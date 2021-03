L a vitiligine causa macchie bianche sulla pelle. Se prima era fonte di imbarazzo, oggi grazie ad alcune celeb, è diventata un esempio di body positivity. Ecco come

La vitiligine coinvolge oltre l'1% della popolazione mondiale e si manifesta con macchie bianche, più o meno grandi, in diverse parti del corpo. Le cause? Non sono ancora note: può essere dovuta a una componente genetica oppure a un'infezione virale. Di certo, si sa che non è contagiosa ma può causare fotosensibilità nelle parti più chiare. I rimedi? Proteggere la pelle con un buon solare e usare il make-up correttivo (o camouflage), se l'obiettivo è rendere più omogenea la zona interessata. Negli ultimi tempi, però, le cose sono decisamente cambiate. Le modelle e le celeb che ne soffrono hanno smesso di nascondersi - o non lo hanno mai fatto, come nel caso di Winnie Harlow - mostrandosi sui social per come sono davvero e trasformando quello che poteva diventare uno “stigma sociale” in un vero e proprio punto di forza. Ecco alcuni personaggi famosi con la vitiligine e la storia, in breve, di come ognuno di loro ha reagito di fronte a questo problema della pelle.

Personaggi famosi con la vitiligine: Winnie Harlow

Diventata nota come concorrente del reality America’s Next Top Model nel 2014, Winnie è oggi una delle modelle più conosciute al mondo. La decisione di non volersi sottoporre ad alcun trattamento per la cura della vitiligine, è stata una scelta vincente. Questa caratteristica della sua pelle è diventata un punto di forza e un traguardo importantissimo per lei dopo aver sofferto per anni di bullismo; un perfetto esempio di accettazione di sé e di #bodypositivity per cui oggi Winnie è diventata un modello da seguire per le nuove generazioni.

Breanne Rice, ex concorrente di reality

Anche Breanne, modella ed ex concorrente del reality show americano The Bachelor, ha deciso – seguendo le orme di Winnie – di non nascondere più la sua vitiligine abbandonando il make-up che usava proprio per nascondere le macchie bianche. Così, oggi, si mostra sulla sua pagina Instagram.

Amy Deanna, modella americana

Giovanissima modella americana – diventata famosa quando aveva soltanto 10 anni –, Amy dimostra come le nuove generazioni siano davvero un passo avanti rispetto all'accettazione di se stesse. Anche Amy, come le sue colleghe più grandi, non si è lasciata bloccare dalla vitiligine e ha creduto tantissimo nella sua carriera tanto da diventare volto del brand di make-up CoverGirl.

Kasia Smutniak, attrice italiana

Nel 2019 anche l'attrice italiana ha fatto “coming out” mostrando su Instagram un suo scatto in cui non nasconde il suo piccolo difetto, una vitiligine sulla sua mano sinistra. Il commento al post parla molto chiaro: «Crescere è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta. Cose belle, cose che ci vengono facili ma che non dovremmo dare mai per scontate… Ma soprattutto momenti difficili, che ci mettono alla prova, per non perdere il senso dei momenti felici. Insomma tutto. Io, crescendo, ho imparato anche un’altra cosa, accettare non è sufficiente. Bisogna amare i propri difetti!».

Luca Onestini, ex tronista e GF

Anche l’ex tronista del programma Uomini & Donne di Maria De Filippi ed ex concorrente del Grande Fratello Vip soffre di vitiligine. In un post su IG, Luca si è messo a nudo mostrando i segni della vitiligine sulle ginocchia e sui gomiti.