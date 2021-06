M antenere il trucco impeccabile e duraturo in estate sembra un'utopia. In realtà utilizzando i prodotti giusti puoi contrastare l'effetto di calore e sudore. Scopri i consigli per un make up estivo bellissimo che rimane nel tempo!

C’è chi in estate preferisce optare per un trucco molto leggero e composto da pochissimi prodotti, e chi invece non vuole abbandonare le proprie passioni per ombretti, pennelli e rossetti, nonostante le elevate temperature.

Il caldo el’umidità, tuttavia, sono acerrimi nemici del make up e spesso inficiano la durata del look, facendo colare i prodotti o creando delle fastidiose macchie.

Ma non ti preoccupare: se non riesci a vederti con un aspetto acqua e sapone, non rinunciare al trucco: l’importante è seguire i passaggi corretti e selezionare i prodotti giusti, che non sempre sono gli stessi che utilizzi durante gli altri mesi dell’anno.

I consigli per far durare di più il trucco d’estate

Inizia da una buona base trucco

Per qualsiasi trucco che si rispetti, a prescindere dalla stagione, è fondamentale iniziare da una buona base, in maniera da preparare la pelle.

In estate la scelta dei prodotti giusti aiuta a contrastare calore e umidità e a creare il luogo perfetto per accogliere il tuo trucco preferito.

Prima di tutto devi scegliere una crema adatta al tuo tipo di pelle: se per esempio è molto secca, utilizza una crema nutriente per rimuovere i segni di disidratazione. Questi, infatti, potrebbero rendere anche più difficile l’aderenza del trucco. Se invece hai la pelle grassa, opta per creme oil free. In questo modo eviterai che il fondotinta scivoli via dopo poco.

Inoltre una/due volte a settimana coccola il tuo viso con una maschera. Se hai la pelle secca sceglila idratante, altrimenti se grassa scegline una purificante. Ancora, se hai la pelle mista, dovrai mixare le due funzioni: utilizza un prodotto purificante per la zona T e uno nutriente per il resto del viso.

Scopri i vantaggi del primer

Spesso il primer viene considerato un prodotto piuttosto pesante per il viso, soprattutto perché nel passato era composto principalmente da siliconi, che tendevano ad occludere i pori e a non lasciar respirare la pelle. Oggigiorno le formulazioni sono cambiate e assicurano una maggior leggerezza e fluidità. Il primer, applicato prima del fondotinta, crea la situazione per lasciarlo aderire più facilmente e farlo permanere nel corso delle ore.

Puoi sceglierne anche uno per gli occhi: avrà il potere di mantenere l’ombretto luminoso e vivido anche a distanza di parecchie ore dall’applicazione.

I prodotti waterproof, la salvezza del trucco estivo

Sembrerà forse scontato, ma è una regola aurea. Per far sì che il trucco resista in maniera impeccabile, senza sbavature, alle elevate temperature estive, è certamente consigliato l’utilizzo di prodotti waterproof. Il make up composto da questi elementi dura tranquillamente tutta la giornata a dispetto di sudore, calore e umidità, rimanendo sempre perfetto. Addirittura, per struccarsi, sono necessari detergenti appositi proprio perché, soprattutto i mascara, non vengono via facilmente come invece i trucchi non resistenti all’acqua.

Se temi che la persistenza elevata si traduca in texture pesanti, che non lasciano respirare la pelle, tranquillizzati. Si tratta di formulazioni estremamente leggere, pensate invece proprio per favorire la giusta idratazione e il benessere del derma.

Scegli un fondotinta a lunga durata

Quando il viso si abbronza, il consiglio è tendenzialmente quello di non coprirlo troppo, ma di intervenire eventualmente sulle discromie e imperfezioni con un correttore.

Tuttavia, se non riesci a rinunciare al fondotinta nemmeno in estate, puoi scegliere una versione long lasting. In commercio ne esistono tantissime versioni, sia compatte che liquide. Un elemento che però non può mancare è l’SPF. Ormai questo prodotto presenta al suo interno fattori di protezione più o meno elevati proprio per essere utilizzati anche quando ci si espone al sole, senza il rischio di ritrovarsi la pelle macchiata.

Matita labbra per un rossetto a prova di caldo

Per rendere più duratura la tenuta del rossetto ti consigliamo di disegnare il contorno delle labbra con una matita. Può essere tono su tono, trasparente, oppure leggermente più scura se preferisci un effetto volumizzante.

Applicate poi il lipstick della quantità che preferisci a seconda dell’effetto più pieno o più delicato che vuoi ottenere. Il tocco finale per farlo resistere di più? Dopo averlo steso, copri le labbra con una velina e applicaci sopra un velo di cipria. In questo modo il prodotto si fisserà più facilmente e resterà fermo più a lungo.

Spray per fissare il tuo trucco, ma anche per rinfrescare il tuo viso

Lo spray fissante rappresenta un altro must have per rendere il make up estivo più duraturo. Vaporizzalo su tutto il viso da circa 30 cm di distanza: il risultato sarà una pellicola praticamente invisibile che renderà il tuo trucco impeccabile e lo lascerà intatto per ore, regalandogli un irresistibile effetto glowy.

In commercio trovi diverse versioni di questo prodotto, contenenti anche diverse sostanze e profumazioni differenti a seconda dei gusti e delle esigenze. Quello all’aloe vera, per esempio, restituisce subito una sensazione di sollievo e freschezza.

In alternativa, puoi orientarti su un'acqua termale: non contiene alcol e pertanto può essere usata anche con maggiore cadenza.