U n concetto di bellezza che va oltre la praticità del multiuso. Parente stretto del modo di vivere green e sostenibile, la versatilità dei cosmetici accontentano tutti i tipi di consumatori. Da quelli più minimalisti a quelli più curiosi delle raffinatezza che solo l'innovazione sa dare

Versatilità: è uno dei beauty trend del momento! Ovvero cosmetici multifunzione che, come dice la parola stessa, assolvono a più funzioni di bellezza. L'esempio più pratico è il classico shampoo-doccia con cui lavare corpo e capelli, ma oggi la cosmesi va oltre. Parliamo infatti di creme idratanti che possono essere utilizzate anche come maschere viso, ciprie in polvere con filtri solari che, a ogni ritocco, proteggono dal sole e nello stesso tempo assorbono l'eccesso di sebo dal viso. O ancora, di oli multifunzione che fungono da illuminanti viso e, all'occorrenza, possono trasformarsi in "ammorbidenti" delle zone secche del corpo. Il comparto della cosmesi multifunzione non risparmia nemmeno gli autoabbronzanti: i più nuovi, oltre a colorare la pelle, la rassodano per renderla pronta alla prova bikini!

Cosmetici multifunzione: per chi e per quali usi

Ma come mai in commercio si stanno affacciando tutti questi prodotti multifunzione? Liquidare la questione con una ragione praticità sarebbe troppo semplicistico (anche se realistico). Dietro c'è un movimento ben più vasto che affonda le radici nel minimalismo e nella clean beauty, cioè la ricerca di una beauty routine essenziale, composta da pochi gesti, ma efficaci. Come dire, less is more, meno è meglio. Si tratta di una filosofia che guarda alla sostenibilità dei cosmetici per evitare sprechi, e alla salvaguardia del pianeta. Tra gli "assiomi" della cosmesi multifunzione c'è anche l'impegno a utilizzare packaging riciclati e riciclabili e ingredienti a basso impatto ambientale, la cui origine è rintracciabile.

Detto ciò, curiosa di scoprire quali sono le novità in materia da adoperare per vari utilizzi? Guarda la selezione di prodotti multifunzione di DMBeauty.i

Moisture Surge 100H di Clinique

Il capostipite dell'idratazione di Clinique si rinnova. Nel 2021 esce una nuova versione potenziata di Moisture Surge che penetra in oltre 10 strati di profondità e rilascia 100 ore di idratazione per una pelle più rimpolpata e idratata, anche dopo essersi lavati il viso. Ha una tecnologia Auto-Replenishing che alimenta la fonte naturale di idratazione della pelle, rilasciando un’idratazione no-stop. Contiene il nuovo fermento bio di Aloe Vera.

Multifunzione perché: si può usare come classica crema idratante viso o come booster di idratazione, applicata in strato abbondante a mo' di maschera. Tutte le volte che se ne sente la necessità.

SKIN FOOD Crema multifunzione di Weleda

Vero e proprio super food per la pelle, la sua formulazione risale al 1926: estratti di Viola tricolor dalle proprietà idratanti e lenitive, Camomilla BIO che lenisce e previene gli arrossamenti, Calendula BIO che favorisce i fisiologici processi di rigenerazione cutanea e Rosmarino BIO apprezzato per la sua azione stimolante e tonificante.

Multifunzione perché: calma le irritazioni, ripara la pelle screpolata di viso e corpo, come ad esempio i gomiti e le ginocchia super secchi.

Crema d'idratazione notte di Klorane

Un balsamo rigenerante che di notte impregna la pelle di acqua di Fiordaliso BIO e Acido ialuronico 100% vegetale. Grazie alla Stella alpina BIO, la sua formula naturale al 96%* permette alla pelle di rigenerarsi. Rimpolpata, distesa, luminosa, si risveglia come se avesse guadagnato qualche ora di sonno!

Prodotto versatile perché: se massaggiato su viso, collo e contorno occhi, è una crema da notte. Se invece viene applicata generosamente senza massaggio, diventa una maschera notte.

Olio elasticizzante alla Rosa Mosqueta di Bottega Verde

Ottimo per viso e corpo, è formulato esclusivamente con olio di Rosa Mosqueta, un prodotto eccezionale per il suo potere riparatore, in grado di contrastare i segni di rughe e smagliature. Ricco di vitamina E, omega-3 e omega-6, che proteggono le cellule dall'azione dei radicali liberi, utilizzato quotidianamente aiuta ad attenuare i segni del tempo e a restituire alla pelle una straordinaria elasticità e compattezza.

Cosmetico multiuso perché: si può applicare direttamente sulle zone interessate o in aggiunta alla crema abituale al momento dell’uso.

UV Mineral Brush SPF 50 di ISDIN

Una polvere minerale racchiusa in una confezione dal design prêt-à-porter che comprende un pennello con setole morbide. Oltre a proteggere dai raggi UVA, UVB e luce blu, opacizza l’incarnato senza modificarne il tono, mentre delle piccole particelle riflettono la luce, attenuando così i segni d’espressione e rendendo la pelle più liscia. Gli attivi anti-inquinamento, inoltre, proteggono dai fattori di stress ambientali.

Cosmetico mulfunzione perché: protegge e opacizza la pelle al tempo stesso.

Wonder’Swipe 2-in-1 Crave Me di Rimmel





Rimmel_Comunicato Stampa Blue Monday

Wonder’Swipe è un trucco multiuso che si trasforma in eyeliner e ombretto in modo versatile. È facile da usare grazie al suo applicatore ultrasottile che permette di eseguire un tratto fine metallico e luminoso. Se però viene sfumato con le dita, si trasforma in un fantastico ombretto glitter. La sua formula è a lunga tenuta, per un makeup perfetto fino a 10 ore.

Trucco multiuso perché: fa da matita, ombretto e eyeliner in poco tempo.

BT Cream di Biofficina Toscana

Una bb cream ricca di principi attivi, altamente modulabile che si fonde con la pelle ed è ideale per usi diversi. Contiene acido ialuronico, complessi riequilibranti ed idratanti uniti a Liquepom®, un esclusivo principio innovativo da pomodoro bio toscano con funzione anti-inquinamento per una protezione dagli agenti esterni.

Prodotto multiuso perché: colora, uniforma ed illumina l’incarnato, donando elasticità ed idratazione.

Autoabbronzante da notte di James Read

Sleep Mask Tan Body è una formula autoabbronzante ad asciugatura rapida, adatta a tutti i toni della pelle. Lavora durante le ore notturne per colorare il corpo gradualmente, ottenendo un'abbronzatura naturale. Per un risultato più preciso, si applica sul corpo con movimenti circolari utilizzando un guanto abbronzante, e concentrandosi su sezioni senza dimenticare mani e piedi.

Cosmetico multifunzione perché: oltre a donare un'abbronzatura "artificiale", rassoda la pelle del corpo.

Mousse capelli protettiva dal calore di EVY

Un prodotto multifunzione per la cura intensa dei capelli. Il prodotto agisce sia come mousse per lo styling, che come difesa dai raggi UV e come termoprotettore su oltre 210 gradi celsius. Con i suoi efficaci filtri UV, questa mousse protegge i capelli dalla disidratazione e dalla luce del sole, minimizzando la loro esposizione alla luce blu HEV. La mousse è ricca in vitamina B3/5/6, vitamina E e C ma anche in oli naturali ed idratanti, mentre aiuta i capelli a mantenere il loro colore e la loro lucentezza.

Prodotto versatile perché: modella e protegge sia dal sole che dagli styler o dal phon.

Maschera Head & Hair Heal di Maria Nila

Una maschera per cute e capelli dall'azione anti-infiammatoria. Tratta e previene forfora e i problemi della cute, previene la caduta dei capelli e incentiva la crescita. Contiene: aloe vera, dalle proprietà idratanti e lenitive; piroctone olamina, che previene l'eccessiva produzione di batteri e funghi, causa di forfora; Vitamina E, un antiossidante; peptidi, che aumentano l'ossigenazione dei follicoli piliferi per stimolare la crescita e migliorare la qualità del fusto dei capelli; apigenina e acido oleanolico, che riducono la produzione di diidrotestosterone, un ormone comunemente noto per provocare la caduta dei capelli.

Cosmetico multifunzione perché: oltre idratare i capelli, tratta anche le affezioni del cuoio capelluto, come la forfora, che se non curata può comportare la caduta dei capelli.