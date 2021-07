In gergo beauty si chiamano "bar code", perché ricordano il codice a barra: sono le rughe del contorno labbra che si formano in senso verticale sia sopra che sotto la bocca. Nella maggioranza dei casi dipendono dal fumo, a causa del movimento meccanico di aspirazione della sigaretta (oltre che dalla dose extra di radicali liberi che essa comporta). Ecco perché non fumare è una buona abitudine per avere una belle pelle. Certo, tra le cause delle rughe del contorno labbra c'è anche l'invecchiamento, ma affinché siano verticali deve passare davvero tanto tempo (tradotto: bisogna essere abbondantemente dopo gli anta). E il fumo dà senz'altro un'accelerata.

Diverso è il caso delle rughe naso-labiali, quelle cioè che vanno dalla base del naso all’angolo delle labbra: sono linee d’espressione presenti su tutti i volti, ma che con l'età diventano più marcate. In alcuni casi cominciano a evidenziarsi poco dopo i 30 anni. Il motivo? La fisiologica perdita di elasticità e di volume della pelle che rende permanenti i normali solchi che si formano ai lati della bocca quando si sorride. Non a caso, qualcuno ha battezzato queste rughe con il nome di rughe del sorriso.

Cosa fare contro le rughe del contorno labbra

«Il primo consiglio antirughe è di proteggere sempre la zona del contorno labbra con protezioni solari con SPF alto (30 o 50) da riapplicare più volte nel corso della giornata» - prof. Sergio Noviello Direttore Sanitario del Sergio Noviello Cosmetic Surgery & BAT Centre. L'ideale è munirsi di uno stick solare trasparente da passare ripetutamente anche in città, e non solo al mare o in montagna. I nuovi prodotti hanno texture confortevoli che non lasciano residui grassi sulla pelle.

«Per prevenire le rughe del contorno labbra è importante nutrire la zona con cosmetici a base di Vitamina C, bisabololo, beta glucani, olio di oliva, olio di girasole, melissa. E la sera prima di andare a dormire passare un abbondante strato di balsamo sull’area dell’arco di cupido e in generale nella zona fra la base del naso e le labbra. Questo semplice rito nutrirà la pelle e aiuterà a prevenire le rughe cosiddette "codice a barre" che colpiscono in particolare le fumatrici» - continua l'esperto.

Come nascondere le rughe del contorno labbra

Se sul contorno labbra o attorno alla bocca le rughe si sono già formate, si può provare a camuffarle con cosmetici botox-like. Simulano cioè l'azione distensiva della tossina botulica che mira ad appianare le rughe, rilassando la muscolatura. L'effetto è dichiaratamente temporaneo, e dura in genere dalle 2 alle 6 ore. Tuttavia, l'applicazione continua aiuta a distendere la zona, mostrando l'area del contorno labbra sempre più levigata. I cosmetici effetto botox sono formulati sotto forma di sieri liquidi, in modo da raggiungere meglio lo scopo liftante. Si applicano prima della crema da giorno.

Un altro tipo di prodotto adatto alle rughe del contorno labbra è rappresentato dai filler riempitivi che, in questo caso, simulano l'effetto rimpolpante delle iniezioni di acido ialuronico. Di solito il loro packaging aiuta a dispensare il prodotto in modo preciso nella ruga, grazie al beccuccio che agisce quasi da filler. Anche in questo caso, l'effetto riempitivo è temporaneo, ma quel tanto che basta per sentirsi a posto. Ciò non toglie che, applicazione dopo applicazione, le rughe del contorno labbra diventano sempre meno evidenti. Altri prodotti sono dotati di applicatori in metallo con cui massaggiare la zona, dopo aver applicato la crema.

Prodotti per il contorno labbra da provare

Altri suggerimenti contro le rughe del contorno labbra

Oltre a creme e sieri, ci sono delle idee innovative per distendere le rughe del contorno labbra. Ci riferiamo a patch che levigano la pelle in sole due ore. Sono realizzati in tessuto idrocolloidale arricchito da microaghi cristallizzati di acido ialuronico e fattore di crescita (EGF), in grado di penetrare in maniera indolore lo strato superficiale della pelle. In questo modo, sciogliendosi, i microaghi possono rilasciare il principio attivo in profondità, garantendo un effetto riempitivo dei solchi del "codice a barre".

Altri suggerimenti anti-rughe del contorno labbra sono i dispositivi a forma di penna che emettono fasci di microcorrenti da usare assieme ai sieri e alle creme specifiche. Preferisci i prodotti naturali? Puoi ricorrere al rullo di giada che aiuta a distendere le rughe e a distribuire meglio il prodotto.

La ginnastica per le rughe del contorno labbra

Anche la ginnastica facciale può aiutare ad appianare le rughe del contorno labbra. Il più indicato è l'esercizio del bacio. In cosa consiste? Spingi le labbra in fuori, come se volessi schioccare un sonoro bacio, e poi rilassale, ripetendo l’esercizio per qualche minuto. Un consiglio in più: ripeti lentamente le vocali, allargando all'ennesima potenza i muscoli attorno alla bocca. Se ti abitui, vedrai a poco a poco le tue rughe farsi meno evidenti!