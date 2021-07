S cegliere la propria beauty routine estiva in base al segno zodiacale di appartenenza? Si può fare e noi ti spieghiamo come.

Ad ogni segno zodiacale corrisponde una personalità e, di conseguenza, un modo diverso di approcciarsi al mondo skicare e make up. In estate poi, oltre a seguire la propria naturale inclinazione, è essenziale tenere conto del caldo e degli altri fattori, che rendono necessari piccoli cambiamenti. Ecco quindi cosa non può mancare nella tua beauty routine, secondo l’astrologia.

Segni di fuoco

Ariete

Tosta, testarda e sempre in movimento, i prodotti ideali per la ragazza ariete sono quelli decisi, che non fanno perdere troppo tempo e danno un’immagine fresca e riposata.

Must have estivo

Nella tua beauty routine, quindi, non possono mancare i prodotti a base di vitamine. In estate l’ideale è la vitamina C, che dona luminosità al viso, sotto forma di siero e contorno occhi.

Leone

Indubbiamente si tratta del segno zodiacale che più di altri esprime la propria leadership, anche attraverso i prodotti di bellezza scelti.

Must have estivo

Per la skincare, solitamente preferisce creme ricche e corpose, ma in estate potrebbero essere troppo pesanti. Meglio quindi optare per un siero prezioso, magari con l’aggiunta di pagliuzze dorate che facciano brillare il volto.

Sagittario

Il mood della ragazza sagittario è curioso e avventuriero, e la salvaguardia del pianeta è tra le sue priorità.

Must have estivo

mmancabile nel beauty, la crema solare a soluzione unica, ovvero adatta sia al viso sia al corpo.

Per il make up, meglio una tinta labbra, possibilmente green e dagli ingredienti naturali, che non necessiti continui ritocchi, ma rimanga dov’è per ore.

Segni di terra

Toro

Le ragazze del toro sono concrete, sensuali e con un carattere decisamente forte. Non amano però dedicare troppo tempo alla propria beauty routine, quindi i prodotti ideali sono quelli semplici da usare e che si assorbono subito.

Must have estivo

Per la pelle, l’acqua micellare è l’ideale perché deterge, strucca e nutre in un unico gesto, mentre per quanto riguarda il make up un velo di terra e un rossetto deciso sui toni del rosso o del fucsia sono più che sufficienti.

Vergine

Le ragazze delle vergine sono vanitose ma anche super perfezioniste e non lasciano mai nulla al caso, nella vita così come nei rituali di bellezza che scelgono.

Must have estivo

Per una pelle sempre al top e priva di imperfezioni, lo scrub viso e corpo è imprescindibile.

Così come i prodotti make up waterproof, che a qualunque temperatura non si spostano dal viso.

Capricorno

Il capricorno è un segno estremamente testardo, che se si mette in testa qualcosa lo ottiene quasi sempre. Questo vale anche per la beauty routine, per la quale è disposto a spendere tanto tempo pur di vedere i risultati prefissati.

Must have estivo

La cura dei capelli è la sua ossessione, quindi nella stagione più calda non manca tutto il necessario per prendersene cura al meglio: shampoo, balsamo, maschera, olio e protezione solare.

Segni d’aria

Gemelli

La curiosità innata e la famosa doppia personalità dei gemelli si esprime anche nella scelta della beauty routine, spesso ricca di passaggi e prodotti, soprattutto nuovi e da sperimentare.

Must have estivo

Nel beauty non può quindi mancare l’olio, da usare sia come struccante e base della doppia detersione, sia su corpo e capelli, per renderli lucenti.

Bilancia

Le donne bilancia fanno della spensieratezza la propria filosofia di vita. Amano prendersi cura di sé ma senza esagerare o sottrarre per questo troppo tempo ai loro interessi.

Must have estivo

L’olio glitter da spruzzare sui capelli è il prodotto dell’estate, insieme a un velo di illuminate da stendere su tutto il viso, in modo da farlo sembrare sempre radioso e super glow.

Acquario

La donna acquario è indipendente, creativa, romantica, altruista e sensuale. La sua beauty routine, quindi, è veloce ma ricercata, ricca di prodotti all’avanguardia.

Must have estivo

Nel suo beauty estivo quindi, non manca nulla, ma per ottimizzare gli spazi sceglie ogni prodotto sotto forma di travel size.

Segni d’acqua

Cancro

Super energiche, ma allo stesso tempo romantiche e affettuose, ogni occasione è buona per fare cambiamenti. Ovviamente non fa eccezione il comparto beauty, che a ogni stagione si svuota per fare spazio a prodotti nuovi.

Must have estivo

Nella tua beauty routine estiva non mancano acque profumate che sostituiscono i classici profumi, così come gloss super colorati e luccicanti.

Scorpione

Caratteristica primaria dello scorpione il suo essere piuttosto misterioso, solido e amare le cose decise. Nel beauty questo si traduce nella scelta di prodotti make up opachi e piuttosto coprenti.

Must have estivo

L’effetto eccessivamente strong in estate potrebbe risultare eccessivo, ma se lo si mixa sapientemente con dettagli leggeri è invece vincente.

La caratteristica estiva della ragazza scorpione è quindi uno smokey eyes pazzesco, nero o blu.

Pesci

Essere dei pesci significa essere sensibili e fare i conti con una personalità doppia. Inclini allo stress, anche nella beauty routine cercano prodotti lenitivi e che regalino quella coccola in più.

Must have estivo

Nella valigia non può mancare quindi il dopo sole che calmi dallo stress post esposizione solare, uno spray rinfrescante e un profumo floreale.