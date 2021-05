C ome trattare la pelle maschile che presenta zone lucide e impurità? Con i giusti prodotti e una skincare mirata che ti sveliamo qui

Tra le routine di bellezza maschile, la skincare uomo per pelle mista è grassa è sicuramente quella più diffusa. Questo tipo di pelle, infatti, è la più frequente tra gli uomini e saperla trattare permette di ottenere un incarnato luminoso e purificato allo stesso tempo. Ovviamente, per avere questo risultato finale, bisogna rispettare alcuni step e passaggi per raggiungere una “zona T” senza imperfezioni oltre ai migliori prodotti dedicati alla skincare per l’uomo dalla pelle mista o grassa.

La skincare routine per la pelle grassa

Riconoscere la pelle grassa non è così complicato, anche quando si parla di beauty routine maschile. In questo caso, la cute, si presenza spesso lucida, unta e appesantita e con pori dilatati e parecchie impurità.

Le ghiandole sebacee presenti sul viso, in questo caso, tendono a una maggiore produzione di sebo che può essere causata da diversi motivi: stress, skincare sbagliata, agenti climatici esterni o ormoni sballati e in subbuglio.

Nonostante si pensi che la skincare per pelle grassa debba essere pensata solo e solamente per purificare la cute, bisogna fare attenzione a non esagerare.

Ad esempio applicare lo scrub troppe volte a settimana o scegliere un tonico eccessivamente astringente potrebbe causare l’effetto contrario portando la pelle a produrre una quantità ulteriore di sebo per proteggere la cute stessa e aggiungendo idratazione.

La skincare per la pelle mista

Tanti, anzi tantissimi, uomini hanno la pelle mista ma spesso e volentieri scambiano la loro cute per una decisamente più grassa e impura. Le caratteristiche della pelle mista, infatti, mostra oleosità nella “zona T” mentre rimane più secca e assetata nelle aree del contorno occhi, delle guance e dei bordi del naso.

Questo tipo di pelle, quindi, non può essere trattata in modo uniforme, ma ha necessità di essere trattata per aree: in alcune più purificata e alleviata, in altre idratata a fondo.

L’uso di soli prodotti detossinanti, infatti, potrebbe andare a disidratarla ulteriormente e, per reazione di difesa, la pelle da una parte potrebbe aumentare la produzione di sebo e, dall’altra, diventare ancora più secca e disidratata.

I passaggi per la pelle grassa e mista

Conoscere i pasaggi, gli step e i migliori prodotti per curare la pelle grassa e mista è un primo approccio al mondo della skincare maschile. Questa routine, fatta di piccoli passaggi e rituali da seguire sia al mattino che alla sera, si completa con piccoli passaggi extra da fare una volta a settimana o nei casi di emergenza, come la comparsa di brufoli.

Detersione

WOMO RINSE OFF CLEANSING GEL - gel detergente viso pensato per le pelli più delicate DRUNK ELEPHANT Travel Duo Bars With Bag - Due saponette che agiscono come detergenti delicati sulla pelle e formulate con pH non aggressivi. Una esfoliante e l'altra idratante per rimuovere le impurità accumulate durante la giornata. FRESH Kombucha Cleansing Treatment - trattamento a base di kombucha che purifica la pelle impura, eliminando le tracce lasciate dall'inquinamento nutrendo al contempo il microbiota (sistema di difesa naturale della pelle). Dermalogica detergente idratante riequilibrante intensivo - Un detergente delicato e cremoso che rimuove efficacemente le impurità mentre nutre a fondo la pelle disidratata, che apparirà più pulita, più morbida e luminosa.

La prima fase della skincare riguarda sempre e comunque la detersione che, in questo caso, non deve essere assolutamente costituita da un classico sapone da mani. Il nostro consiglio è quello di lavorare su due fronti: prima un prodotto in olio, che andrà a eliminare impurità e inquinamento per affinità, e poi un detergente ad hoc, in schiuma o gel, per rimuovere eventuali residui.

Se ami il latte detergente, può essere una valida alternativa, ma non dimenticare mai di sciacquarlo e passare poi un detergente viso.

Scrub per pelle grassa

Anthony scrub viso - Le microsfere perfettamente lisce rimuovono le impurità senza graffiare o irritare la pelle donando un aspetto più luminoso. Oway Glow glowing face gommage - Trattamento viso esfoliante e delicato con azione purificante, astringente e calmante grazie all’Argilla Verde. Favorisce la riduzione dei pori dilatati e delle zone lucide. Depot No. 802 exfoliating skin cleanser - Scrub che unisce l'azione levigante a quella detergente grazie alla sabbia vulcanica dalla triplice azione, esfoliante, detossinante e levigante. Grown Alchemist Polishing Facial Exfoliant: Pink Grapefruit & Glucomannan Extract - Peeling viso delicato, specifico per uso frequente, che rimuove le cellule morte e la pelle secca, donando un aspetto fresco, radioso e lenito.

Chi ha la pelle grassa cerca sempre la purificazione e lo scrub è il prodotto corretto per depurare i pori, eliminare le cellule morte e stimolare la rigenerazione cellulare e la micro circolazione sanguina del viso.

Oltre alle diverse varianti fai da te, puoi optare per un classico scrub in tubetto e in barattolo. Se hai la pelle delicata che tende ad arrossarsi facilmente, meglio optare per un gommage: più delicato o meno scrubbante. Mentre se la tua pelle non ha problemi scegli facilmente uno scrub più intenso, meglio se con microgranuli naturali, che dovrà essere usato al massimo una volta a settimana.

In caso di pelle mista, invece, opta per un’esfoliazione localizzata andando a purificare la zona T fronte, naso, mento – e opta per un gommage più delicato sulle guance, magari ogni 15 giorni.

Tonico per pelli miste

Florena tonico viso - Gelsomino fermentato e l’olio di angelica fermentato per deterge in profondità, rimuovendo impurità delicatamente, senza lasciare residui.



Pixi Clarity Tonic - Lozione tonica purificante contiene potenti AHA, antiossidanti e probiotici riequilibranti che aiutano a purificare la pelle e ridurre la comparsa dei pori. Clinique Clarifying Lotion 4 - Formula dalla delicata lozione esfoliante che rimuove le cellule morte in superficie favorendo il processo naturale di rinnovamento cellulare. Clarins Tonico Purificante - Tonico senza alcol, con estratti di regina dei prati biologica e di amamelide biologica.

Il tonico è un prodotto sconosciuto ai più, ma è fondamentale per riportare a regime il ph della pelle ristabilendo così un equilibrio che potrebbe essere stata sbilanciato da condizioni esterne. Il tonico, inoltre, aiuta anche a eliminare le tracce di sporco che spesso si depositano nei pori (per poi formare i famosi punti neri) andando quindi a rendere ancora più pulita e detersa la pelle.

L’acido salicilico, ad esempio, è un vero portento per le pelli con acne o con numerosi brufoli e impurità. Attenzione, però, un eccessivo uso di questo prodotto potrebbe creare delle fastidiose reazioni della pelle: arrossamenti, bruciori e senso di tensione. Il consiglio è quello di applicarlo, almeno all’inizio, a giorni alterni e poi andare a intensificarlo in caso di risposta positiva della cute.

Meglio picchiettarlo che strofinarlo con un pad di cotone usa e getta: oltre ad essere una soluzione più green, evita frizioni inutili che potrebbero rompere i capillari e non permette di disperdere il prodotto nei vari pad.

Idratazione anche per la pelle grassa

Sephora Collection Fluido Idratante Tonificante - Fluido idratante dalla texture cremosa e non oleosa penetra rapidamente, leviga e idrata la pelle. L'acido ialuronico di origine naturale protegge la pelle dalle aggressioni esterne donando un aspetto più tonico e riducendo le rughe. Kiehl's Facial Fuel Energizing Moisture Treatment for Men - Una crema dalla formula non grassa che rigenera e ridona luminosità alla pelle spenta e opaca. Merito della caffeina e del mentolo che regalano al viso una piacevole sensazione energizzante.

Freshly Cosmetics Pacific Ocean Moisturising Gel - Naturale, oil free e non comedogeno: questa crema gel viso è un'iniezione naturale di idratazione che assicura una pelle liscia, tonica e uniforme senza ungere. Mediterranea Man Invisible Cream - Crema idratante multiattiva antiaging, rigenerante e protettiva per una pelle elastica e liscia.



Una delle leggende metropolitane che ha rovinato la skincare di moltissime persone, uomini o donne, è che la pelle grassa o mista non ha necessità di idratazione. Grande bugia: sia quella grassa che quella mista hanno bisogno di un sottile strato che, oltre a fungere da scudo contro gli agenti esterni, permette di aggiungere una giusta dose di idratazione e acqua alla pelle stessa.

Perché una pelle secca è ben diversa da una pelle disidratata: mentre la prima è una condizione naturale della pelle che va trattata ad hoc, la seconda può succedere a tutti e capita quando non viene apportata la giusta dose di acqua.

Idratare, che sia con una combo di siero + crema o solo con una crema idratante, vuol dire anche lavorare contro rughe e inestetismi del tempo. Perché una pelle disidrata sarà una pelle destinata s sviluppare più rughe e a invecchiare precocemente.

Maschera viso per pelle grassa

L'Occitane en Provence® Maschera Viso Purificante - Maschera lenitiva monodose per purificare e opacizzare donando luminosità alle pelli miste e grasse. Dr. Jart+ Dermask Maschera Peeling - Una maschera a bolle per un'esfoliazione delicata a bolle carboniche. Ideale per pulire in profondità i pori, riequilibrando il pH della pelle.



BOSCIA Charcoal Pore-Minimizing Bio-Cellulose Mask - Maschera di biocellulosa che si fonde con il carbone per pulire la pelle e ridurre l'aspetto dei pori, per un aspetto fresco e raffinato.

REN CLEAN SKINCARE EvercalmMaschera Lenitiva - Maschera per lenire la pelle e aiuta a combattere fattori esterni come stress, freddo o inquinamento. La sua formula rinforza la barriera cutanea e allevia la pelle infiammata.

Le maschere viso per la pelle grassa per l’uomo sono un valido aiuto da introdurre una volta a settimana, magari per ritagliarsi qualche momento di relax dopo una doccia. Questi prodotti, in crema o in tessuto, sono un ottimo aiuto per chi cerca un po’ di purificazione.

Solitamente a base di argilla, bianca, verde o rosa, oltre a purificare effettua anche una leggera azione esfoliante. Utili anche le maschere peel-off che, se applicate in zone mirate, permettono di pulire a fondo i pori estrado sporco e impurità.

La pelle mista, invece, necessità di una doppia azione: se da una parte la "zona T" ha bisogno di essere depurata a fondo, dall’altra le aree più secche necessitano di una coccola in più fatta da maschere idratanti, emollienti e, perché no, anche da patch occhi per ridare tono al contorno occhi. Basterà, quindi, andare ad applicare le varie per zone andando così a realizzare un multimasking davvero piacevole.

Trattamenti per brufoli e impurità

Lavera Pure Beauty Gel Anti-Brufoli - Un SOS per combattere i fastidiosi brufoli improvvisi grazie alla menta biologica e all'acido salicilico naturale. Miamo Dry spot - Soluzione a base di Zolfo 7.5%, Ossido di Zinco 2% e Acido Salicilico 0.5%. con un’azione astringente, igienizzante e lenitiva. Dots for Spots® - Piccoli dischetti adesivi che impiegano tecnologia idrocolloide per assorbire le impurità KASCIN Patch Brufoli - Patch provenienti dalla skincare coreana che puliscono e guariscono il brufolo e lo proteggono, allo stesso tempo, da polvere e sporco.

Nonostante una skincare ben strutturata e strutturata, sia per la pelle mista che per la pelle grassa, spesso possono comparire piccoli brufoli causati sia da un eccesso di produzione di sebo, sia da piccole infiammazioni causate dalla rasatura.

Per questo motivo è bene appellarsi a degli emergency treatment: veri e propri concentrati che, se applicati localmente, possono aiutare a eliminare l’infiammazione evitando così il peggiorare del brufolo.