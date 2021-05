S e sei alla ricerca di qualche trucchetto per allungare le ciglia, ecco le dritte che non puoi non conoscere!

Le ciglia da cerbiatta sono il sogno di tutte. Se sei così fortunata da averle naturalmente folte e lunghe, molto probabilmente ti basterà una passata di mascara per sfoggiare uno sguardo super magnetico, ma se invece non è così sappi che esistono molti modi per allungare le ciglia e migliorare di conseguenza anche il risultato finale del tuo make up.

Si va dai metodi naturali a quelli che prevedono l’uso di prodotti specifici, fino ai trattamenti più duraturi, fatti da professionisti.

Vediamo quindi di fare chiarezza sul tema e aiutarti a capire quale opzione per allungare le ciglia sia il più adatto a te.

Attenzione al mascara

Prima ancora di raccontarti come allungare le ciglia vogliamo farti una domanda: sicura di scegliere il mascara giusto e di applicarlo nel modo più corretto?

Esistono molti tipi di mascara e se il tuo scopo è quello di allungare le ciglia devi sceglierne uno che dichiari specificatamente questa mission.

Anche lo scovolino è importante. Per allungare le ciglia meglio che sia in plastica rigida e con tanti piccoli dentini, in modo da separare bene le ciglia ed evitare l’effetto impastato.

Come applicarlo

Comincia dalla base e prosegui verso l’esterno con movimenti a zig zag.

Fai circa tre passate per occhio, alternando i lati in modo da dare a ognuno la possibilità di asciugarsi parzialmente.

Non applicare il mascara solo sulle punte delle ciglia, altrimenti le abbasserai e il risultato finale sarà che sembreranno più corte anziché più lunghe.

Rimedi naturali per allungare le ciglia

I rimedi naturali per allungare le ciglia sono indubbiamente i meno invasivi, ma anche quelli per i quali sia necessario un pizzico di pazienza extra per vederne i risultati.

In questo segmento, la parte dei protagonisti la fanno gli oli.

Olio di ricino

Il più usato è quello di ricino. Spesso spaventa a causa del suo odore intenso, ma in realtà è piuttosto indicato per stimolare la crescita non solo delle ciglia ma anche di capelli e unghie.

Il segreto del suo successo è essere ricco di acido ricinoleico, che ha proprio questa proprietà.

Come usarlo

Per beneficiare degli effetti positivi dell’olio di ricino sulle ciglia devi fare impacchi quotidiani.

Prendi un vecchio scovolino da mascara, puliscilo in modo che non rimanga alcuna traccia di prodotto e usalo per stendere l’olio dalla radice alle punte. Se sarai costante i primi risultati dovrebbero vedersi già dopo 2 o 3 settimane.

Olio di cocco o oliva

Estremamente usato anche in altri ambiti beauty come la cura dei capelli, grazie alle sue proprietà idratanti e nutrienti, anche l’olio di cocco può aiutare ad allungare le ciglia.

Puoi stenderlo con la tecnica del mascara oppure massaggiarlo delicatamente sulle ciglia direttamente con i polpastrelli, ogni sera prima di andare a dormire.

Indicatissimo anche l’olio d’oliva, che non solo allunga le ciglia, ma le rende anche più spesse e resistenti.

Tuorlo d’uovo

L’ultimo rimedio naturale degno di menzione, anche se può sembrare bizzarro, è il tuorlo d’uovo, che avrebbe effetti simili agli oli.

Dopo averlo separato dall’albume e sbattuto un po’, stendilo sulle ciglia e lasciato in posa per circa un’ora come fosse una maschera, poi sciacquato via.

Primer

Un asso nella manica super semplice da usare per allungare le ciglia ma spesso poco considerato è il primer.

Si tratta di una base preparatoria che si presenta esattamente come un mascara, da stendere prima di quest’ultimo. Creando un film che inspessisce la struttura delle ciglia, ne intensifica immediatamente l’effetto.

In commercio ne esistono tantissimi e per tutte le tasche, molte anche con formule nutrienti e rinforzanti. Non si tratta di una soluzione duratura ma l’effetto immediato è assicurato.

Siero

Il siero può essere definito l’equivalente degli oli ed è una delle soluzioni più comuni adottate da chi vuole allungare le ciglia.

Il metodo di applicazione, infatti, è lo stesso e anche se ne esistono di infinite tipologie, le formule sono sempre pensate per rinforzare, nutrire e allungare le ciglia.

Ciglia finte

Altra soluzione easy è quella di ricorrere alle ciglia finte. Sicuramente non cambieranno il tuo sguardo in modo permanente, ma per una sera possono regalarti ciglia da diva.

La versione classica è quella che per essere applicata necessita della colla e può essere non facilissima da usare se sei alle prime armi.

Fortunatamente però, esistono anche le ciglia finte di ultima generazione, dotate di una base magnetica che consente di fissarle all’attaccatura di quelle naturali con un semplice click.

Extension e laminazione

Ci sono poi modi più duraturi per allungare le ciglia, che richiedono però l’intervento di un professionista.

Uno di questi è l’applicazione di extension, che esattamente come avviene per i capelli consiste nell’innestare ciglia di fibre naturali tra le tue, in modo da aumentarne volume e lunghezza.

Un’altra tecnica è quella della laminazione. Chiamata anche permanente alle ciglia, è un trattamento alla cheratina che serve per allungare le ciglia ma anche inspessirle e scurirle.