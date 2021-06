L a nail art per l’estate 2021 prevede colori e forme molto diverse, partendo dalle nuance nude fino ad arrivare alle tinte più accese e con una forte personalità. Per ogni personalità ci sarà la possibilità di sperimentare stili differenti per risultati unici.

Le mani rappresentano uno dei nostri più importanti biglietti da visita e pertanto vanno curate e personalizzate per rispecchiare lo stile che più ci rappresenta. Le manicure da summer vibes permettono di osare con colori e nail art audaci, creative e divertenti.

Tra pelle ambrata, abiti leggeri e unghie trendy, in estate puoi creare un look speciale e originale sperimentando con pennelli e smalti diversi.

Le tendenze della bella stagione 2021 sono moltissimi, ti sveliamo quali sono quelli che non puoi non provare!

Fai rifiorire le tue unghie con la nail art

Per le personalità delicate e romantiche, mettere i fiori sulle unghie è un must-have per la primavera-estate. Possono essere piccoli disegni, sticker applicati o addirittura piccoli fiori incastonati attraverso la nail art.

Le applicazioni 3D permettono di creare un effetto realistico come se sulle tue dita fossero appoggiati dei sottili fiori. Solitamente queste sono abbinate a dei glitter e decorazioni brillanti per ottenere un bellissimo effetto gioiello.

In alternativa, un trend del momento consiste nel disegnare i fiori sulle unghie con pennelli e piccoli strumenti che permettono di raggiungere una precisione incredibile!

Non solo fiori, ma anche frutta

Un altro trend molto raffinato per la nail art per l’estate 2021 sono le ciliegie: questo golosissimo frutto trasmette delle irresistibili summer vibes.

Puoi riempire tutta l’unghia, oppure disegnarne solo alcune per un effetto più delicato, magari abbinate a tinte pastello.

Le ciliegie disegnate possono poi essere arricchite da strass, magari per una decorazione sulle foglie.

Nail art multicolor per celebrare il pride month

Giugno è il mese dedicato alla celebrazione dei diritti della comunità LGBTQ+: perché non sperimentare una nail art multicolor?

Su Instagram questo trend è amatissimo già da tempo e permette di mescolare insieme diverse tinte in modo divertente e originale.

Anche in questo caso puoi disegnare un intero arcobaleno sulle tue unghie, oppure applicare degli sticker o ancora fare dei disegni.

Mani coloratissime per un’estate allegrissima

Un’altra tendenza della nail art 2021 è quella di colorare ogni unghia delle mani di un colore diverso.

In questo caso puoi scegliere tinte molto diverse tra loro senza preoccuparti di abbinarle insieme.

Nail art in gradiente

Se ti piace la nail art variopinta, ma non vuoi osare mettendo insieme nuance molto diverse tra loro, puoi optare per una manicure gradient che dal mignolo al pollice presenta cinque sfumature diverse dello stesso colore o dello stesso gruppo cromatico. Solitamente si parte dalla tinta più chiara per arrivare a quella più scura.

Pois, che passione!

I pois, sia che siano sull’abbigliamento, sia che campeggino sugli accessori, portano sempre molta allegria. Allora perché non provarli anche nella manicure? Puoi scegliere se farli mono o multicolore, piccoli o maxi, per un look chic ma coraggioso!

Nail art bianca, un vero evergreen

Le unghie color bianchetto sono un grande classico dell’estate. Il loro grande plus è che risaltano sull’abbronzatura valorizzando la tua carnagione.

L’effetto ottico ottenuto è molto chic, ma non passa inosservato. Attenzione però alla qualità dello smalto: è una tinta che tende a mettere subito in luce eventuali sbeccature!

In alternativa puoi scegliere uno smalto lattiginoso, oppure un avorio, o ancora un perlato.

La delicatezza della nail art pastello

I colori pastello sono tra i più amati per l’estate, perché permettono di lasciarsi andare a manicure più gioiose rispetto alle tinte invernali, però senza esagerare con toni accesi. Inoltre, questa nail art valorizza soprattutto le unghie corte, rendendole piene e allo stesso tempo più affusolate.

Anche in questo caso puoi decidere se colorare tutta l’unghia, oppure se creare dei disegni o un french variopinto sulle lunette, lasciando il resto della tinta naturale.

Via libera alla sperimentazione quindi!

Be positive con la smiley nail art

Una manicure molto apprezzata negli ultimi tempi è la cosidetta smiley nail art, ossia quella che prevede unghie molto corte, curate, con smalto trasparente o rosato e disegnate delle piccole faccine sorridenti (oppure possono essere applicati degli sticker).

In alternativa puoi creare una manicure molto più colorata, riempendo tutta l’unghia o inserendo degli elementi colorati su ognuna.

Nail art degradè mon amour

La manicure degradè ti permette di ottenere un effetto romantico, oppure sbarazzino, a seconda delle nuance scelte. Scegli le tue tonalità preferite e gioca con tutte le loro sfumature!

La versione più amata è quella che prevede unghie a mandorla, che grazie all’effetto prodotto dalle gradazioni che cambiano sembrano più lunghe e conferiscono un aspetto molto affusolato alle tue mani senza risultare mai volgare.

Rosso non solo a Natale

La manicure rossa, a differenza di ciò che si possa pensare, non è per niente adatta solo al periodo natalizio. L’effetto laccato, pieno e lucido, è sempre concesso sia sue unghie lunghissime, sia su quelle molto corte.

Puoi optare per il classico color ciliegia, oppure optare per tinte più aranciate o fluo, che rendono la tua abbronzatura ancora più vivida e intensa.