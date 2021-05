C hi non le ha farebbe di tutto per averle. E chi, invece, le ha spesso vive emozioni contrastanti. Ecco, allora, tutti i motivi (per chi fosse ancora in dubbio) per cui amare le vostre lentiggini, ogni giorno di più.

Come ogni dettaglio più o meno visibile del proprio corpo, anche le lentiggini sono oggetto di amore (per chi non le ha e farebbe di tutto per averle) e, a volte, “odio”. Per chi ha il viso cosparso di queste bellissime piccole macchioline colorate, infatti, i sentimenti possono essere contrastanti. Ma solo perché ancora (forse) non sapete tutti i motivi per cui dovreste amare le lentiggini, in modo incondizionato, senza se e senza ma.

Andandone fiere e cercando di valorizzare il più possibile questa spruzzata di carattere, allegria e unicità che avete la fortuna di avere sul vostro viso (e non solo). Un tratto distintivo e raro, che impreziosisce il volto di poche/i e che, proprio per questo, non andrebbe mai nascosto. Ecco i motivi per amare le vostre lentiggini e che vi faranno cambiare totalmente idea (se mai ce ne fosse bisogno), su quanto siano belle da avere e guardare.

Questione di genetica

La prima ragione per amare le lentiggini è che non tutti le hanno. La loro comparsa, infatti, dipende da fattori genetici e, in particolare, da una variante del gene MC1R, o recettore 1 della melanocortina. In altre parole con le lentiggini ci si nasce. O meglio, fanno parte del proprio dna fin dalla nascita, per poi comparire in modo più o meno marcato quando ci si espone al sole.

Questo, se da una parte spiega il motivo per cui è molto facile che all’interno della stessa famiglia ci siano più persone con le lentiggini, dall’altro rende piuttosto chiaro il fatto che non tutti possono averle. Nemmeno se ci si posiziona sotto al sole il più a lungo possibile nel vano tentativo di farle comparire dal nulla.

Segno distintivo di rarità

Se ancora vi state chiedendo perché mai amare le lentiggini, un’altra più che valida ragione sta nella loro rarità. Non inteso come quantità sul viso o sul corpo (alcuni, infatti, ne hanno moltissime), ma come numero di persone che le possiedono.

Tenendo conto della genetica, e considerando anche che solitamente le lentiggini caratterizzano una certa tipologia di persone (con la pelle molto chiara, i capelli rossicci, ecc.), infatti, risulta piuttosto facile intuire quanto siate fortunate ad averle. In altre parole, voi e le vostre lentiggini, chiunque siate e qualunque caratteristica fisica abbiate, siete una vera e propria rarità.

Più lentiggini, meno trucco

Le si potrebbe quasi definire come un trucco naturale. Una sorta di make up permanente che vi rende sempre perfette e distinguibili da chiunque altro, anche al naturale. Chi ha la fortuna di avere le lentiggini, infatti, ha già impresso sul volto il migliore dettaglio che si possa desiderare.

Una nota di allegria e unicità, da impreziosire unicamente attraverso poche e semplici mosse e da un filo di make up su occhi e bocca, purché del colore giusto come:

pesca;

marroncino;

bordeaux;

rosso.

Per far risaltare e amare le vostre lentiggini ancora di più. A tutte le ore del giorno e in ogni situazione.

Le lentiggini vanno di moda

Avete capito bene. Uno dei motivi per cui amare le vostre lentiggini e perché già tutti le amiamo. E non è solo un modo di dire. Le lentiggini, infatti, sono una vera e propria tendenza. Un dettaglio messo in mostra dalle vip e influencer che le hanno, e una particolarità da copiare con il make up per chi, invece, non le ha.

Oggi, infatti, esistono diversi modi per ricreare sul proprio volto le lentiggini (e per chi le possiede già naturalmente per aumentarne il numero).

Come realizzare le lentiggini

Per farlo sono disponibili online numerosi video tutorial che, con il solo utilizzo di una matita per gli occhi o di un eyeliner, sono in grado di trasformare anche il viso più “pulito” in un concentrato di stupende lentiggini. Se non vi fidate a farlo da sole, poi, basta recarsi da una qualunque estetista o make up artist per ottenere un risultato da favola.

Ma non solo. Esiste, infatti, un vero e proprio strumento di make up per ricreare sul proprio volto le lentiggini, il freck yourself, ovvero “fatti le lentiggini". Un kit che contiene un particolare adesivo (come una sorta di tatuaggio removibile) da applicare sulla parte desiderata. Per ottenere in pochissime mosse tutte le lentiggini desiderate.

Oltre al fatto che, per chi volesse aggiungere questo particolare al proprio volto per un tempo un po' più lungo, è possibile sottoporsi a un tatuaggio estetico. Una scelta un po' più audace, ma di sicuro effetto.

Cambio look naturale

Nonostante le lentiggini siano presenti in qualunque stagione dell’anno, quando ci si espone al sole queste tendono a risaltare maggiormente. Questo è dovuto alle efelidi, altre macchie della pelle che, con l’esposizione al sole, tendono a comparire, aumentando il numero delle vostre lentiggini. Per questo è probabile che, a seconda del momento della giornata o di quanto tempo abbiate passato sotto il sole, le vostre lentiggini possano sembrare leggermente diverse, più colorate e numerose. Un cambio look totalmente naturale!

In più vi basterà una leggera passata di make up per renderle più o meno visibili a seconda della vostra voglia del momento. Un modo pratico per avere un viso sempre “nuovo” e un motivo inattaccabile per amare le vostre lentiggini ogni giorno di più.

Lentiggini VS protezione solare

Sempre parlando di sole, poi, un altro e per nulla trascurabile motivo per cui amare le lentiggini è la loro funzione protettiva contro i raggi UV. Nello specifico i melanociti delle lentiggini, sono in grado di rendere la pelle meno suscettibile e sensibile all’azione dei raggi solari UVA e UVB. Agendo un po' come una crema solare naturale.

Questo non significa in nessun modo che siete libere di non applicare la protezione (importantissima per proteggere la pelle di tutto il corpo) ma sicuramente potete stare più tranquille nel caso di una gita in spiaggia fuori programma o di un tuffo in piscina improvvisato.

Innocenza e sensualità

C’è chi le considera come un ricordo dell’età più infantile e spensierata e chi, invece, le guarda come un particolare che dona sensualità e magnetismo a chi le possiede. Chi ha ragione? Tutti quanti. Tra le ragioni per cui amare le lentiggini, infatti, non si può non citare la loro capacità di donare grazia, allegria e un tocco di vivacità al volto ma, allo stesso tempo, un alone di sensualità e unicità inconsapevole. E, quindi, ovviamente, ancora più attraente.

Un dettaglio capace di rendere ogni ragazza un po' più sexy (per alcuni molto) ma senza perdere mai quel velo di innocenza che dona carisma, personalità e genuinità.

Giovani per sempre (o quasi)

Ovviamente non stiamo dicendo che le lentiggini possono fermare il tempo donandovi l’eterna giovinezza ma diciamo pure che qualcosa di simile lo fanno. Queste adorabili macchioline sulla pelle, infatti, regalano un tocco permanente di spensieratezza al volto. Una ventata di leggerezza, purezza e allegria tipica della gioventù (ma non solo).

Garantendo al vostro viso di apparire sempre fresco e giovane, a qualunque età (e come si fa a non amare le lentiggini dopo questa scoperta!).

Tra mito e leggende

Per le/gli appassionate del genere, ma anche per chi ancora non lo è, sappiate che alle lentiggini sono state attribuite diverse leggende.

La loro nascita, per esempio, viene fatta coincidere con Idon, principe di Atlantide (la città sommersa) che fu il primo uomo ad avere i capelli rossi e le lentiggini. Grazie a un dono ricevuto come dimostrazione della potenza della città di Atlantide.

Ma non solo. Se questa leggenda non vi soddisfa abbastanza, infatti, sappiate che le lentiggini, nel corso dei secoli, sono state spesso associate a un chiaro e distintivo segno legato alla stregoneria. Una testimonianza inattaccabile che, chi le possedeva, altro non era che una strega (e le streghe si sa che sono tremendamente affascinanti).

Diversità, unicità e bellezza

Infine, il motivo più importante di tutti per cui amare le lentiggini è anche il più semplice e trascurato di tutti. Insieme ai capelli, labbra, naso, occhi e a tutto il resto del corpo, le lentiggini sono solo vostre. Sono parte di voi e sono uno dei tanti dettagli che vi rendono così uniche/i e diverse/i da chiunque altro al mondo.

Non troverete mai nessuno con le stesse vostre lentiggini. Loro fanno parte di voi, della vostra unicità e dell’autentica e reale bellezza che vi caratterizza.

Per questo, non solo amare le vostre lentiggini equivale ad amare voi stesse. Ma, ancora di più, imparare a valorizzarle è il modo migliore per trasmettere a chi vi guarda (e soprattutto a voi) quanto siete belle e speciali. Esattamente così come siete.