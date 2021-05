H ai mai sentito parlare delle “rughe del sonno”? Causate dalla posizione in cui dormiamo queste linee sottili possono tradursi in vere e proprie rughe. Grazie al cuscino e mascherina di seta, oltre ovviamente ad una corretta skincare routine puoi evitare che diventino permanenti

Rughe da cuscino: cosa sono e come si formano

Le rughe da cuscino o del sonno, sono dei segni che si formano sul viso, collo e décolleté mentre dormiamo. Se prima dei “famigerati 30” questi segni spariscono dopo poche ore con l’avanzare degli anni possono diventare - se non curate con attenzione - vere e proprie rughe. Meglio prevenirle che curarle!

A differenza delle rughe d’espressione, le rughe da cuscino si concentrano sulle guance e contorno occhi (che spesso al mattino risulta gonfio), sono asimmetriche e distribuite soprattutto sul lato del viso che resta a contatto tutta la notte sul cuscino.

Dovute alla pressione di viso sul cuscino sono un rischio più elevato per coloro che dormono sul fianco, affondando il viso durante la notte, infatti, secondo gli esperti, la posizione migliore per dormire ed evitare le rughe da cuscino è quella a pancia in su. Oltre alla posizione, ruolo fondamentale per evitare le rughe da cuscino, lo gioca anche il materiale su cui dormiamo: dopo molti studi è stato conclamato che, il miglior materiale su cui riposare è la seta.

Cuscino di seta: perché fa bene alla pelle?

Ideale per evitare le rughe da cuscino è prendere la buona abitudine di sostituire la federa scegliendo come fodere la seta oppure il raso. Questi materiali sono particolarmente indicati perché permettono alla pelle di scivolare, evitando così l’attrito e la formazione di rughe.

Inoltre la seta è un materiale perfetto per la cura della pelle. Le sue proprietà benefiche sono molte e ormai riconosciute da tutti i maggiori brand di bellezza che hanno creato delle linee ad hoc con questo materiale.

Essendo un antibatterico naturale non assorbe il sebo prodotto dalla pelle durante la notte, evitando la prolificazione di batteri che possono portare allo svilupparsi di imperfezioni. Inoltre non assorbe i prodotti cosmetici che applichiamo durante la notte, in questo modo la skincare routine rimarrà solamente sulla tua pelle e non sul cuscino!

Infine essendo un materiale igroscopico assorbe l’acqua presente nell’ambiente consentendo una buona traspirazione, mantenendo il corretto livello di umidità della pelle.

Come contrastare la perdita di collagene

I trattamenti specifici per la notte servono a nutrire la pelle mentre dormiamo. Durante il “sonno di bellezza” la pelle si rigenera, producendo fibre di collagene, sostanza che favorisce il rinnovamento cellulare e smaltisce le scorie accumulate, combattendo i radicali liberi.

Il sonno è quindi il principale alleato contro l’ossidazione dei tessuti, causata da: raggi solari, stress, fumo e metabolismo. È dimostrato che la mancanza di sonno rende la pelle spenta e opaca, amplificando la presenza di occhiaie e gonfiore nella zona del contorno occhi.

Sleeping routine: retinolo e collagene

Dopo la pulizia del viso è importante dedicarsi alla skincare routine serale. Definita anche sleeping routine si differenzia da quella giornaliera attraverso l’uso di prodotti cosmetici più attivi, che permettono appunto la rigenerazione cutanea.

Tra gli ingredienti attivi consigliati per contrastare le rughe da cuscino troviamo ovviamente retinolo e collagene, must have indispensabili, per rallentare l’invecchiamento cutaneo e la comparsa di rughe. Anche l'acido ialuronico è consigliato nella formulazione di sieri e creme perché provoca una tensione cutanea e stimola la naturale produzione di collagene.

Infine, per completare la sleeping routine attenzione al contorno occhi che deve rimanere costantemente idratato con creme nutrienti e decongestionanti. A questo proposito ti consigliamo di usare una mascherina da notte in seta, come per la pelle questo morbidissimo tessuto permetterà ai prodotti cosmetici di agire tutta la notte e al mattina lo sguardo apparirà fresco e riposato, senza segni e gonfiori.

