T i sei mai chiesta come ritardare la ricrescita dei peli? Spendiamo così tanto tempo nel calcolare esattamente i tempi della depilazione che viene normale domandarsi «ma non c’è un modo per farli crescere più lentamente?» la risposta è sì! Abbiamo scovato alcuni prodotti e rimedi naturali per dire: ehi peli, aspettate un momento!

Come ritardare la ricrescita dei peli

Con l’arrivo della bella stagione è normale aver voglia di vestirsi più leggere, indossando vestitini e pantaloncini corti che mettono in bella mostra le gambe.

Benché non ci sia niente di male a scegliere di non depilarsi o a non preoccuparsi della ricrescita su gambe e braccia viene anche naturale domandarsi: come posso ritardare il momento della depilazione? In commercio esistono alcuni validi prodotti che promettono di rallentare la crescita del pelo distanziando così il tempo che passa tra una ceretta e l’altra.

Tra i metodi di depilazione consigliati per non doversi preoccupare della ricrescita c’è sicuramente la ceretta, a caldo, araba o di zucchero puoi scegliere la tecnica che preferisci. La “credenza popolare” che questo trattamento faccia ricrescere i peli più spessi e scuri non è assolutamente vera, anzi è stato dimostrato che, l’uso della ceretta faccia diminuire la presenza dei peli, in particolare sulle gambe.

Tra tecniche depilatorie e consigli strampalati - sapevi che c’è chi consiglia di depilarsi prima di mangiare per ritardare la crescita dei peli - esistono però anche dei rimedi di bellezza, dei prodotti innovativi che grazie alle loro formulazioni permettono di usare meno il rasoio.

I consigli beauty per ritardare la crescita dei peli: lo scrub

Tra i consigli beauty più acclamati per ritardare la crescita dei peli c’è quello di esfoliare la propria pelle prima della ceretta o del rasoio. Dal dry brush alla pietra pomice, passando per lo scrub rimuovere le cellule morte aiuta ad ottenere una depilazione più profonda e di conseguenza evitare la presenza di peli superficiali nei giorni successivi.

Questo avviene perché, eliminando le cellule morte che occludono i pori tutti i peli vengono in superficie. In questo modo la tecnica di depilazione scelta porterà via tutto evitando una seconda crescita nel giro di qualche giorno.

Come rallentare la crescita dei peli: il momento giusto per depilarsi

Un altro consiglio per rallentare la crescita dei peli è quello di scegliere il momento giusto per depilarsi.

Secondo alcune credenze i giorni perfetti per depilarsi sono quelli della luna calante durante i quali i peli crescono meno forti. Più credibile è invece il consiglio di depilarsi subito dopo il ciclo mestruale - e mai prima. In questo modo si andranno a sfruttare gli ormoni, in caso contrario si avrà una crescita più veloce.

The verde, ghiaccio e soia: gli ingredienti anti-ricrescita

Alcuni studi hanno dimostrato che il consumo di the alla menta potrebbero abbassare i livelli di androgeni (il testosterone maschile causa della crescita dei peli) nel sangue delle donne allo stesso tempo, anche il the verde potrebbe avere dei infiniti benefici per la crescita dei peli in quanto riequilibra il livello ormonale.

Infine, sembrerebbe che anche il consumo di soia verrebbe consigliato per rallentare la crescita dei peli, grazie alla sua azione simile agli estrogeni femminili. Per questo motivo è un ingrediente presente in molte formulazioni di creme e lozioni beauty.

I prodotti da usare per rallentare la crescita dei peli

Infine in commercio è sempre più facile trovare prodotti che aiutano a rallentare la crescita dei peli.

Tra gli ingredienti più utilizzati nelle formule troviamo la Curcuma, l'estratto di papaya fermentata, il tartufo. Tra le scoperete più innovative troviamo la chelidonina (estratta dalla stessa pianta Celidonia) è una molecola naturale che rallenta la ricrescita garantendo effetti anti-infiammatori e la Chaparral (Larrea Divaricata Extract) una pianta messicana che riesce rallentare il metabolismo cellulare e quindi inibire la crescita dei peli.

Quindi se sei alla ricerca di un prodotto per dire «bye bye peli e ceretta» non perderti la nostra gallery e via con lo shopping!

AYAY, Siero ritardante crescita peli conChaparral (principio attivo Capislow®) e Acido Ialuronico

Il sogno si avvera! Un siero per il dopo epilazione che, oltre a riposare la pelle, aiuta a mantenerla liscia e vellutata ancora più a lungo. Una soluzione idratante, umettante ed emolliente che oltre a rinfrescare, nutrire e disarrossare la zona, blocca la proliferazione dei peli. 14,90 € Skin Doctors, Spray Inibitore Crescita dei Peli sviluppato scientificamente, può aiutare a ritardare la ricrescita dei peli. I peli che ricrescono sono più sottili, radi e leggeri di prima, e in molti casi non ricrescono più. 12,45€ EBrand, MANDALA Lozione Spray con Estratto di Curcuma la lozione, impreziosita da un gradevole profumo di Argan e Camelia, contiene il Principio Attivo Telocapil, estratto dalle foglie di Myrica Cerifera. Telocapil è un ingrediente che, utilizzato con costanza dopo ogni trattamento di epilazione, influisce e rallenta la ricrescita dei peli superflui. 4,99€ Arcocere, Olio ritardante prodotto per rallentare la ricrescita dei peli. 7,20€

, Olio ritardante prodotto per rallentare la ricrescita dei peli. 7,20€ Arcocere, After Wax Phyto gel ideale per rallentare la crescita dei peli. 10€ EBrand, Lozione corpo ritardante con estratto di papaya naturalmente ricco di papaina ed allantoina dalle note caratteristiche rispettivamente cheratoliti che e rigeneranti che coadiuvano nel ritardare la crescita del pelo dopo la ceretta. Gli estratti di ananas, arnica, ippocastano, ed il succo di aloe vera sono un prezioso mix dalle proprietà lenitive, rinfrescanti ed idratanti. 5,83€ Actapil, Spray contro la ricrescita dei peli una formula arricchita da isoflavoni di soia e apigenia che agiscono sulla crescita del pelo. Grazie alla presenza di Aloe e Vitamina E mantiene la pelle idratata e protegge dalla secchezza post epilazione. 18,12 €