maschera viso notte antirughe dovresti provare quello all’olio di semi di rosa canina che ha proprietà antinfiammatorie e può aiutare a ridurre i segni dell'invecchiamento cutaneo.

Fai così: mescola cinque gocce di olio di semi di rosa canina con un cucchiaino di gel di aloe vera e massaggialo sul viso. Lascia agire tutta notte e risciacqua al mattino. Ogni quanto farla? Due volte a settimana andranno più che bene.

Le migliori maschere viso notte del 2021

Se preferisci, invece, provare una maschera viso notte già pronta e pensata per le tue esigenze, abbiamo selezionato le migliori maschere viso notte da acquistare nel 2021. Da Dr.jart+ a Sephora passando per Sisley: impossibile non trovare quella ad hoc per te.

Drunk Elephant F-Balm Electrolyte Waterfacial - I suoi ingredienti coadiuvano la naturale funzione della barriera protettiva della pelle. La sua funzione rinfrescante e idratante donerà subito sollievo anche alle pelli più stressate. Comfort Zone Renight Mask - Maschera con azione nutriente e antiossidante con bacche di goji, vitamina E, acido ialuronico e olio di macadamia. Perfetta per pelli secche e stanche.

Eterea Cosmesi Naturale Supreme Sleeping Mask - Maschera idratante, lenitiva, antiage, antiossidante e riparatrice. Con acido ialuronico a tre pesi molecolari e un complesso di zuccheri che penetra dino agli strati più profondi. Uriage Eau Thermale Maschera Notte All'Acqua - Maschera notte viso perfetta per chi cerca un'idratazione intensa: i tratti appariranno poi distesi e la grana della pelle più fine. DR.JART+ Cicapair™ Tiger Grass Sleepair Intensive Mask - Jartbiome, centella Rx e Fusitive sono gli ingredienti di questa maschera viso che ripara la pelle danneggiata e lenisce gli arrossamenti. KLORANE bagno d'idratazione notte al Fiordaliso BIO - Una formula con il 96% di ingredienti di origine naturale e arricchita con solfato di destrano, decongestionante che contribuisce a migliorare la microcircolazione superficiale. Laneige Maschera Notte Idratante - Una texture in gel che rinfresca e rivitalizza la pelle. Un booster di idratazione dedicato alla pelle disidratata e assetata. Sisley Maschera Da Notte Ai Fiori Di Safran - Grazie ai fiori di zafferano la la pelle secca a "riguadagnerà forza" durante la notte. Nutre e idrata intensamente grazie al suo cocktail di potenti ingredienti attivi a base vegetale

Oskia skincare liquid mask -Ad azione illuminante e levigante, a base di Acido Lattico al 10%, di super nutrienti, vitamine e antiossidanti che lavorano per illuminare visibilmente e migliorare texture e compattezza cutanea. My Clarins RE-CHARGE maschera notte rilassante - Una pelle riposata e che fa il pieno d'idratazione. Elimina le tossine che si accumulate nella giornata e permette di ricaricarsi con idratazione e benessere. Sephora Collection Maschera Da Notte Illuminante - Acido glicolico e acido ialuronico sono gli ingredienti di questa maschera notte illuminante che leviga la pelle aggiunge luminosità e idratazione.

Belif Aqua Bomb Sleeping Mask - Una maschera che crea uno strato protettivo per un'idratazione duratura senza il rischio di lasciare traccia sul cuscino. Un'esplosione di idratazione per un risveglio radioso. Fresh Black Tea Firming Overnight Mask

- Per chi è alla ricerca di una maschera rassodante, questa a base di tè nero, è la risposta giusta. Migliora l'elasticità della pelle assicurando una protezione antiossidante.