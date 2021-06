L e smagliature rosse sono le prime a comparire e se trascurate possono diventare bianche. Fortunatamente però esistono modi per contrastarle.

Le smagliature sono segni della pelle che prima o poi nella vita, accomunano quasi tutte. Se combatti ogni giorno con le tue quindi, oltre a dover smettere subito di farlo, sappi che non sei l’unica.

Come forse avrai notato, le smagliature possono essere di due colori: bianche o rosse. Per le seconde spesso non esiste nulla o poco che tu possa fare per eliminarle, mentre sulle smagliature rosse il più delle volte si può intervenire.

Fai in fretta però, se temporeggi un giorno le vedrai diventare bianche.

Cosa sono le smagliature rosse

Le smagliature rosse sono infiammazioni della pelle, che si verificano solitamente a seguito di un suo cambiamento o un piccolo trauma al quale questa non riesce a far fronte.

Perché e dove si formano

Le cause principali sono gravidanza, variazione di peso improvviso o assunzione di alcune tipologie di farmaci.

Anche gli sbalzi ormonali sono tra i responsabili della comparsa delle smagliature rosse, tanto è vero che, oltre alla gravidanza, i periodi di loro maggiore incidenza coincidono con la pubertà e la menopausa.

Tutta colpa del cortisolo, che inibisce la produzione delle proteine preposte a mantenere la pelle elastica.

Il cortisolo è conosciuto anche come l’ormone dello stress e proprio per questo non è raro che le smagliature rosse compaiano in momenti in cui ci si sente particolarmente stanche o sotto pressione.

Le smagliature possono materializzarsi su diverse zone del corpo ma generalmente si focalizzano su cosce, glutei, pancia e braccia.

Le smagliature rosse con il tempo diventano bianche

La differenza di colore dipende sostanzialmente da quanto tempo sia passato dalla loro comparsa. Se sono recenti, le smagliature sono rosse o tendenti al violaceo, mentre se sono presenti da più tempo assumono sfumature bianche e perlacee.

L’infiammazione responsabile delle smagliature rosse, a volte può essere accompagnata da lieve bruciore e prurito. Il loro colore è determinato dal fatto che la pelle, assottigliandosi, lascia intravedere lo strato sottocutaneo irrorato dal sangue.

Con il passare del tempo l’infiammazione si placa e lascia il posto alle cicatrici bianche. È corretto quindi dire che le sfumature bianche, altro non siano se non l’evoluzione temporale delle smagliature rosse.

Sì, le smagliature rosse si possono combattere

A differenza di quelle bianche, per le quali l’unica via percorribile o quasi, sia l’accettazione serena, ingaggiare una lotta contro le smagliature rosse è possibile, nonostante anche in questo caso non si tratti di una strada completamente in discesa.

Anzi, la pazienza necessaria per eliminarle è tanta e il successo non garantito.

Come intervenire

Se alla vista delle tue smagliature rosse hai pensato che un giorno se ne sarebbero andate da sole abbiamo una cattiva notizia per te: non accadrà.

Anzi, se non intervieni immediatamente potresti non potertene più sbarazzare.

Per evitare di vederle diventare perlacee, bisogna curarle il prima possibile e nel modo adeguato.

Rimani idratata il più possibile

La causa scatenante della comparsa delle smagliature è la non sufficiente elasticità della pelle, che non riuscendo a far fronte ai cambiamenti ai quali è sottoposta si strappa. A determinarla la scarsa presenza delle due proteine responsabili dell’elasticità e compattezza cutanea: relastina e collagene.

Per preservarle, il primo passo da compiere è quello di idratare la pelle il più possibile, sia attraverso metodi diretti, sia indiretti.

Bevi molta acqua

La salute della pelle è il riflesso di quella generale dell’organismo, quindi per tenerla idratata il primo passo da compiere è fare in modo che tutto il tuo corpo lo sia.

Bevi quindi molta acqua, soprattutto in estate non dovresti assolutamente scendere sotto i due litri al giorno, e non dimenticare mai di portare con te una borraccia ogni volta che fai sport, in modo particolare se all’aperto.

Cura l’alimentazione

Seguire una dieta bilanciata e ricca di verdure che, grazie agli oligominerali e alle vitamine presenti, rende più lucente ed elastica la pelle, aiuterà a smorzare le smagliature.

Usa creme e oli idratanti e nutrienti

Tutte le creme idratanti sono abbastanza indicate per nutrire la pelle, ma in commercio ne esistono alcune pensate in modo specifico per combattere le smagliature, le cui formulazioni sono ancora più intense. Particolarmente indicate quelle ricche di burro di Karitè o di cocco, nelle quali siano però presenti anche molte vitamine.

In alternativa anche gli oli funzionano benissimo, soprattutto quelli di Argan o mandorle dolci.

Armati di pazienza

Usa con costanza questi prodotti, massaggiandoli sulla zona interessata almeno un paio di volte al giorno. Impossibile stabilire se le smagliature scompariranno del tutto o si attenueranno solamente, così come non si può sapere quanto tempo sarà necessario.

Se avrai pazienza e svolgerai questa operazione in modo metodico però, quasi certamente noterai miglioramenti ogni giorno.

Fai sport

Per ampliare i benefici di questi trattamenti, ti consigliamo di svolgere regolarmente attività fisica di tonificazione, soprattutto mirata all’area dove sono presenti le cicatrici. Questa buona abitudine, infatti, aiuterà la pelle a mantenersi più elastica.