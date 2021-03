L e sopracciglia che non ricrescono più sono oggi un incubo per tantissime ragazze che si ritrovano ad avere un'arcata spelacchiata e con buchetti. Colpa della moda anni '90 primi 2000 di depilarsi le sopracciglia ad "ala di gabbiano", per avere uno sguardo alla Cara Delevingne bisogna prendersene tantissima cura e seguire i nostri consigli!

L'evoluzione beauty delle sopracciglia

Un po' colpa della genetica, un po' colpa dello spinzettamento selvaggio le sopracciglia che non crescono più sono un vero incubo, il motivo? i peli fanno più fatica a ricrescere e a ritrovare la loro forma naturale, togliendo espressività al volto.

Se è vero che, le sopracciglia sono la "cornice del viso" allora è certamente normale che le sopracciglia che non crescono più mettano a dura prova l'autostima, facendoti perdere le speranze di riacquistare uno sguardo intenso e magnetico. Celebrity e modelle come Cara Delevingne, Kaia Gerber e Lily Collins hanno reso le sopracciglia folte un vero trend, facendo pentire amaramente tutte coloro che le hanno portate sottili e che ora non le vedono più ricrescere.

Sopracciglia che non crescono più: tutti i perché

Una volta rimosse, le sopracciglia ci metteranno diversi mesi a ricrescere. Per alcune persone potrebbero bastare 6 mesi, per altre addirittura 1 anno. Per questo motivo, la scelta migliore per avere nuovamente delle sopracciglia folte è armarsi di pazienza e utilizzare dei sieri ad hoc per aiutarle nella ricrescita.

In quanto ricrescono le sopracciglia?

Le sopracciglia, che vengano depilate oppure no, devono comunque rispettare il loro naturale ciclo vitale. Ovvero: nascita, crescita, caduta. Oltre certi limiti il rinnovamento dei peli e dei capelli è considerato naturale, in altri casi invece può essere causato da patologie, come accentato poco sopra.

Perché le sopracciglia cadono?

Le sopracciglia cadono e possono indebolirsi per diverse ragioni.

Una depilazione troppo aggressiva e l’uso smodato delle pinzette o della ceretta possono indebolire il pelo e far cadere le sopracciglia.

e l’uso smodato delle pinzette o della ceretta possono indebolire il pelo e far cadere le sopracciglia. Anche lo stress può rallentare la crescita delle sopracciglia, rilasciando cortisolo nell’organismo, che rende peli e capelli più deboli.

può rallentare la crescita delle sopracciglia, rilasciando cortisolo nell’organismo, che rende peli e capelli più deboli. I cambiamenti ormonali , ad esempio quelli dovuti a gravidanza possono alterare i cicli di ricrescita dei peli

, ad esempio quelli dovuti a gravidanza possono alterare i cicli di ricrescita dei peli Infine ci sono delle patologie (come dermatiti ed eczemi) che possono indebolire le sopracciglia e provocarne la caduta.

Sopracciglia tagliate con forbici ricrescono?

Sicuramente meno invasiva della ceretta o della pinzetta, accorciare i peli delle sopracciglia con le forbici può essere una buona soluzione per tenere in ordine l'arcata sopraccigliare, senza rendere l'aspetto troppo sottile e rischiare di ritrovarsi con sopracciglia che non crescono più. In questo caso, le sopracciglia avranno meno difficoltà nel crescere, perché il bulbo rimmarrà intatto e non verrà estirpato.

Come fare? per ottenere un aspetto ordinato, pettina le sopracciglia verso l'alto e con una piccola forbicina spunta leggermente i peli dandogli la curvatura che ritieni più giusta per il tuo sguardo.

Se non vuoi depilare le sopracciglia ma avere uno sguardo perfetto, la laminazione è la soluzione giusta per te. Si tratta di un vero e proprio "lifting" per l'arcata sopraccigliare che grazie allo studio della forma perfetta e di una tinta specifica, acquisiscono corpo e forza. Una appassionata di questa tendenza beauty? Niente di meno che, Gigi Hadid!

Le sopracciglia rasate ricrescono?

Differentemente dalle sopracciglia tagliate con le forbici, le sopracciglia rasate ci mettono più tempo a ricrescere. In entrambi i casi però la scelta di raderle o tagliarle è meno dannosa e invasiva rispetto alla pinzetta o alla ceretta.

In questo caso il tempo di ricrescita sarà maggiore perché il pelo dovrà ripartire da una misura molto corta. Inoltre, come nel caso dei peli superflui potrà avere un'aspetto più ispido e duro, per questo motivo viene altamente sconsigliato.

Come rinforzare le sopracciglia

Infine, è importante conoscere anche alcune tecniche per stimolare la ricrescita delle sopracciglia.

NO alla depilazione. Le tecniche di depilazione come ceretta e pinzetta indeboliscono le sopracciglia e le fanno ricrescere sempre più rade e deboli. Il consiglio è quello di limitarne l’utilizzo il più possibile. Una volta alla settimana fai uno scrub. Adatto a stimolare la crescita di nuovi peli, aiuta a riattivare il ricambio celulare, riattivare la circolazione sanguigna e stimolare la crescita. Prediligi un’alimentazione sana. Anche ciò che mangiamo gioca un ruolo importantissimo nella crescita dei peli. Alcne carenze vitaminiche possono creare un indebolimento del pelo e dei capelli. Utilizza prodotti specifici. In commercio è possibile trovare lozioni e sieri che che favoriscono la ricrescita andando a contrastare la caduta delle sopracciglia. Scopri i migliori da acquistare nella nostra gallery!

Màdara, Grow & Fix Brow & Lash Booster. Prezzo: 27€

Douglas Collection, Eye Brow / Routine 2 Siero. Prezzo: 27,89€

Eye Brow / Routine 2 Siero. Prezzo: 27,89€ RevitaBrow®, Advanced Gel Sopracciglia. Prezzo: 66€ Elizabeth Arden, Prevage Clinical Siero potenziatore per ciglia e sopracciglia. Prezzo: 101,95€ DHC Eyelash, Tonic siero ciglia. Prezzo: 13,45€ Lancôme, Advanced Génifique Eye and Lash Serum. Prezzo: 45,45€ RapidBrow and RapidLash Serum Duo, Siero ciglia e sopracciglia. Prezzo: 73,95€ Face D, Maschera Nutriente per ciglia e sopracciglia. Prezzo: 16€ Rougj+, Fortyone siero allungante. Prezzo: 19,90€ NanoBrow, Treat yourself to fleek brows. Prezzo: 45€