Q uali sono i prodotti e i passaggi della beauty routine declinata al maschile? Scoprilo qui insieme con focus ad hoc per ogni tipo di pelle

Quando si parla di bellezza spesso, troppo spesso, si parla sempre al femminile ma la skincare per l’uomo e la beauty routine al maschile esiste e non va sottovalutata. Sapersi prendere cura della propria pelle, che sia mista, secca o grassa, non ha confini di genere e bisogna fare attenzione a non catalogare nulla come ‘da uomo’ o ‘da donna’.

Ovviamente è impossibile negare che ci siano delle differenze tra l’uno e l’altra, come ad esempio la barba, e proprio per questo è bene conoscere quali sono i passaggi dedicati alla beauty routine maschile e i prodotti dedicati alla skincare uomo a cui non rinunciare mai.

Skincare uomo: i passaggi

Ogni buona routine dedicata alla pelle, che sia maschile o femminile, è fatta di step e passaggi da seguire per rispettare la pelle e donare la giusta idratazione e film lipidico che spetta alla cute. Dalla detersione allo scrub passando per una buona idratazione senza però dimenticare la cura dedicata alla barba, cioè il grooming.

Step 1: la detersione

Detergere il viso è un passaggio da fare sia alla mattina che alla sera, gli uomini più disciplinati, e appassionati di skincare, potranno optare per la doppia detersione per eliminare grasso e inquinamento grazie alla detersione per affinità. Per chi invece cerca un detergente più veloce le formule in gel sono la soluzione perfetta perché leggere e non appesantiscono la pelle. Da evitare, però, il classico sapone per le mani: troppo aggressivo e che tende a seccare la pelle

Step 2: lo scrub

Per una pelle leggera e purificata uno scrub viso non deve assolutamente mancare. Che sia singolo o unito al detergente questo passaggio che deve essere effettuato non più di due volte a settimana e meglio se alla sera. Le microparticelle, meglio se di origine naturale, contenute al suo interno permetteranno di purificare le zone più grasse mentre aiuteranno anche ad aprire i pori migliorando la crescita della barba.

Step 3: l'idratazione

Se scrub e detersione sono due step tutto sommato comuni, anche per gli uomini non avvezzi alla skincare, l'idratazione è un passaggio che viene spesso saltato a piedi pari. Eppure, aggiungere una buona crema idratante (meglio ancora se preceduta da un siero), oltre a rallentare la comparsa di rughe e segni d’espressione, permette anche di eliminare quel senso di secchezza che spesso è presente sul viso maschile.

Step 4: il grooming

Impossibile non menzionare il grooming quando si parla della skincare maschile. Questo passaggio dedicato in tutto e per tutto alla cura della barba non solo permette di idratare e lucidare il pelo, ma anche di disciplinarlo rendendo così l’insieme più ordinato e permettendogli una crescita attenta e regolare. Perfetto per gli appassionati che amano essere sempre in ordine. Oli, balsami, dopobarba: questi sono solo alcuni dei prodotti che proprio non possono mancare.

Step opzionale: le maschere

Sì, le maschere viso sono una vera e propria coccola per la pelle e, che siano in tessuto, patch o in crema, puoi aggiungerla alla tua beauty routine. Un vero boost di energia da aggiungere almeno una volta a settimana in base alle esigenze della tua pelle: detossinante, purificante, idratante o illuminante. La scelta spetta solo a te e all’effetto finale che vuoi ottenere.

La skincare uomo per la pelle mista

Individuare il proprio tipo di pelle non è mai semplice, ma per scoprirlo basta osservarla con attenzione. Ad esempio se fronte, naso e mento sono sempre lucidi e presentano diverse impurità, mentre le guance tendono al normale o ad arrossarsi perché particolarmente delicate devi sapere che la tua pelle è mista.

Per questo motivo hai necessità di trattarla per aree: più purificazione nella zona T e più idratazione e cura sulle guance. Non dimenticare, poi, di aggiungere un buono strato di idratazione per evitare di assetare troppo la pelle e ottenere l’effetto contrario.

Pelle secca, la skincare maschile

La pelle secca è facile da individuare: si arrossa facilmente, risulta secca e ruvida al tatto e spesso reagisce in malo modo se i prodotti utilizzati non sono pensati ad hoc. In questo caso la detersione deve essere ricca e i detergenti troppo aggressivi non vanno per niente bene e, per questo motivo, opta per un prodotto ricco come un olio detergente e un cleanser delicato.

Particolare attenzione alla barba nel caso della pelle secca che deve essere oliata con attenzione altrimenti potrebbe causare peli incarniti che, oltre ad essere visivamente poco belli, possono causare piccoli brufoli e infezioni localizzate.

Skincare uomo pelle grassa

Molto comune tra il sesso maschile la pelle grassa ha bisogno di una routine ad hoc per cercare di purificare la pelle, rendere la texture più compatta e diminuire la presenza dei pori. Attenzione però, anche in questo caso non deve mancare l’idratazione (step spesso saltato nel caso delle pelli più oleose), ma deve essere scelto un prodotto ad hoc come un gel o un face mist idratante.

Sì allo scrub, ma non tutti i giorni per la foga di purificare a fondo la pelle: questa potrebbe reagire con l’effetto contrario (chiamato rebound) per proteggere la pelle e andando a produrre ancora più sebo.

I migliori prodotti per l’uomo

I prodotti e i kit per la skincare uomo sono pensati ad hoc proprio per chi ha poca confidenza con questi prodotti e cerca, spesso e volentieri, soluzioni multiuso e on the go. Dai detergente agli idratanti passando per gli oli dedicati alla barba, per aiutarti abbiamo selezionato i migliori prodotti dedicati alla beauty routine maschile da avere nel tuo bagno.

