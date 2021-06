Finalmente l’estate è arrivata, portando con sé le elevate temperature che alcuni di noi aspettavano con molta ansia. Il calore, tuttavia, non va d’accordo con il make up, perché causa sbavature e riduce di molto la durata del trucco. Qualsiasi prodotto, infatti, rischia di sciogliersi in pochi minuti a causa del sudore e dell’umidità.

E se da una parte la bella stagione porta con sé il vantaggio dell’abbronzatura che spesso consente alla pelle di non doversi coprire con strati eccessivi di fondotinta, dall’altra rende molto difficile la resa di mascara, matite e eyeliner. I prodotti per gli occhi, infatti, sono quelli che necessitano più di tutto di una formulazione waterproof e long lasting. E questo a prescindere dal fatto che tu ti rechi o meno al mare o in piscina.

Se vuoi evitare il tanto temuto effetto panda, scopri i cinque rimedi più efficaci per evitare che il tuo make up sbavi dopo pochi minuti!

La formulazione waterproof è alla base di un trucco che non sbava

Alla base di un trucco long lasting non può che esserci la scelta di prodotti con formulazioni sviluppate appositamente per durare nel tempo e resistere all’acqua e all’umidità. La scelta di matite e eyeliner waterproof ti regala la sicurezza di poterti truccare senza avere paura di fare un bagno in piscina improvviso o di ritrovarti la matita sciolta fino alle guance in una giornata particolarmente calda.

Utilizza il primer occhi prima di passare alla matita o all’ombretto

Truccarsi gli occhi è una delle operazioni preferite da chi è amante del trucco, tuttavia non bisogna avere troppa fretta nel prendere in mano matite e pennelli. Prima di passare alla stesura del kajal, dell’eyeliner o del tuo ombretto preferito, ricordati di applicare prima un primer occhi.

Questo prodotto, generalmente in formato cremoso, va steso sulla palpebra per fissare e rendere duraturo il prodotto che utilizzerai subito dopo. Inoltre, aiuta a prevenire la creazione di piccole pieghette in cui spesso va a insinuarsi l’ombretto creando un effetto striato assolutamente indesiderato. Dopo averlo utilizzato, attendi qualche secondo in modo tale che si asciughi e venga assorbito.

Sfrutta il potere fissante della cipria per il trucco occhi

Abbiamo già parlato del potere fissante della cipria, non circoscritto solo alla sfera del fondotinta e del make up per il viso. Oltre che essere un ottimo alleato anche per aumentare la durata del rossetto, questa polvere è perfetta anche per preparare l’occhio al trucco.

Una leggera passata con il pennello ti assicura una palpebra neutralizzata, uniforme e pronta ad accogliere i trucchi da te scelti senza rischiare che questi scivolino o finiscano nelle pieghe. In questo modo, inoltre, dovresti scongiurare la formazione dei tanto temuti aloni scuri che possono rovinare anche il make up più preciso e mozzafiato.

Scegli una cipria leggera: solo in questo modo non creerai fastidiosi strati di prodotti che possono appesantire l’occhio, sentendo la piena di libertà di darci dentro con mascara, eyeliner e palette occhi strepitose.

Usa l’ombretto per rendere più duratura la matita

Se vuoi utilizzare una matita nera e farla durare al massimo puoi abbinarla a un ombretto, che essendo più polveroso racchiude in sé un maggior potere fissante. Applica all’interno dell’occhio la matita e poi passaci sopra un leggerissimo velo di ombretto nero. Serviti di un pennello sottile e molto delicato, ma allo stesso tempo che ti assicuri precisione. Il rischio è quello di ottenere l’effetto opposto di quello desiderato. Ossia la formazione di chiazze nere sotto all’occhio dovute all’eccesso di ombretto caduto dal pennello.

Se lo segui invece nella maniera corretta, questo tip è molto utile (e spesso anche sottovalutato) perché aiuta la matita a durare di più senza colare. Puoi provare questa operazione anche con altri colori di ombretti abbinati a matite, soprattutto di nuance scure come il blu notte o il marrone, ma anche per trucchi occhi super colorati!

Tieni però a mente che se hai gli occhi infiammati questa pratica andrebbe evitata. Lo stesso valore se porti lenti a contatto, fai molta attenzione a rimanere semplicemente sulla rima interna dell’occhio.

Fai attenzione alla crema contorno occhi che utilizzi prima del make up

Forse non ci hai mai pensato, ma anche la crema contorno occhi che utilizzi prima di truccarti può influire sulla buona durata del tuo make up occhi. Applicare infatti un prodotto non adatto, magari eccessivamente nutriente e che unge, rischia di far sciogliere il mascara. Questo non può che favorire la creazione di grumi che rimangono nella parte inferiore dell’occhio. Ciò non significa che tu non debba idratare la zona con una buona crema. Anzi, devi solo essere in grado di scegliere quella che fa al caso tuo.

Se hai la pella mista o grassa, una troppo ricca rischia di rendere ancora più scivolosa la zona sotto all’occhio. Al contrario devi nutrire un contorno troppo secco con attenzione se si vuoi evitare che il correttore finisca nelle pieghe.