B ellezza fa rima con...smagliature! E qualunque altro dettaglio o "imperfezione" del nostro corpo che ci rende uniche e meravigliose! Ecco le celeb che hanno fatto delle loro smagliature un esempio di assoluta bellezza e autenticità! Tutte unite sotto il segno della body positive!

Che la perfezione non esista è risaputo. Ma che la bellezza non abbia niente a che vedere con il non avere nessun difetto o presunta imperfezione forse lo è un po' meno. La cosa buona è che sempre più donne (e uomini) lo stanno capendo. Comprese le celeb di tutto il mondo, che a suon di hashtag pro body positive e scatti super nature, si mostrano in tutta loro bellezza, compresa di smagliature.

Quelle leggere striature (che interessa circa l’80% delle donne e il 30% degli uomini) che possono formarsi su gambe, glutei, cosce o anche petto, in seguito a disturbi ormonali, diete troppo drastiche, perdita o aumento di peso repentino. O qualsiasi altro episodio che fa perdere elasticità e tono alla cute. Un dettaglio che, per alcune donne è un vero e proprio inestetismo. Ma che per altre, come hanno fatto molte celeb, è una parte bellissima e caratteristica del proprio splendido corpo. Ecco, allora, alcune delle vip che non hanno nessuna paura di mostrare le loro smagliature, in un tripudio di bellezza autentica e naturale.

Demi Lovato, smagliature glitterate

Paladina dei diritti e portavoce del concetto di inclusività e della libertà di potersi esprimere per ciò che si è davvero, Demi Lovato è anche una donna che non ha nessun timore a mostrarsi esattamente per quello che è. Smagliature comprese. E lo fa con uno stile che non passa di certo inosservato. Come? Donandogli nuova luce e colore.

Un conto, infatti, è mostrarsi al naturale. Un conto è valorizzare i propri presunti difetti cospargendoli di glitter. Immortalandoli e rendendoli visibili a milioni di follower. Il motivo? Semplicemente l’amore per se stessa e per la propria unicità.

E il desiderio di mostrare a chi la segue quanto sia importante amare il proprio corpo in ogni minima sfaccettatura (o smagliatura che sia). Cospargendole di luce, esattamente come quella che abbiamo tutti, solo mostrandosi così come siamo.

Lais Ribeiro, "angelo" e normalità

Bellissima modella e angelo di Victoria’s Secret da un lato, giovane donna straordinariamente normale dall’altro. Lais Ribeiro non fa mistero delle sue smagliature e le sfoggia con assoluta tranquillità (e perché mai non dovrebbe).

Un esempio sporadico direte voi. Assolutamente no. Come lei, infatti anche altre bellissime protagoniste delle passerelle non fanno mistero delle loro smagliature come, per esempio:

Adriana Lima;

Bella Hadid;

Sara Sampaio;

Kelsey Merritt;

Ecc.

Dopotutto (nonostante possa venire il dubbio vista la loro straordinaria bellezza) sono esseri umani anche loro e come tali provvisti di tutti quei piccoli o grandi “difetti” che rendono il corpo di ognuno, un insieme di dettagli e caratteristiche uniche e inimitabili. E che non c’è la minima ragione di non mostrare con orgoglio, con o senza ali d’angelo. Ma sempre con fierezza e quel tocco di self confidence capace di renderci assolutamente bellissime.

Micol Olivieri, smagliature come segno di vita

Ex attrice de 'I Cesaroni', è oggi splendida mamma a tempo pieno (o quasi), Micol Oliviero non ha nessun problema a mostrare il suo corpo senza filtri o ritocchini acchiappa like. Anche perché di like, nelle le sue foto in cui si mostra in tutta la sua naturale bellezza, ne prende già tantissimi.

Una donna fiera di sé e del suo corpo e che non fa mistero di quelle piccole smagliature che la accompagnano quotidianamente e le ricordano il suo vissuto, dall’adolescenza a oggi. Ma senza togliere nulla al suo indiscutibile fascino. Perché, come dice la stessa Micol “Migliorarsi sempre, ma riconoscersi nel proprio corpo è la parte più bella dell’essere donna, AMATEVI SEMPRE! “. E non c’è davvero messaggio migliore di questo.

Lady Gaga, trasformismo e autenticità

Una tra le celebrities più eccentriche e trasformiste del panorama musicale internazionale ma anche una donna vera, che nonostante abbia basato la sua carriera sul “travestimento” e su look spesso sopra le righe, non ha timore di mostrarsi al naturale. Lady Gaga non fa mistero delle sue bellissime imperfezioni (se così vogliamo chiamarle), comprese le smagliature sul seno.

Sì, avete capito bene. Anche sul seno possono formarsi queste striature rosate (o di altri bellissimi colori) e, questo, come dimostra Lady Gaga nelle foto postate sui social, non toglie nulla al suo lato sexy e seducente. Mostrandosi in tutta la sua autenticità e prorompente bellezza. Senza filtri e senza nessuna voglia di modificarsi da ciò che è davvero. E se lo fa la regina dei travestimenti perché mai non dovremmo farlo tutte/i quante? Orgogliose e consapevoli del proprio splendido corpo, tutto.

Arisa, smagliature all'insegna della body positive

Arisa è senza dubbio una delle celeb che maggiormente sostiene la body positive, invitando il suo pubblico ad accettarsi esattamente per come si è. Senza paura o alcun tipo di remora, perché ogni parte di noi è assolutamente unica e irresistibile. Una donna che ha trasformato le sue insicurezze (e fidatevi che le abbiamo tutti quanti) nella sua arma migliore.

Regalandoci, oltre all’indiscutibile bellezza della sua voce, anche l’innegabile fascino e seduzione che solo l’accettazione e la consapevolezza di sé possono dare. Anche grazie all’amore di chi si ha vicino (oltre a quello indispensabile che ognuno deve avere per se stesso). E che, come dice la cantante, permette di trovare “deliziosa” ogni piccola o grande imperfezione (sì anche le smagliature). E cosa c’è di meglio che essere i fan numero uno di se stessi?

In fin dei conti tutte/i noi abbiamo dei lati che non ci piacciono (anche chi fa finta di non averli) o almeno questo accade fino a un certo punto della propria vita. Esattamente fino a quando non si impara a guardarsi con occhi nuovi.

Permettendogli e permettendosi di vedere che, ogni minima parte di noi, è un elemento essenziale e unico di ciò che siamo. E che insieme sono in grado di donarci una bellezza autentica, genuina e assolutamente eccezionale.