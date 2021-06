Smagliature rosse, i messaggi che ci sta lanciando la nostra pelle

C osa sono le smagliature rosse, perché si formano e cosa significano? Ecco le risposte che state cercando per capire esattamente cosa sono queste striature sulla pelle e imparare a prevenirle, ma anche ad amarle.

Per quanto le smagliature rosse o bianche, siano un dettaglio del corpo assolutamente naturale (interessa circa l’80% delle donne e il 30% degli uomini), quando ci si trova sulla pelle di gambe, cosce, glutei e anche seno, quelle leggere striature, più o meno marcate, spesso non se ne comprende la ragione. E questo accade anche perché, si possono presentare a qualunque età e indipendentemente dalla fisicità di ciascuno. Senza limitazione alcuna.

Se da una parte, quindi, non c’è nulla di cui vergognarsi ma anzi, è importante imparare a valorizzare il proprio corpo in ogni sua minima sfaccettatura, dall’altra è bene anche comprendere i motivi per cui compaiono le smagliature rosse (sono le prima a presentarsi) e quali segnali ci sta lanciando il corpo.

Cosa sono le smagliature

La prima cosa da capire, quindi, è cosa sono le smagliature, che come avrete notato possono essere di due tipologie e colori, rosse e bianche. E questo varia a seconda dello stadio più o meno avanzato in cui si trovano.

Le smagliature rosse sono le prime a comparire come un’alterazione del derma, lo strato della pelle che si trova più in profondità. Nello specifico quello che accade è una sorta di lacerazione o frattura, una lesione delle fibre di collagene, per la quale si formano delle vere e proprie cicatrici sulla pelle, appunto le smagliature rosse.

Smagliature rosse Vs smagliature bianche

Il loro colore dipende essenzialmente dal momento di formazione della smagliatura stessa, un po’ come avviene per tutte le altre cicatrici che, per varie ragioni, si formano sul corpo (dalla rovinosa caduta che avete fatto da bambine fino al primo utilizzo di una pentola andato male).

Appena si formano, infatti, le smagliature sono rosse, poiché l’infiammazione è viva, giovane e possono essere leggermente in rilievo. Col tempo, poi, queste si “stabilizzano”, diventando via via più chiare fino al colore bianco. Ma perché si formano?

Perché si formano le smagliature rosse

Sicuramente i motivi per cui avviene questo strappo nel derma sono molteplici. Quello più comune, però, è senza dubbio la perdita di elasticità della cute che può essere causata da eventi come:

una rapida perdita o accumulo di peso (e questo spiega il perché le smagliature rosse si formino soprattutto in quelle zone maggiormente soggette a variazioni di dimensione, come glutei, gambe o seno);

(e questo spiega il perché le smagliature rosse si formino soprattutto in quelle zone maggiormente soggette a variazioni di dimensione, come glutei, gambe o seno); diete repentine;

repentine; poca cura della pelle e dell’idratazione quotidiana.

Ma non solo.

Pubertà, gravidanza e menopausa

Le smagliature rosse, infatti, possono presentarsi anche in tre momenti ben precisi della vita delle donne:

durante la pubertà , in seguito a tutte quelle bellissime modificazioni del corpo che trasformano da bambine a donne;

, in seguito a tutte quelle bellissime modificazioni del corpo che trasformano da bambine a donne; in gravidanza, per il normale aumento di volume del ventre e le alterazioni ormonali;

per il normale aumento di volume del ventre e le alterazioni ormonali; in menopausa.

Altre cause delle smagliature rosse

Oltre poi a:

patologie che generano un’alta produzione di cortisolo (l’ormone prodotto dalle ghiandole surrenali e che inibisce la produzione di collagene ed elastina, privando la pelle della sua naturale vitalità);

che generano un’alta (l’ormone prodotto dalle ghiandole surrenali e che inibisce la produzione di collagene ed elastina, privando la pelle della sua naturale vitalità); cure farmacologiche a base di corticosteroidi;

a base di corticosteroidi; sollecitazioni eccessive in ambito sportivo (per esempio per chi pratica attività come il body building).

Tutti fattori che possono influire sul naturale equilibrio della cute, indebolendo l'elastina contenuta nell’epidermide e causando situazioni di stress per il corpo. Infiammando l’epidermide.

Smagliature rosse, il messaggio del corpo (e come agire)

Quello che ci sta dicendo il corpo, quindi, è che manifesta attraverso le smagliature rosse, è che qualcosa non va. Abbiamo delle carenze ed è necessario aumentare la propria idratazione e ripristinare una situazione di equilibrio e benessere che parta dall’interno.

Per farlo si può agire attraverso tre step fondamentali (che poi sono anche gli stessi che vi garantiscono di rimanere in salute sia dentro che fuori):

bere tanta (tantissima) acqua (come dire, tenere una borraccia sempre con voi dovrebbe essere la norma);

(come dire, tenere una borraccia sempre con voi dovrebbe essere la norma); idratare la cute con creme super nutrienti a base di burro di karité o anche oli di mandorle, argan, ecc. Ma anche applicando dell’aloe vera o del burro di cacao sul corpo. Un passaggio fondamentale nella vostra beauty routine quotidiana e un modo per evitare di creare le basi per la formazione delle smagliature rosse;

con creme super nutrienti a base di burro di karité o anche oli di mandorle, argan, ecc. Ma anche applicando dell’aloe vera o del burro di cacao sul corpo. Un passaggio fondamentale nella vostra beauty routine quotidiana e un modo per evitare di creare le basi per la formazione delle smagliature rosse; seguire una dieta ricca di vitamine e sali minerali, preferendo frutta e verdura che aiutano la pelle a mantenersi elastica, donandovi anche un aspetto fresco e una cute lucente e bella.

Focus alimentazione

In particolare, per aiutare la pelle a mantenersi in salute e prevenire la formazione delle smagliature rosse, è importante seguire una dieta ricca di proteine, zinco, vitamine A, C e D (e in questo le giornate di sole estive vi aiuteranno). Ma anche frutta secca, perfetta per rendere elastica la pelle e i mirtilli, fonte di antiossidanti e utilissimi per favorire la produzione di collagene.

Piccole buone abitudini per mantenere il corretto equilibrio della cute, l’organo più esteso del nostro corpo, preservandone la salute e il benessere generale.

Per questo non dimenticatevi mai di seguire una beauty routine mirata e in grado di nutrire e proteggere la vostra pelle. Fermo restando che, se nonostante tutto le smagliature rosse dovessero formarsi, non intaccheranno minimamente la vostra naturale bellezza. Ma, anzi, si aggiungeranno a quei piccoli dettagli che vi rendono assolutamente uniche e che è importante imparare a valorizzare. Fiere e sicure di voi.