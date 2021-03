S e ne parla, le si fotografa, le si nasconde, le si mostra con naturalezza. Sui social e al mare. Insomma, le smagliature sono un trend topic. E se sono rosse, incuriosiscono ancora di più. Intanto, noi ti diamo una mano a esaurire la tua curiosità con la nostra guida. Pronta?



"Striano" il corpo di circa 25 milioni di Italiani. E il suffisso al plurale maschile non è casuale, dato che le smagliature rosse riguardano non solo le donne (adulte), ma anche gli uomini, i bambini e, naturalmente, gli adolescenti. Se pensi che l'Italia conta circa 60 milioni di abitanti, la proporzione è presto fatta. L'info proviene dalle associazioni di dermatologia, che tra l'altro confermano che le smagliature non dipendono sempre e solo dal peso. Del resto, Instagram è pieno di smagliature di tutti i tipi mostrate con naturalezza: basta digitare #stretchmarksarebeautiful per vedere foto di donne di tutte le taglie ed età. Fa parte del trend del body positive, le cui pioniere sono state le modelle Miranda Kerr e Ashley Graham, la popstar Lady Gaga e l'attrice Katie Holmes.

Ma se proprio non ti piacciono (ed è legittimo che lo sia), sappi che le smagliature finché sono rosse si possono decisamente ridurre. Il motivo? Vuol dire che sono di recente formazione, quindi relativamente "facili" da risolvere. Vediamo come, attraverso una panoramica generale dalle cause ai prodotti e rimedi naturali.

Smagliature rosse: cosa sono

Immagina una stoffa di seta con la trama appena allentata in più punti: le smagliature rosse sono proprio così. Dal punto di vista tecnico sono delle cicatrici che stanno per formarsi, in quanto sono alterazioni del derma (la parte più profonda della pelle), che compaiono in seguito a un cedimento del tessuto cutaneo. Ciò determina dei lievi solchi, che appaiono sotto forma di linee più o meno sottili, singole o multiple. Verticali, orizzontali o oblique.

All’inizio le strie sono di colore rosso o violaceo: i segni rossastri indicano che la pelle è infiammata e sta subendo un forte stress, ma non si è ancora "strappata" in profondità. Vuol dire che si è in tempo per eliminarle con i cosmetici o i rimedi naturali. La pelle deve essere nutrita a fondo per mantenere la sua elasticità. Dopo svariati mesi dalla comparsa, le smagliature rosse diventano bianche, ma solo se non le si è trattate.

Le zone del corpo in cui compaiono maggiormente?

Le cosce, sia interno che esterno;

le braccia;

le parti degli arti vicino alle articolazioni (ginocchio, ascelle, gomiti);

il seno;

l'addome;

i fianchi;

i glutei;

la schiena, in particolare le cosiddette maniglie dell'amore.

Tutte queste zone sono soggette a grandi allargamenti, ma anche allungamenti. Non è detto infatti che le smagliature rosse compaiano solo per motivi di variazioni di peso, anzi spesso è la crescita in altezza a determinarle. Ed è uno dei motivi principali per cui compaiono dopo la pubertà e durante l'adolescenza.

Smagliature rosse: le cause

Dire che le smagliature si formano in seguito alla crescita e alle variazioni corporee non basta: la vera causa dipende dagli ormoni delle ghiandole surrenali. Queste ultime, in alcune persone, possono produrre un eccesso di ormoni, detti steroidei o corticosteroidi, che hanno la conseguenza di rompere - quindi strappare - le fibre elastiche che tengono unita la pelle. Il risultato sono proprio le smagliature rosse.

Va specificato che questo processo non è né automatico né valido per tutti. Le ragioni dipendono da fattori costituzionali su base genetica: in caso di forte tensione, alcune persone possono produrre troppo cortisolo (gli ormoni corticosteroidi dello stress, appunto). E crescere, dimagrire rapidamente, ingrassare fortemente e poi tornare come prima, seguire diete sbagliate, portare avanti una gravidanza, sono tutti stress per il fisico!

Smagliature viola

Se le smagliature sono viola vuol dire che sono al primissimo stadio della loro formazione. La pelle non si è ancora solcata davvero, ma sta lì lì per farlo. Essendo un colore più vivo del rosso, il viola indica proprio la recentissima formazione. La prossima evoluzione riguarda le smagliature rosse, che restano sempre nello spazio temporale recente.

Smagliature rosse nell'adolescenza

Non è raro vedere smagliature rosse in ragazzine di 11-12 anni. A volte si formano anche prima dei 10 anni o dopo i 14 anni. Insomma, l'adolescenza è un momento preso di mira dagli "strappi cutanei", perché il corpo si modifica con rapidità. Si allunga e si allarga in modo imprevedibile, sia nelle femmine che nei maschi.



La disposizione delle smagliature indica se si sono formate per motivi di crescita in altezza o di allargamento fisiologico della struttura corporea. Se sono disposte in senso orizzontale, vuol dire che le smagliature rosse sono comparse perché l'adolescente si è allungato velocemente, viceversa se sono verticali o oblique il motivo dipende dall'ampliamento del corpo.

Le zone di comparsa predilette delle smagliature rosse nell'adolescenza? Seno, fianchi e glutei sono i punti bersaglio delle ragazze; schiena e braccia quelle dei ragazzi. Ma non c'è una regola fissa. Anche la forma può cambiare: di solito, le smagliature rosse sono lineari e simmetriche, sia verticali che orizzontali, ma possono assumere, talvolta, contorni irregolari.

Smagliature rosse nei bambini

Non solo adolescenti, ma anche bambini di ambo i sessi possono mostrare le prime smagliature rosse. Soprattutto se si stanno avvicinando alla pubertà. Il motivo è sempre la variazione che il corpo infantile sta subendo velocemente. Può accadere che nella bambina magrolina e longilinea si allarghino improvvisamente i fianchi, assumendo la tipica forma rotonda delle adulte. Oppure che il bambino paffutello si impenni in altezza, assottigliando quelle zone del corpo che lo rendevano cicciotto. In aggiunta, la pelle dei bambini che stanno crescendo può diventare sottile e quindi più soggetta a perdere elasticità . Da qui la sorprendente formazione delle smagliature in età infantile.

Smagliature rosse negli uomini

Nonostante le smagliature rosse interessino maggiormente le donne, non ne sono esenti nemmeno gli uomini. I motivi alla base sono sempre gli stessi: variazioni della struttura corporea. Nell'uomo le cause scatenanti possono riguardare l'attività fisica, soprattutto se volta a sviluppare la massa muscolare, e quindi ad allargare la forma di alcune parti del corpo. Le sollecitazioni subite a causa dell'ipertrofia muscolare possono, infatti, favorire piccole lacerazioni cutanee che, nel tempo, possono evolvere in smagliature rosse. Nei body builder, inoltre, l'uso di anabolizzanti a base di corticosteroidi per il rapido aumento della muscolatura può ulteriormente comportarne la formazione. Come abbiamo visto sopra, gli ormoni corticosteroidi o steroidei figurano tra le cause mediche delle smagliature.

Smagliature rosse: rimedi naturali

Intervenire subito, appena la pelle si è striata, è alla base del successo, soprattutto se si è giovanissimi. I rimedi naturali contro le smagliature rosse nell'adolescenza riguardano semplicemente l'uso di creme idratanti a base di acido ialuronico, vitamine e antiossidanti. Da spalmare sulle zone interessate anche 2-3 volte al giorno. In questo modo si aiuta la pelle a superare la tensione a cui è sottoposta. Le vitamine, in particolare la E, hanno il potere di rendere la pelle più elastica, cosa che negli adolescenti è facilissimo da attuare, in virtù della "freschezza" dei tessuti.

A qualsiasi età, gli oli vegetali si rivelano tra i rimedi più efficaci contro le smagliature rosse: i migliori sono l'olio di mandorle, di argan, di rosa mosqueta e di karitè. Contengono sostanze elasticizzanti che ricompattano la pelle.

Altri rimedi contro le smagliature

Il ruolo dell'alimentazione: per produrre nuove fibre elastiche, è fondamentale mangiare frutta e verdura fresca per fare il pieno di vitamina C. Quest'ultima stimola la formazione di nuovo collagene, la proteina principale dell'elasticità cutanea. In aggiunta, si possono assumere integratori che ne stimolino ulteriormente la sintesi, il cui consiglio è meglio chiedere al farmacista.

Sport: sì o no? Sì, ma senza eccessi né illusioni che l'attività fisica da sola basti a risolvere il problema delle smagliature rosse. Esagerare fa produrre radicali liberi che riducono l’elasticità della pelle.

Le smagliature sono viola o rosse? Meglio evitare abiti troppo stretti che ostacolano la circolazione e capi sintetici che impediscono l’ossigenazione dei tessuti.

Un deciso no ai lunghi bagni caldi, perché favoriscono il rilassamento dei tessuti e disidratano la cute.

Per quanto riguarda la medicina estetica, finché le smagliature sono rosse, è bene optare per trattamenti soft, poiché quelli troppo invasivi (come il laser) potrebbero infiammare una pelle già fragilizzata. Un macchinario da provare è la Biodermogenesi, cioè un'apparecchiatura selezionata dall’Agenzia per l’Innovazione della Presidenza del Consiglio fra i brevetti italiani a più alto contenuto tecnologico e innovativo. «La Biodermogenesi rigenera la cute perché migliora la qualità del collagene, risultando efficace su qualsiasi tipo di smagliatura e su tutti i fototipi - dice il Prof. Sergio Noviello. Inoltre, riduce il solco al tatto, poiché lo riempie con con il vantaggio di rendere “abbronzabile” la smagliatura.

I prodotti per smagliature rosse

Tra creme, fiale cicatrizzanti e oli elasticizzanti, in commercio ci sono vari prodotti contro le smagliature rosse. Se applicate con costanza e frequenza, danno risultati, proprio perché il colore rosso indica che le strie si sono appena formata. Ecco la selezione di DMBeauty!



Caring Oil di EUCERIN

Contiene olii vegetali puri e di alta qualità sono ricchi di acido linoleico, un acido grasso insaturo che rafforza la funzione barriera della pelle. Phytolastil di LIERAC

Fiale a base di 3 piante dalle note virtù

fitoterapiche: alchemilla, edera ed equiseto, dalle spiccate proprietà anti-smagliature. Concentrato antismagliature di COLLISTAR

Un concentrato che abbina le molecole cardine dell’elasticità e della compattezza cutanea: elastina, acido ialuronico e collagene. Per ottimizzare l’efficacia del trattamento, i tre Attivi Puri® sono inseriti in una matrice supernutriente ed elasticizzante a base di olio di mandorle dolci, burro di karitè e cera di jojoba. Elasticizzante smagliature di SOMATOLINE COSMETIC

Contiene: estratto di Sophora Japonica per proteggere l’elastina, rendendola più resistente all’attacco dell’elastasi, l’enzima responsabile della sua degradazione; estratto di spirulina per stimolare la sintesi di fibre di elastina, migliorando l’elasticità e la compattezza della pelle. Olio Smagliature WELEDA

È a base di oli di mandorle dolci, jojoba e germe di grano che aiutano aiutano a prevenire gli inestetismi delle smagliature, mentre gli oli essenziali, 100% naturali, conferiscono un profumo estremamente delicato e leggero. ACTION BODY ELISIR ANTIETA' Action Elisir di MEDITERRANEA

L’efficacia dell’Elisir è assicurata da un mix di ingredienti naturali al 98,5%, tra cui spicca l’estratto di cellule staminali da sedano, un attivo che stimola la produzione di collagene e la riparazione dei tessuti: migliora la densità della pelle per cui attenua la visibilità delle smagliature. Sinchroelast Body di SINCHROLINE

Ostacola la presenza e previene la formazione di smagliature, specialmente durante la gravidanza o i forti dimagramenti.

Epitheliale A.H. di A-DERMA

Si applica direttamente sulla pelle fragilizzata sino a completa riepitelizzazione, per accelerare la ristrutturazione cutanea ed evitare che rimangano segni. Grazie alla sua azione sulle sensazione cutanee sgradevoli, permette inoltre di lenire il disagio cutaneo. Huile Prodigieuse Florale di NUXE

La sua texture olio secco inimitabile svela una firma olfattiva inedita di Nuxe, dalle note floreali e fresche per vivere un nuovo momento di piacere. Adatto anche sulle smagliature. Bio-Oil, Olio per la cura della pelle

Concentra una prodigiosa miscela di 14 oli vegetali, ricchi di acidi grassi essenziali in un solo olio, utile per aiutare a prevenire e migliorare l’aspetto di smagliature e cicatrici. Liftnes di SKINIUS

L’esclusivo complesso Fospidina, integrato nel cuore della formula, assicura un’azione rigenerante favorendo la produzione di acido ialuronico grazie alla glucosamina di cui è precursore, e favorisce la sintesi di nuove fibre di collagene ed elastina. La sua azione aiuta a prevenire le smagliature del seno. Blackthorn Toning Body Oil 75ml IT-NL; Schlehenblüten Pflegeöl 75ml IT-NL Olio trattante prugnolo di DR HAUSCHKA

La composizione di questo olio, a base di estratti di piante officinali, delicati fiori di prugnolo, foglie di betulla – rinforzanti sulle funzioni cutanee – olio di iperico, pianta inondata di sole, e olio di jojoba, promuovono l’elasticità e la tonicità della pelle. Olio emolliente mandorle dolci di BOTTEGA VERDE

Ottimo da massaggiare direttamente sulla pelle del corpo dopo la doccia, eccellente per prevenire le smagliature.