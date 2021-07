B uono da mangiare, ma ancora più buono per capelli, corpo e viso: i prodotti beauty al cocco sono un vero must have e qui ti sveliamo le novità da provare assolutamente

Se quando senti il profumo di cocco la tua voglia di shopping diventa irrefrenabile sei capitata nel posto giusto. Olio, acqua o burro: i prodotti beauty al cocco sono tantissimi e oltre ad avere un profumo paradisiaco e che, in pochissimo tempo riporta alla mente spiagge caraibiche, sono un vero portento per curare capelli e pelle.

Il cocco, infatti, ha tantissime proprietà dedicate alla bellezza: ad esempio l’olio è ricco di antiossidanti e agisce come un idratante e nutriente naturale integrandosi con gli oli naturalmente presenti nell’epidermide. La vitamina E presente al suo interno, poi, permette di lavorare come anti-age grazie anche alle sue proprietà indispensabile contro la secchezza, la perdita di elasticità cutanea e l’attacco dei radicali liberi.

Corpo, viso, capelli o profumo? I prodotti beauty al cocco sono tantissimi e per aiutarti a scegliere i tuoi preferiti abbiamo selezione tutte le novità del momento a cui proprio non potrai dire di no.

L'Erbolario, linea al cocco

L'erbolario non solo presenta una linea tutta dedicata al cocco, ma lo fa scegliendo con attenzione alla formulazione e al packaging. Protagonisga è l'Olio di Cocco Vergine, Biologico ed Equosolidale proveniente dalle Filippine mentre per il pack si è scelto di ridurne le dimensioni ed eliminare il classico astuccio esterno in carta. All'interno della linea: profumo, shampoo solido, crema corpo, bagno crema, balsamo labbra e olio di cocco.

Evolve Organic Beauty, Daily Renew Facial Cream

Il Daily Renew Crema viso di Evolve è una crema da giorno perfetta anche per chi ama truccarsi. Una miscela di oli biologici che aiuta le pelli normali e secche a riacquistare un colorito luminoso, grazie all'olio di argan biologico e l'acido ialuronico. A completare il tutto il delicato aroma di vaniglia e di cocco ipoallergenico.

Cosmetu, Olio di cocco

L'olio di cocco puro è un antiossidante naturale, che svolge inoltre azione calmante e lenitiva sulla pelle arrossata o scottata. Da avere assolutamente per chi soffre di pelle secca e disidrata, può anche essere applicato sui capelli per ridurne la forfora o per proteggerli durante l'esposizione solare.

Carol Hair Care, Coco potion Vitamin E

L'olio idratante e nutriente di Carol Hair Care è un must have per i capelli che hanno bisogno di idratazione. Da applicare sia sui capelli asciutti che bagnati, questo prodotto svolge una funzione di prevenzione sulla disidratazione del capello e delle punte. Merito della VITAMINA E ed agli ingredienti bioattivi di origine vegetale, come olio di mandorle dolci, nocciola, soia e non solo. Immancabile poi l'essenza di cocco che avvolge in una nuvola di profumo paradisiaco.

Fenty Skin, Buff Ryder Exfoliating Body Scrub

Uno scrub corpo dall’ispirazione tropicale che esfolia delicatamente mentre nutre per affinare, rinnovare e rendere la pelle liscia come seta. Zucchero, sale e sabbia finissima sono il mix perfetto per uno scrub delicato ma efficace, merito anche del ricco mix di oli tropicali per un touch nutriente,

KYLIE SKIN, Coconut Body Lotion Lozione Corpo

La lozione per il corpo al cocco di KYLIE SKIN, brand di Kylie Jenner, è un mix di sostanze nutritive per donare comfort e morbidezza alla pelle che risulterà setosa nutrita e levigata. Merito, tra le altre cose, dell'olio di cocco che nutre, infondendo un'idratazione essenziale che si assorbe rapidamente lasciando un piacevolissimo profumo per diverse ore.

Foreo, Farm To Face Sheet Mask

La nuova maschera al cocco della Farm To Face Sheet Mask Collection di FOREO è una must have per chi vuole dedicare qualche minuto di cura la proprio viso. Queste maschere realizzate con ingredienti puri e naturali, doneranno una pelle nutrita all'istante. Il plus è la possibilità di usare le sheet mask in doppia modalità: sia con dispositivo di smart masking UFO 2 che permette di ottenere una pelle liscia e luminosa in soli 2 minuti, sia come trattamento rilassante lasciandola in posa per 20 minuti circa.

Lanolips, Lano Lips 101 Ointment

Un solo tubetto per mille e più usi come labbra molto secche, pelli secche, cuticole, gomiti. Un balsamo super denso dall'intenso profumo di cocco da usare generosamente per ritrovare sollievo e coccolare la pelle al 100%.

Quantic Licium, Maschera capelli coco caramel

Direi addio al crespo è possibile ed è farlo aggiungendo un golosissimo profumo di cocco e caramello. La maschera capelli CocoCaramel di Quantic Licium è un trattamento per capelli lucenti e setosi grazie al Caramello, il succo, l’acqua e l’olio di Cocco in sinergia con l’Acido Ialuronico, l’estratto di Miglio e di Avena.