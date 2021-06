C ellulare e computer non stanno cambiando solamente la nostra quotidianità ma anche il nostro corpo. A causa delle moltissime ore che passiamo sui device il nostro collo rischia di invecchiare prematuramente accelerando la comparsa di rughe e macchie. Ecco come corre ai ripari dalla tech neck.

Rughe sul collo: cosa sono

Secondo i dermatologi della London Clinic sono circa 150 le volte in cui abbassiamo la testa sul nostro cellulare o sulla tastiera del computer. La sindrome della tech neck, ossia la prematura comparsa delle rughe sul collo da oggi è un problema che affligge in età già giovanissima soprattutto le donne dai 18 ai 40 anni.

Incremento dell’uso dei device tecnologici causato anche dall’aumento dallo smartworking, porta a passare molte più ore attaccati ai mezzi tecnologici che già con l’emissione delle luci blu rovinando la pelle causando rughe e macchie. Anche la postura errata con cui si usano cellulare e computer aumenta la formazione di rughe sul collo e di problemi causati a spalle e schiena.

Come vengono le rughe sul collo?

Oltre alle posizioni sbagliate che assumiamo durante la giornata ci sono anche altri motivi per cui si sviluppano le rughe sul collo. Primo su tutti riguarda l’idratazione quando la pelle è disidratata tutta l’epidermide soffre con il risultato di mostrare precocemente i segni dell’invecchiamento cutaneo.

In seconda analisi una causa che fa sviluppare le rughe - in particolare nella zona del collo - è l’esposizione ai raggi delle lampade UV o che prendono il sole senza protezione. Le rughe fanno infatti la loro comparsa quando si ha un cedimento dell’epidermide a causa della rottura delle fibre di collagene. Questa proteina (insieme all’elastina) ha il compito di mantenere la pelle elastica e compatta.

Le posizioni sbagliate che fanno venire le rughe sul collo

Star e celebrità dello spettacolo si fanno sempre fotografare con il collo allungato e il mento sollevato, questo perché un collo liscio e affusolato è sinonimo di femminilità, basti pensare alle opere del pittore Modigliani, che proprio attraverso i colli allungati dava alle donne che dipingeva un’immagine di bellezza sublime, allegoria di perfezione.

Il collare di Venere (questo il nome delle rughe sul collo) non ha niente di divino ma anzi mettono in luce una muscolatura più debole rispetto al viso e mostrano postura e movimenti del collo sbagliati.

Per evitare di peggiorarne la condizione ci sono alcune attenzioni che si possono mettere da subito in pratica:

1) Tenere il telefono a 45°

Quando guardiamo il telefono prendiamo l’abitudine di tenerlo a 45° piegando il braccio in modo da non inclinare completamente la testa verso il basso.

2) Non tenere il telefono tra spalla e orecchio

Altro errore molto comune è quello di tenere il cellulare tra la spalla e l’orecchio mentre si parla. In questo modo la pelle si increspa da un lato ed è più facile la formazione di rughe.

3) Il monitor del computer alla giusta altezza

Lo schermo del laptop dovrebbe essere ad almeno 20 cm d’altezza dal piano della scrivania per evitare di piegare la testa mentre lavori.

4) L’altezza giusta del cuscino

Anche l’altezza del cuscino gioca un ruolo importante nella comparsa delle rughe sul collo. Non dovrebbe mai superare i 10 cm per non costringere il collo a piegarsi, inoltre il consiglio beauty è quello di scegliere una federa di seta, per migliorare la salute della pelle ed evitare attriti.

Rughe sul collo le soluzioni per combatterle

Oggi le rughe sul collo hanno le ore contante grazie a dei trattamenti di medicina estetica che, grazie a macchinari e tecnologie, contrastano le rughe sul collo. Tra i trattamenti più diffusi c’è la luce pulsata o il laser ad anidride carbonica entrambi attraverso le pulsazioni stimolano la produzione di nuovo collagene ed elastina che ridaranno vitalità ai tessuti.

Un altro trattamento sono le infiltrazioni di botulino. In questo caso non c’è una stimolazione ma un riempimento vero e proprio dei tessuti. La sostanza iniettata attenua immediatamente l’effetto disteso dando al collo un aspetto più compatto e levigato.

Per coloro che invece vogliono combattere le rughe del collo attraverso la skincare esistono tanti prodotti legati al mondo della cosmeceutica - formulati e arricchiti di collagene ed elastina - in grado di mantenere la pelle idratata e nutrita a fondo e per sconfiggere e rallentare questo inestetismo. Tra i beauty trend del momento ci sono delle apposite maschere per il collo che consentono di idratare e rinforzare questa zona delicatissima.

1 di 12 - Filorga, Time-Filler Intensive. Trattamento concentrato anti-rughe viso e collo, per un'azione completa su tutti i tipi di rughe. Prezzo: 65€ 2 di 12 - Elizabeth Arden, Prevage Anti-Aging Moisture Cream Broad Spectrum Sunscreen SPF 30. Crema idratante concentrata con tecnologia avanzata basata sull' Idebenone, nutre profondamente la pelle e ne aumenta l'idratazione, attenuando i segni visibili dell'invecchiamento e i danni causati dal sole. Prezzo: 112,99€ 3 di 12 - PRAI, Ageless Crema collo e décolleté. Questa crema agisce su collo e décolleté, entrambi soggetti al rilassamento cutaneo con il passare degli anni, aiutando a restituire alla zona un aspetto visibilmente più tonico. Prezzo: 28,45€ 4 di 12 - Miamo, NECK REVITALIZING Crema collo - décolleté rassodante – elasticizzante. Crema concentrata in attivi che forniscono un’idratazione intensa, contrastano il rilassamento cutaneo e restituiscono tono alla pelle. Prezzo: 69€ 5 di 12 - Clarins, Extra-Firming Collo e Décolleté. Trattamento effetto lifting rimodellante e levigante. Prezzo: 50,40€ 6 di 12 - Caudalíe, Siero Liftante Rassodante. Altamente concentrato, questo siero corregge le rughe e ridefinisce l'ovale del viso. Prezzo: 49,90 €

7 di 12 - Florena, Olio Elisir Rigenerante. Aiuta a rigenerare la pelle stanca e spenta, donandole nutrimento e morbidezza: un elisir di bellezza per un viso visibilmente rigenerato ed elastico. Prezzo: 17,99€ 8 di 12 - Guam, Seatherapy Boto Mask Viso. Una maschera anti-age che solidifica sul viso favorendo l’assorbimento dei principi attivi, la pelle risulterà subito più compatta, distesa e dall’aspetto più giovane, con un effetto NATURAL FILLER immediato e visibile. Prezzo: 40,80 €

9 di 12 - BioNike, DEFENCE ELIXAGE HUILE SERUM R3. Rinnova le strutture di sostegno dei tessuti, collagene ed elastina, e contrasta la perdita di densità. Prezzo circa 60€

10 di 12 - Lierac, LIFT INTEGRAL GEL-CREMA COLLO & DÉCOLLETÉ. Prezzo: 59,90€ 11 di 12 - Face D, Maschera Anti-Rughe Viso & Collo. Dopo soli 20 minuti di applicazione, la pelle del viso e del collo risulterà immediatamente più idratata, luminosa e compatta. Prezzo: 4€ 12 di 12 - Deborah Milano, MASCHERA VISO E COLLO EFFETTO LIFTING ANTI-CEDIMENTO. Imbibita con un siero specifico per pelli mature, per una pelle compatta e ridensificata, i contorni del viso

appaiano più definiti. Prezzo: 3,90€