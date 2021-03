T rovare l’ispirazione giusta per il tuo beauty look su Pinterest assume, finalmente, tutto un nuovo significato. La protagonista? L’inclusività. La piattaforma di scoperta per l'ispirazione visuale ha, infatti, introdotto la funzione Skin Tone Ranges, dedicata alle diverse tonalità di pelle. Un valore fondamentale anche per noi di DMBeauty, che ve lo raccontiamo in anteprima.

Partiamo dai dati: su Pinterest, sono più di 80 milioni i Pinner che hanno effettuato ricerche a tema bellezza nell’ultimo mese. Un trend in continua crescita, che rappresenta lo specchio perfetto dei bisogni e delle necessità dei Pinners, che si affidano al motore di scoperta visiva per cercare ispirazione e trovare idee da salvare nelle loro bacheche. Ed è proprio dalla necessità di personalizzare e condividere la propria individualità che nasce Skin Tone Ranges, una funzione dedicata allo skin color e alle diverse tonalità di pelle. Un modo semplice per personalizzare la ricerca, senza nemmeno bisogno di aggiungere parole chiave, che permette di raggiungere un nuovo livello di inclusività. Un valore chiave anche per la community di DMBeauty, la prima in Italia a poter sperimentare questo nuovo modo di condividere idee e ispirazioni su misura. L’obbiettivo comune è, naturalmente, personalizzare i contenuti. E rispondere alla realtà diversificata del mondo della bellezza e non solo.

Skin Tone Ranges: come funziona il nuovo filtro Pinterest?

Trovare il look giusto da realizzare sarà davvero una passeggiata grazie a Skin Tone Ranges. Una funzionalità esclusiva di Pinterest, che permette agli utenti di affinare la ricerca in base alla propria tonalità di pelle. Un meccanismo semplicissimo, che puoi scoprire direttamente sulla bacheca di DMBeauty, attraverso i Pin Storia in collaborazione con Moufida, alias itsmoufytraore, Anaias (anaiscurlylife) e Francesca D. (mademoiselle_fd) e che consiste semplicemente nella personalizzazione della ricerca per mostrarti unicamente ciò di cui hai davvero bisogno. Un’espansione di Pinterest che racconta finalmente un mondo dove la diversità è un valore aggiunto e l’inclusività è normalità. Nella pratica, aggiungere il filtro Skin Tone Ranges significa filtrare i risultati di ricerca in modo che all’utente vengano mostrati solo contenuti interessanti. E relativi alla tonalità di pelle selezionata. Gli skin colors proposti da Pinterest sono divisi in 4 gruppi e permettono di affinare la ricerca trovando ispirazioni per tutte le sfumature di pelle.

Un passo verso il futuro e l’inclusività

Skin Tone Ranges arriva finalmente in Italia e in altri 13 Paesi, dove le ricerche dedicate a bellezza e makeup sono in decisa crescita. Basti pensare a parole chiave come “trucco leggero”, in aumento del 70%. In un mese, infatti, sono circa 80 milioni i Pinner che effettuano ricerche a tema beauty e il filtro Skin Tone Ranges potrebbe drasticamente migliorare l’esperienza degli utenti su Pinterest. Nell’ultimo anno, infatti, sono stati circa 5 volte di più i Pinner che hanno utilizzato questa funzione per selezionare la propria tonalità di pelle. E vivere un’esperienza davvero personalizzata su Pinterest. Sempre di più, infatti, le ricerche del social sono volte a trovare prodotti da provare e non solo alla mera ricerca di inspo makeup. Ecco perché è così importante permettere una navigazione che risponda davvero a tutte le esigenze, rendendo le ricerche molto più mirate. Oltre che, finalmente, davvero inclusive.

Skin Tone Ranges è sulla bacheca Pinterest di DMBeauty

Se vuoi sapere davvero tutto su come usare al meglio Skin Tone Ranges per rendere la tua bacheca Pinterest davvero "tua", non ti resta che sbirciare sulla pagina di DMBeauty. Saranno direttamente creator come Francesca D. e Anais a spiegarti come funziona questa nuova feature introdotta finalmente su Pinterest Italia. Un progetto che mette al centro l'inclusività, un valore fondamentale anche per noi di DMBeauty e che siamo felicissimi di condividere e supportare. E ricorda: Skin Tone Ranges ti permetterà di personalizzare davvero il tuo feed, mostrandoti le opzioni migliori per la tua tonalità di pelle. Senza nemmeno aggiungere una singola parola chiave.