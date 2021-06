P erché è importante inserire la protezione solare all'interno della vostra beauty routine quotidiana? Semplice, per proteggere la pelle e mantenerla sana e bella in estate, ma anche in ogni altra stagione dell'anno. Ecco, allora, come usarla e come farla diventare una vera alleata di bellezza.

Per avere una pelle sempre bella, luminosa e in perfetta salute, non c’è niente di meglio che dedicare del tempo ogni giorno alla propria beauty routine. Una serie di passaggi mirati, da eseguire quotidianamente, per prendersi cura della propria bellezza e della cute. Ma siamo sicuri di fare tutto correttamente? Per esempio, nella vostra skincare voi usate la protezione solare?

“Ma come? Tanto non devo prendere il sole!” Se anche voi state pensando qualcosa di questo genere sappiate che i raggi solari vi colpiscono sempre e comunque, indipendentemente dalle vostre intenzioni o dalla stagione in cui ci si trova. Per questo è importante proteggere la cute con la protezione solare, inserendola come uno step fondamentale della vostra beauty routine. Per preservare la salute e la bellezza della vostra pelle, in poche e semplici mosse, giusto una in più!

Perché utilizzare la protezione solare?

Per prima cosa, è bene capire perché è importante introdurre la protezione solare nella vostra beauty routine quotidiana (e vedrete che sarete ancora più invogliate a farlo). Come indica la parola stessa, infatti, scopo della protezione solare è quella di proteggere la cute. Ma da cosa? Dagli effetti dannosi causati dai raggi solari.

Questi si dividono in tre tipologie:

luce visibile , quella che illumina e da cui dipende una parte molto piccola dell’abbronzatura;

, quella che illumina e da cui dipende una parte molto piccola dell’abbronzatura; raggi infrarossi , che riscalda ma che non rappresenta un pericolo per la nostra salute:

, che riscalda ma che non rappresenta un pericolo per la nostra salute: raggi ultravioletti (UV A-B e C).

Come agiscono i raggi UV

I raggi UV sono quelli da cui è necessario proteggersi perché, oltre a essere responsabili della tanto amata tintarella, possono avere effetti dannosi sulla cute. Tra cui, per esempio:

disidratazione;

arrossamenti o irritazione;

eritemi;

l’invecchiamento della cute (di cui sono responsabili per circa l’80%);

aumento della velocità della comparsa delle rughe e/o macchie cutanee;

malattie della pelle;

tumori.

E questo avviene sempre, a prescindere dalla stagione in cui ci si trova. Ecco perché è importante applicare in modo regolare la protezione solare sulla cute, per proteggerla e prevenire i danni più o meno gravi che possono subentrare e minare la vostra salute e bellezza.

Protezione solare e beauty routine

Ma quando va messa e come si applica nel modo corretto? Ovviamente, per far si che la protezione solare sia davvero efficace, è importante che venga utilizzata nel modo giusto come ultimo passaggio della vostra consolidata beauty routine, che nello specifico dovrebbe comprendere:

struccante (ovviamente se siete truccate) per eliminare la parte maggiore di make up da occhi e viso;

(ovviamente se siete truccate) per eliminare la parte maggiore di make up da occhi e viso; detergente , per pulire accuratamente la cute dalle impurità in modo più profondo e mirato;

, per pulire accuratamente la cute dalle impurità in modo più profondo e mirato; tonico , in grado di ripristinare i livelli di ph corretti;

, in grado di ripristinare i livelli di ph corretti; siero , ce ne sono di varie tipologie, anti-aging, idratanti, calmanti, antiossidanti, illuminanti, ecc. E servono per donare alla pelle importanti nutrienti per la salute;

, ce ne sono di varie tipologie, anti-aging, idratanti, calmanti, antiossidanti, illuminanti, ecc. E servono per donare alla pelle importanti nutrienti per la salute; crema idratante , per aumentare l’efficacia dei trattamenti precedenti, idratare a fondo la cute (anche a seconda della tipologia della pelle) e proteggerla dalle aggressioni esterne;

, per aumentare l’efficacia dei trattamenti precedenti, idratare a fondo la cute (anche a seconda della tipologia della pelle) e proteggerla dalle aggressioni esterne; protezione solare, è sufficiente passare uno strato leggero dopo l’idratante, in modo da schermare la pelle dai raggi solari UV e ridurre i danni che questi, come visto, possono provocare.

Ricordandosi di applicarla almeno 15 o 30 minuti prima di uscire o esporsi al sole e ogni circa due ore.

Quando applicare esfoliante e maschere?

Ovviamente in una beauty routine che si rispetto non possono mancare due passaggi essenziali, da svolgere a cadenza settimanale: lo scrub e la maschera. Ma quando si devono fare?

Il primo dovrà essere applicato tra il detergente e il tonico, per pulire ancora più in profondità la pelle e liberare i pori. La seconda, invece, anche in base alla tipologia di maschera scelta dovrà essere usata dopo il detergente e il tonico. La protezione solare, quindi, rimane sempre il vostro ultimo step.

Protezione solare e make up

Ma se è necessario rimette la protezione solare ogni due ore circa, non ci si può truccare? Se per molte di voi questa domanda sta suscitando già mille dubbi e attimi di panico potette stare tranquille. La protezione solare si può mettere anche con il make up, anche sopra il trucco. E senza rovinarlo!

Per farlo è possibile mescolare un fondotinta in polvere e la crema solare sul dorso della mano, e riapplicare il tutto con un pennello. Passandolo leggermente sul volto e ritoccando sia il vostro make up (tamponando l’effetto lucido che può causare la crema) sia la vostra schermatura ai raggi UV. Ma non solo.

Un altro metodo efficace è quello di picchiettare la protezione solare direttamente sul viso, a piccole dosi, e una volta asciutta passare un leggero strato di cipria (ovviamente del colore del vostro incarnato) sul volto per uniformarla.

Quale formulazione scegliere?

In questo caso, se la utilizzate sopra il make up, la protezione solare può essere usata anche in formulazione spray. Ovviamente, non dovrete spruzzarla sul viso in modo diretto ma è meglio farlo vaporizzando il prodotto sul palmo della mano, a circa 10 centimetri di distanza. Per poi tamponare il viso con le mani, evitando di rovinare il vostro make up e di utilizzare quantità eccessive di prodotto.

E per le labbra?

Quando si parla di beauty routine e protezione solare non si devono assolutamente dimenticare le labbra. Queste, infatti, sono molto sensibili e soggette a screpolature o tagli, soprattutto quando sono disidratate.

Per questo è necessario munirsi di burro cacao con SPF elevato, da tenere sempre con voi e applicare quotidianamente anche sopra al rossetto. Pe garantirvi la massima protezione e labbra sempre perfette e curate.

Un solo passaggio in più nella vostra beauty routine ma un accorgimento prezioso per la vostra salute e bellezza. Per garantirvi una pelle sempre al top, fresca, luminosa e sana, in qualunque stagione. Proteggendovi dai raggi solari e permettendovi sfoggiare i vostri look migliori senza nessuna preoccupazione.