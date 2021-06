P rodotti di bellezza? Certo che sì! Ma ogni segno zodiacale ha i suoi preferiti! Ecco quali sono quelli a cui le nate sotto il segno del Cancro non possono assolutamente rinunciare.

Sensibili, romantiche e amanti della vostra perfetta e consolidata routine. Nella vita quotidiana ma anche in quei piccoli gesti che rendono le nate sotto il segno del Cancro assolutamente irresistibili. Una beauty routine fatta si attenzioni semplici ma ripetute e di prodotti di bellezza mirati e scelti accuratamente. Per valorizzare ogni minimo dettaglio e per enfatizzare ancora di più la vostra naturale femminilità e bellezza.

Che si tratti di skincare, di cura dei capelli o di make up, infatti, lo scopo è sempre lo stesso. Prendervi cura di voi stesse nel modo migliore possibile. Per garantirvi un aspetto sempre fresco, naturale e unico. Dopo tutto è caratteristica del vostro segno non passare mai inosservate. E grazie ai prodotti di bellezza giusti (e ai quali non rinuncereste mai) non c’è nulla che vi impedisca di sfoggiare un beauty look impeccabile e pieno di fascino. In ogni momento della giornata.

Skincare e prodotti di bellezza

E cosa c’è di più bello di una pelle sana, luminosa e morbida? Forse nulla. Ecco perché tra i prodotti di bellezza che non possono mancare nel beauty case delle nate Cancro, ci sono quelli dedicati alla skincare. In particolare il detergente, il tonico e l’idratante. Da usare ogni giorno, la mattina e la sera, prima di andare dormire. Per eliminare ogni traccia di trucco e le tossine accumulate nell’arco della giornata. Garantendo alla propria pelle la massima protezione durante il giorno e la possibilità di rigenerarsi la notte.

Parola d’ordine per la vostra beauty routine è una sola: delicatezza. Le nate Cancro infatti non sono sensibili solo caratterialmente ma anche nella cute (di tutto il corpo). Facilmente irritabile e tendente agli arrossamenti. Per questo i prodotti di bellezza favoriti dalle nate sotto questo segno sono:

un detergente super delicato , naturale e senza profumazioni aggiunte. Per non aggredite la cute ma preservandone il naturale equilibrio. Perfette le formulazioni in gel o in spuma;

, naturale e senza profumazioni aggiunte. Per non aggredite la cute ma preservandone il naturale equilibrio. Perfette le formulazioni in gel o in spuma; un tonico , rivitalizzante e rinfrescante, in grado di ripristinare i livelli di ph corretti;

, rivitalizzante e rinfrescante, in grado di ripristinare i livelli di ph corretti; l’idratante, per proteggere la pelle e donarle tutti i nutrienti di cui ha bisogno, sia in crema che in oli vegetali (buonissimo quelli di mandorle dolci).

Prodotti di bellezza e skincare “settimanale”

Ma attenzione, perché per le nate Cancro la skincare non è solo una routine quotidiana. Ci sono passaggi settimanali che per voi sono davvero irrinunciabili (e questo è uno dei segreti che rendono la vostra pelle sempre perfetta e luminosa): l’esfoliazione (sia per il viso che per il corpo) e le maschere.

Lo scrub è un passaggio fondamentale nella vostra beauty routine e un prodotto di bellezza a cui non sapreste davvero rinunciare (e fate benissimo!). L’unico in grado di rendere la vostra cute morbida e con quel colorito roseo che tanto vi dona. Ovviamente sempre senza dimenticarsi quanto detto prima. Anche lo scrub, infatti, deve garantirvi la massima delicatezza su tutto il corpo e per questo, anche a seconda della tipologia della vostra pelle, i più indicati sono sempre quelli naturali con una base di olio di mandorle o di miele. Dolci, non aggressivi ma super efficaci.

E per le maschere?

Per quanto riguarda le maschere, invece, altro prodotto di bellezza che non dimenticate mai di acquistare, il vostro must è senza dubbio una formulazione purificante e nutrienti. Per disintossicare la cute in profondità ma senza privarla della sua naturale barriera protettiva, garantendole il massimo del benessere e della salute.

Prodotti di bellezza? Tutto per una bella chioma

Se c’è una cosa che per voi nate sotto le stelle del Cancro e chiara e limpida come l’acqua (che è anche il vostro elemento dominante), è che non si può parlare di bellezza senza considerare anche i capelli. La miglior cornice del vostro viso.

Tra i prodotti di bellezza a cui non potreste mai rinunciare, infatti, quelli dedicati alla cura della vostra splendida chioma sono sempre in prima linea, pronti all’uso ovunque voi siate:

shampoo naturali e super delicati , per detergere i capelli e liberarli dalle impurità;

, per detergere i capelli e liberarli dalle impurità; il balsamo , per donare morbidezza e setosità alla chioma e proteggerla dagli agenti esterni;

, per donare morbidezza e setosità alla chioma e proteggerla dagli agenti esterni; maschere nutrienti per rimpolpare i capelli dalla radice alla punta;

per rimpolpare i capelli dalla radice alla punta; degli oli protettivi per proteggere il fusto del capello dal sole, dal vento ma anche dalla sabbia e il sale del mare o dal cloro della piscina.

Una serie di passaggi fondamentali per prendervi cura della vostra chioma e donarle quell’aspetto setoso, leggero e morbido che tanto affascina e che vi piace sfoggiare con qualunque tipo di acconciatura.

Il make up delle nate Cancro

Infine, tra i prodotti di bellezza preferiti delle nate Cancro non si può non citare il make up. Nonostante vi piaccia mantenere un aspetto sempre naturale con un trucco invisibile e dai toni tenui e nude (caratteristica che vi dona un’eleganza e raffinatezza senza tempo), nel vostro beauty case ci sono degli “insostituibili” che non dimenticate mai di portare con voi:

fondotinta e correttore del vostro tono di pelle naturale, meglio se in polvere nei toni nude o rosati e da applicare con parsimonia. Per non coprire i lineamenti ma valorizzarli in modo delicato e senza appesantire l’incarnato;

burro cacao o un rossetto (opaco o un gloss) nella nuance nude o rosate;

o un rossetto (opaco o un gloss) nella nuance nude o rosate; ombretti “lunari” , dalle nuance chiare come il bianco, il grigio o il rosa e dall’effetto perlato, ottimi per illuminare lo sguardo;

, dalle nuance chiare come il bianco, il grigio o il rosa e dall’effetto perlato, ottimi per illuminare lo sguardo; mascara, giusto una passata leggera, per donare profondità e carisma ai vostri occhi;

una matita, nera o bianca, il colore che più vi dona e che vi trasmette quel tocco di unicità e sensualità in grado di rendervi assolutamente inimitabili.

Per un make essenziale, semplice e nature. Capace di catturare l’attenzione di chi vi guarda, con dolcezza e una ventata di romanticismo.

Insomma, i prodotti di bellezza a cui le nate Cancro non possono rinunciare hanno solo due scopi, protezione e la capacità di valorizzare ciò che avete la fortuna di avere naturalmente: fascino, bellezza e femminilità. Caratteristiche uniche, proprio come voi.