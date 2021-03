S pring is in the air! Pronta a cambiare la tua routine skincare? Se hai dubbi sui prodotti, segui i consigli dei più famosi skinfluencer di TikTok!

Nuova stagione, nuova skincare. Metti da parte le creme più ricche e i detergenti più "strong": è il momento di dare una rinfrescata al beauty case con il giusto mix di prodotti. Ma quali scegliere e come usarli? E, soprattutto, cos'è giusto (o sbagliato) fare? A sorpresa (ma neanche troppo) arrivano in soccorso i consigli degli skinfluencer, veri e propri guru della skincare seguitissimi su TikTok. Ecco dieci tips da non sottovalutare!

Mai senza SPF: il consiglio di Hyram Yarbro @SkincarebyHyram

È uno dei più esperti skinfluencer e anche uno dei più famosi grazie ai suoi oltre due milioni di follower. Il suo consiglio per la primavera è utilizzare sempre una crema o un solare con SPF per proteggere la pelle, soprattutto se nella routine di bellezza sono presenti prodotti con retinolo (un ingrediente da applicare sul viso preferibilmente la sera). Il fattore di protezione non deve essere mai inferiore a 30SPF per essere sicuri di creare uno schermo protettivo che metta il viso al riparo dalle scottature!

Trevor Barret @trevor.j.barrett e il glow look

Trevor ha pubblicato recentemente un video sulla skincare primaverile in cui il prodotto must è proprio il solare ad altissimo fattore di protezione (SPF50). Non solo. Trevor spiega anche come ricreare il glowing look tipico della stagione più bella. Gli altri prodotti su cui puntare sono una crema idratante, preferibilmente in gel, e una polvere illuminante da applicare sulle gote. Finish promosso a pieni voti!

Mireya Rios @ mireyarios e la skincare home made

Sei amante della skincare home made? Il tip più originale arriva da questa skinfluencer che ama sperimentare prodotti inusuali. La sua maschera al cetriolo per gli occhi (da fare a casa: sono sufficienti un coltello e un bicchiere per dare la forma giusta ai patch), è davvero da provare, soprattutto dopo una giornata trascorsa al sole.

Isabella Rae @isabellarae19 e l'aloe vera

Isabella ha una vera ossessione per i prodotti all'aloe vera. Consiglia di usare un cleanser che regala pulizia profonda alla pelle prima di applicare un siero (ovviamente all'aloe) su tutto il viso. Il terzo e ultimo step della routine di bellezza che suggerisce per sfoggiare un look dewy anche in estate è la lozione viso. Da provare!

Sambam_13 @samor_13 e gli integratori per la routine di bellezza

“Who wants glowing skin this spring?!” è il titolo del video in cui la skinfluencer Sambam racconta la sua personale esperienza per combattere acne e imperfezioni che hanno colpito il suo viso dopo una cura molto pesante. La tiktoker suggerisce di inserire nella beauty routine un integratore di collagene, da assumere giornalmente insieme a un mix di ingredienti che risvegliano la pelle dall'interno. Insomma, un consiglio ideale anche per i più pigri!

Kelly Foster @skinenneagram e la vitamina C

Su questa vitamina girano tantissime leggende metropolitane: non si può usare quando c'è il sole (falso!), può danneggiare la pelle (altro falso: riduce le rughe e rende la cute più luminosa) ed è difficile da usare. Su quest'ultimo punto vale la pena fare chiarezza. La vitamina C si degrada facilmente (e, infatti, deve essere sempre stabilizzata nelle formule). Invece che comprare prodotti e non utilizzarli, meglio fare un check dei sieri alla vitamina C che hai sulla vanity table. Anche se di ottima qualità, qualora presentassero un colore diverso dall'originale, vuole dire che non sono più in grado di fare il loro lavoro. Meglio sostituirli con altri!

Leena Roy @niru.beauty e lo scrub al caffè

Non è ancora una vera e propria influencer ma con i suoi video è sulla buona strada. In questo regala un suggerimento prezioso su come fare lo scrub per rinnovare la pelle (step fondamentale nella skincare routine primaverile): usare il caffè!

Niki Romano @winningskin e gli ingredienti "magici"

Niki è una delle skinfluencer più famose. Il merito è di un video virale dal titolo "Cosa vorrei e non vorrei comprare da Costco" (una grande catena americana di ipermercati all'ingrosso, ndr). Le recensioni dei prodotti sono, quindi, il suo punto di forza, ma tra una review e un'altra ci sono alcuni tips di cui fare tesoro. Se soffrite di acne (anche durante il periodo primaverile, in cui il problema talvolta peggiora), ecco la sua ricetta "magica": retinolo, niacinamide e solare. Tutto testato sulla sua pelle.

Dr Dustin Portela @208skindoc e i suoi #shavingtips

Dustin, uno dei dermatologi più popolari su Instagram - e una vera e propria celeb su TikTok - risponde a qualsiasi domanda da parte degli utenti, anche sulla depilazione. La primavera è uno di quei momenti in cui cominciamo a scoprire le gambe ricorrendo allo shaving last minute. Ma cosa fare se, dopo, compaiono dei fastidiosi puntini rossi? Le soluzioni sono due: cambiare il rasoio ed essere sicuri che sia sempre pulito e nuovo prima di usarlo e poi applicare, prima e dopo, una crema idratante (usando la stessa crema per la depilazione). Facile, no?

Helen @Thruhelenslens, la specialista della K-Beauty (ultimo tip sui solari)

Il concetto è chiaro: nella routine primaverile la protezione solare è d'obbligo (e su questo tutti gli skinfluencer concordano). Ma sai davvero qual è la quantità giusta da applicare sul viso e come misurarla? Te lo spiega Helen in questo brevissimo video (spoiler: bastano le dita!).