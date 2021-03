N on si tratta di una novità in campo beauty, ma questo non sminuisce certo le proprietà dell’olio di cocco per viso, corpo e capelli. Un alleato portentoso, specialmente per creare scrub, creme e impacchi fai da te con cui sfruttare tutti i benefici idratanti e antiossidanti di questo prezioso ingrediente.

Ha proprietà emollienti e nutrienti, oltre a essere uno degli ingredienti naturali più versatili nel campo della bellezza: l’olio di cocco è un vero portento per creare delle ricette fai da te adatte a pelle e capelli. Ricco di vitamine e di polifenoli, infatti, ha una forte azione idratante e, soprattutto, antibatterica, che lo rende perfetto per lenire anche le pelli più sensibili e soggette a psoriasi e irritazioni. Quanto ai capelli, questo ingrediente contiene anche acido ialuronico, un attivo ideale per ridare elasticità e brillantezza anche alle chiome più danneggiate. A queste proprietà si aggiunge la vitamina E, adatta a prendersi cura di tutto il corpo grazie alla sua azione antiossidante, fondamentale per prevenire l’invecchiamento. Come utilizzare l’olio di cocco nella preparazione di scrub corpo, creme e maschere per capelli secchi fai da te? Ecco tutte le ricette da provare.

L’olio di cocco è molto prezioso per la bellezza della pelle, soprattutto per via delle sue proprietà idratanti e nutrienti, ideali per qualsiasi tipologia cutanea. Proprio per questo, è l’ingrediente giusto per creare maschere viso fai da te, ma anche impacchi e cosmetici naturali adatti alle tutte le tue esigenze.

L’olio di cocco può essere usato puro sulla pelle, diventando un’ottima crema idratante. L’ideale, soprattutto, per le pelli più sensibili, che hanno bisogno di essere nutrite delicatamente e senza correre il rischio di irritazioni. Grazie alle sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, poi, una crema viso con questo ingrediente è l’alleata giusta anche per combattere la pelle grassa o acneica. In ogni caso, il risultato sarà una cute più morbida ed elastica. L’olio di cocco, poi, è ottimo anche contro le rughe del viso: in questo caso, l’ideale è usarlo tiepido e massaggiarlo con attenzione su volto, collo e décolleté.

I dischetti struccanti

Puoi usare l’olio di cocco come un burro struccante, eliminando ogni traccia di makeup dal viso con un’azione delicata e naturale. In alternativa, questo ingrediente può essere miscelato ad acqua e qualche goccia di tea tree oil per creare dei dischetti struccanti fai da te. Per farlo, basta immergere un rotolo di carta assorbente in un litro d’acqua con 2 cucchiai di coconut oil e 2 gocce di tea tree.

L’unione tra olio di cocco e bicarbonato è perfetta per creare una maschera ad azione purificante. Per le pelli sensibili sono sufficienti due cucchiai di coconut oil e uno di bicarbonato di sodio, mentre, per un trattamento esfoliante più profondo, basterà aumentare le proporzioni in modo che la maschera sia composta al 50% da bicarbonato. Il composto è troppo pastoso? Diluisci la tua maschera viso con acqua calda.

Come usare il coconut oil per il benessere del corpo

Per il corpo, le proprietà emollienti dell’olio di cocco sono un vero portento per delle ricette fai da te. L’effetto è davvero molto nutriente, tanto da poter essere utilizzato anche per le pelli più secche e persino per ammorbidire aree screpolate come mani e talloni.

Lo scrub elasticizzante

La ricetta per creare il perfetto scrub elasticizzante a base di olio di cocco unisce 1 bicchiere di zucchero di canna, 4 cucchiai di sale fino, 3 cucchiai di olio di mandorle, 2 gocce di essential oil di lavanda e, naturalmente, mezzo bicchiere di olio di cocco. Per ottenere la consistenza giusta è sufficiente amalgamare gli ingredienti con un cucchiaio di legno e, successivamente, prelevare una noce di scrub con le dita per utilizzarlo sotto la doccia.

La crema corpo con olio di jojoba

Per combattere la secchezza, l’olio di cocco può diventare l’ingrediente principale di una crema corpo 100% naturale e, soprattutto, fai da te. La ricetta è molto semplice e prevede olio di jojoba, di rosa mosqueta e di cocco: basterà mescolarli per ottenere un ottimo prodotto casalingo e nutriente. E per lenire la pelle, magari dopo una giornata al sole, il mix giusto è con aloe vera, olio di calendula, dall’azione riparatrice e calmante.

Con miele e limone idrata le mani

Soprattutto quando sono secche e screpolate, esfoliare le mani è importantissimo e, grazie alla sua azione delicata, ma nutriente, l’olio di cocco è davvero perfetto. In questo caso, l’abbinamento giusto è con sale fino, zucchero, miele e succo di limone. Ne basta una noce per eliminare le cellule morte e idratare la pelle in profondità.

L’olio di cocco per i capelli e il cuoio capelluto

Per combattere la secchezza di lunghezze e punte - spesso sfibrate a causa di phon e piastra - l’olio di cocco è l’alleato giusto. Può essere utilizzato come impacco nutriente prima dello shampoo o come conditioner naturale sotto la doccia. Provalo anche sulle radici per restituire al cuoio capelluto lucentezza e brillantezza.

La lozione pre-shampoo per le chiome rovinate

Quando la chioma è molto stressata, la soluzione migliore è regalarle nutrimento attraverso un ingrediente come l’olio di cocco, ricco di vitamina E e polifenoli. Sui capelli leggermente inumiditi, basta applicarne una noce, facendo particolare attenzione alle punte, e avvolgere la chioma in un asciugamano tiepido. Il calore, infatti, è fondamentale per aprire le cuticole.

Lo spray all’olio di cocco

Acqua, aloe vera, olio di cocco e di jojoba sono il mix giusto per realizzare uno spray disciplinante per la chioma. Un’ottima soluzione anche e soprattutto per i capelli ricci e crespi: spruzzato poco prima di terminare l’asciugatura, infatti, questo spray fai da te creerà una barriera antiumidità naturale, prevenendo l’effetto frizz.

Le ricette beauty per un trattamento anticaduta

Con l’olio di cocco è possibile creare un impacco pre-shampoo da utilizzare come trattamento contro la caduta dei capelli. La combinazione giusta, in questo caso, è con le foglie di salvia, con cui creare un decotto da miscelare al coconut oil. Una volta freddo, basterà applicare l'impacco sul cuoio capelluto e lasciarlo in posa per circa 15 minuti. E per stimolare il microcircolo, non dimenticare di massaggiare le radici.