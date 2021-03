O perazione remise en forme: ON. Con tutte le novità a tema prodotti anticellulite 2021, naturalmente. Alleati insostituibili per liberarsi di ritenzione idrica e pelle a buccia d’arancia, ad azione snellente, drenante e riducente.

Il potere dei prodotti anticellulite non si può negare e le novità del 2021 sono un concentrato di attivi drenanti e snellenti con cui bombardare, quasi letteralmente, la pelle a buccia d’arancia. Il segreto per rendere i prodotti anticellulite davvero efficaci, però, è creare una routine mirata, che permetta a creme, gel e sieri di penetrare davvero in profondità, aiutandoti a migliorare l’aspetto della pelle. Non dimenticare, infatti, che per dire addio alla cellulite serve un programma intensivo. A cui dovrai unire un cambiamento drastico del tuo stile di vita, dall’attività fisica anticellulite alla dieta. Senza dimenticare la routine giusta. Tradotto: dovrai applicare i migliori prodotti anticellulite dopo uno scrub e, ovviamente, in abbinamento a un massaggio. Per guidarti nella giungla delle creme snellenti e drenanti, abbiamo creato una guida alle novità del 2021, ovvero i prodotti imperdibili per la riemise en forme.

Biopoint Body Care Ampolle Anticellulite

Tra i prodotti anticellulite del 2021, il trattamento d’urto di Biopoint è l’ideale per stimolare l’organismo attraverso ampolle di siero dalle proprietà riducenti, snellenti, tonificanti e leviganti. Grazie all’incapsulazione in gelatina, inoltre, i principi attivi si preservano alla loro massima integrità, rendendolo un prodotto anticellulite particolarmente efficace.

Leocrema Cell Active

Il Gel Intensivo Anticellulite di Leocrema è un gel anticellulite che agisce combattendo la pelle a buccia d’arancia e contrastando gli accumuli adiposi localizzati. I principi attivi di Cell Active, poi, sono perfetti per un prodotto anticellulite ad effetto progressivo: cellule staminali vegetali da Echinacea, Centella Asiatica e Sedano, Loto Marino ad azione lipolitica ed Escina.

Gel anticellulite 2021: LPG Gel Lipo Réducteur

Un gel setoso adatto a penetrare nella pelle e lasciarla rinnovata. L’effetto drenante e snellente del nuovo prodotto anticellulite di LPG, infatti, è merito di un complesso esclusivo. Lo scopo è attivare, stimolare e preservare le cellule. Oltre a evitare l’accumulazione dei grassi e rassodare i tessuti.

Melvita Gel Riducente ad Effetto Freddo

I prodotti anticellulite del 2021 come il Gel Riducente di Melvita beneficiano dell’effetto freddo per tonificare e levigare la pelle, riducendo la buccia d’arancia. Un gel anticellulite che unisce un roll-on massaggiante a una texture leggera. Una combinazione a cui si aggiunge la formula con acqua di menta, ideale per regalare un’intensa sensazione di freschezza.

Susanne Kaufmann Toning Body Serum

Per trattare le zone critiche del corpo servono prodotti anticellulite come il Toning Body Serum di Susanne Kaufmann. Ideale contro cellulite, perdita di elasticità e compattezza, unisce il complesso ProContour con bioattivi di caffeina, centella e boldo a Refolcyl, un complesso di ingredienti attivi che include l’estratto di Jiaogoulan e cisto. Alla formula, poi, si unisce Estratto di Vigna Aconitifolia, un retinolo naturale.

Bionike Defence Body Gel Rimodellante

Una crema snellente efficace e anticellulite che combatte le adiposità localizzate. Defence Body di Bionike rassoda la pelle, ne migliora l’elasticità e lavora sugli accumuli di addome, fianchi, cosce e glutei. Il merito è degli attivi estratti da Polisiphonia e Jania Rubens, caratterizzati da un spiccata attività lipolitica. Al resto pensa la texture in gel, fresca e fondente, da massaggiare.

Teaology Happy Body

Con alfaidrossiacidi vegetali ad azione levigante e foglie di Drosera - una pianta carnivora snellente - Happy Body è il prodotto perfetto da lasciare in posa per permettere agli attivi di penetrare in profondità. Un prodotto anticellulite in piena regola, reso ancor più efficace dagli estratti di betulla, ananas e centella, da mentolo e da acido ialuronico.

Comfort Zone Body Strategist Attack Serum

Un prodotto anticellulite intensivo, capace di agire sugli inestetismi e migliorare la silhouette. Con il 93,6% di ingredienti di origine naturale è la crema anticellulite bio da provare per la primavera. Soprattutto, se il tuo scopo è unire una texture leggera ad assorbimento rapido e una formulazione con caffeina pura, carnicina ed estratto di pepe rosa.

Somatoline Snellente 7 Notti Natural

La crema anticellulite di Somatoline è un trattamento intensivo con il 95% di ingredienti di origine naturale. Dalla texture in crema-gel, favorisce la riduzione degli accumuli adiposi e ha un’azione drenante ideale per levigare la pelle. Tra gli ingredienti chiave della formula spiccano sale marino, estratto di betulla, menta piperita e caffeina.

Seticrei Olio Anticellulite al Rodisterolo

Un prodotto anticellulite in olio, che unisce lipidi vegetali e oli essenziali puri di arancio, finocchio, menta e rosmarino. Un cocktail che agisce in modo diretto sui tessuti, regalandoti un effetto snellente e riducente e contrastando pelle a buccia d’arancia, cuscinetti adiposi e cellulite.