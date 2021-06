S orrisi imperfetti? Forse, ma di certo sorrisi unici, particolari e bellissimi. Capaci di donare carattere, unicità e fascino a chi li sa sfoggiare con orgoglio e fiducia in sé. Ecco le celeb che li mostrano con fierezza e che ne hanno fatto un vero punto di forza.

Ormai è cosa più che certa, la bellezza è data da tutta quelle serie di peculiarità e piccoli dettagli che ci rendono del tutto uniche e inimitabili. Comprese quelle sfumature del nostro aspetto che, se per molti non rientrano nei canoni della “perfezione”, in realtà sono assolutamente irresistibili e super affascinanti. Un esempio? I sorrisi imperfetti, quelli caratterizzati da una dentatura non del tutto regolare, ma che regalano quel tocco di fascino e diversità capace di catalizzare l’attenzione (e l’attrazione) di chiunque.

Soprattutto quando sono sfoggiati con naturalezza, sicurezza e consapevolezza di sé e della propria bellezza. Dopo tutto cosa c’è di più potente e affascinante che vedere una persona che si ama e che si piace esattamente così com’è? Ecco perché non esistono sorrisi imperfetti ma solo bellissimi sorrisi, unici e del tutto personali. Esattamente come quelli delle celeb che ne hanno fatto un tratto distintivo e di riconoscibilità, da mostrare e valorizzare con orgoglio.

Keira Knightley, sorrisi imperfetti a prova di ciak

Segni caratteristici: bellissima (non a caso è la musa del marchio Chanel). La celebre attrice della saga Disney “I Pirati dei Caraibi” e di moltissimi altri film campioni di incassi, oltre a essere una donna dal talento straordinario è anche dotata di una classe e di un fascino delicato, indiscutibile e raffinato. Pelle diafana, lineamenti simmetrici e un dolcissimo sorriso imperfetto a impreziosire il volto.

Keira Knightley, infatti, è una delle celeb che sfoggia con maggior naturalezza questo stupendo dettaglio del suo viso. Un sorriso luminoso, fresco, giovane. Ma anche ammaliante e seducente. Un mix di magnetismo e fascino che l’hanno una delle attrici più richieste del cinema internazionale (e come poteva essere altrimenti). Insomma, imperfetto o meno, a noi (e non solo) il suo sorriso piace tantissimo e meno male che lei non smette di farcelo vedere!

Georgia May Jagger, sorriso imperfetto e anima rock

Figlia del frontman dei Rolling Stones, la supermodella inglese Georgia May Jagger non è diventata famosa solo per i suoi bei capelli biondi, l’anima rock e il fisico statuario (non a caso è super richiesta dalle maggiori case di moda), ma anche per il suo sorriso imperfetto, accattivante e super seducente.

Il suo marchio di fabbrica? Il diastema: Ovvero quello spazio tra i denti superiori, che la rende riconoscibile al primo scatto. Unica tra le tante ragazze bellissime che hanno cercato di farsi strada nel mondo della moda ma che, magari proprio perché prive di particolarità o “difetti”, sono state completamente oscurate dal carisma e dalla consapevolezza in se stessa di questa giovane e bellissima ragazza.

E con lei a portare con orgoglio e disinvoltura il diastema ci sono anche celeb del calibro di:

Madonna;

Vanessa Paradis;

Dakota Johnson;

Brigitte Bardot;

Ecc.

Insomma, tutte donne che, in un modo o nell’altro, felici dei loro sorrisi imperfetti si sono distinte per bellezza, fascino e talento.

Dove Cameron, sorrisi imperfetti acchiappa like

Per chi di voi non la conoscesse (sicuramente poche) Dove Cameron non è altro che la giovane attrice interprete di serie come «Descendants» o «Agents of Shield». Talentuosa e bellissima è stata proprio lei a mostrare e farsi vanto della sua dentatura (nella parte inferiore) non del tutto dritta e del suo sorriso imperfetto. Cos’è cambiato? Assolutamente nulla! Dove è sempre e comunque stupenda!

Oltre al fatto che in questo modo, mostrando questa sua presunta imperfezione ai milioni di follower che la seguono (ne ha ben 24 milioni) ha sdoganato il suo sorriso imperfetto dando un bellissimo esempio di self confidence e bodypositive. Come a dire, la bellezza è fatta di ogni singolo dettaglio e il minimo è farlo vedere con orgoglio e sicurezza in se stesse.

Kirsten Dunst, un sorriso da preservare

Attrice di fama mondiale e splendida donna dal sorriso imperfetto. Kirsten Dunst ama se stessa e si suoi denti (e fa benissimo) tanto che, quando sul set di Spider Man le chiesero di effettuar un piccolo ritocco per sistemare la dentatura, si rifiutò categoricamente (e ha fatto benissimo visto che non ci sembra proprio che il film o il suo talento ne abbiano risentito).

Un consiglio datole quando era ancora adolescente dalla regista Sofia Coppola che le disse di non cambiare mai la sua dentatura, poiché le rendeva diversa e speciale (e meno male che esistono le donne). Un suggerimento colto dalla giovanissima Kirsten, di cui fece tesoro e che, col tempo, l’ha resa una delle attrici dal volto più riconoscibile, particolare e ricercato dalle case cinematografiche. E con una bravura e un sorriso così è facilmente capibile il perché!

Giulia Stabile, risata e talento da vendere

Italianissima, giovanissima e appena uscita da vincitrice dal talent “Amici”. A Giulia Stabile, ballerina dal talento unico e straordinario basta solo un aggettivo per essere descritta, e nel quale è racchiuso tutto il bello che rappresenta: stupenda!

Oltre all’innegabile dote per la danza (che l’ha portata sul gradino più alto del podio del programma), Giulia è anche una ragazza bellissima, dolce, simpatica e con una risata contagiosa. Caratterizzata dal suo sorriso imperfetto che oggi, più che mai, ha imparato a sfoggiare e amare (e che possiamo assicurarle di amare in tantissimi).

Paladina di un messaggio di positività, forza e capacità di superare i propri limiti e insicurezze. E che è riuscita a portare in scena, puntata dopo puntata. Catalizzando l’attenzione di milioni di telespettatori e insegnandoci, seppur così giovane, che la vera bellezza è fatta di tantissime sfumature.

Dettagli, imperfezioni e insicurezze che vale sempre la pena di abbracciare e amare. Mostrandole con orgoglio e con un tocco di sana allegria. E in grado di regalare un fascino unico e inimitabile che nessuno potrà mai eguagliare o cancellare. Proprio come i vostri bellissimi sorrisi perfettamente imperfetti!