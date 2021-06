D ormire bene è fondamentale per la propria salute e per la propria bellezza. Spesso infatti luce e stimoli esterni possono rendere la fase del sonno molto difficile e poco rilassante, oltre a consentire un riposo più profondo la mascherina da notte ha anche dei benefici di bellezza. Scopriamoli!

Mascherina occhi da notte: da sempre sottovalutata

Impossibile dimenticare la mascherina azzurro Tiffany indossata da Holly Golightly, la protagonista interpretata da Audrey Hepburn nel film Colazione da Tiffany. Icona di stile è stato proprio quel dettaglio fashion a rendere la mascherina da notte un vero “feticcio” beauty, il “mai più senza” che ogni appassionata di bellezza deve assolutamente avere.

Caratterizzata da un fascino alla vecchia Hollywood la mascherina da notte è stata sottovalutata per moltissimi anni, relegata ad oggetto fastidioso e poco pratico, eppure nasconde dei veri segreti di bellezza.

Mascherina occhi per dormire, sonno più profondo e pelle più bella

Iniziamo dicendo che grazie alla mascherina da notte è possibile godere di un vero “sonno di bellezza”. Permette infatti di riposare più profondamente, creando uno schermo tra noi e gli impulsi esterni, offrendo così una qualità di sonno migliore, ma non solo.

La mascherina da notte può essere un vero alleato di bellezza, ad esempio per tutti coloro che stanno molte ore al computer e arrivano a fine giornata con gli occhi stanchi e gonfi. Un rimedio di bellezza facile e veloce è quello di imbibire due dischetti di cotone con dell’acqua termale e applicarli sugli occhi sotto la mascherina. Basterà tenerli in posa per 15 minuti per sentire subito i benefici rinfrescanti sugli occhi.

I benefici di bellezza della mascherina da notte

Quello che forse non tutti sappiamo è che la mascherina da notte è un accessorio che oltre a migliorare la qualità del sonno può anche ringiovanire la pelle. Grazie al maggior rilassamento della zona perioculare il viso apparirà più riposato e disteso dopo una buona notte di sonno.

Inoltre, la mascherina può essere realizzata in materiali molto delicati come raso e seta che hanno loro stessi degli effetti benefici sulla pelle. Se la tanto chiacchierata federa di seta migliora la qualità della pelle del viso e dei capelli lo stesso vale per la mascherina che, realizzata nel medesimo materiale si prender cura di una delle parti più sensibili di tutto il viso: gli occhi.

Un idea contro la secchezza oculare è per esempio quella di rigenerare gli occhi attraverso un collirio all’acido ialuronico. Questo prodotto in combinazione alla mascherina darà sollievo agli occhi particolarmente stanchi e affaticati dalla giornata.

La mascherina come rimedio anti-occhiaie

Poter dormire meglio e più profondamente è il primo gesto d’amore che possiamo fare a noi stessi e in questo caso la mascherina ci viene in aiuto.

La superficie liscia della seta e del raso sono la cosa migliore per contrastare le occhiaie e ridurre le rughe da cuscino che si possono formare a causa di una scorretta posizione nel letto e diventare delle vere e proprie rughe. Il contatto con il tessuto permetterebbe inoltre ai prodotti per il contorno occhi applicati sotto di penetrare più in profondità e non perdersi sul cuscino, facendo così apparire al risveglio le occhiaie meno marcate e il viso profondamente rilassato. La pelle, se a contatto con la seta, rimane inoltre molto più idratata.

Le mascherine di seta vengono inoltre consigliate a tutti coloro che soffrono di allergia o che hanno la pelle molto sensibile, poiché proteggono dagli agenti esterni che potrebbero nuocere alla salute, come pollini e polvere.

Nella gallery le migliori mascherine da notte da scoprire subito e acquistare!

