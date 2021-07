I l sole ti fa bella. Sostiene questo un famoso detto popolare e osservando alcune vip sembra proprio che abbia un corrispettivo concreto nella realtà. Ecco quelle che quest’estate sono ancora più wow del solito.

In estate, complici la spensieratezza, le giornate più lunghe e la possibilità di disporre di più ore di tempo libero rispetto all’inverno, i volti sono quasi sempre più radiosi rispetto all’inverno. Sorrisi, abbronzatura e felicità diffusa rendono tutte noi ancora più belle ma esistono vip che spiccano in questa particolare abilità, o per meglio dire fortuna.

Ecco le celebrities che d’estate sono ancora più belle del solito.

Michelle Hunziker

Super Michelle ogni estate non si smentisce mai e anno dopo anno ci dimostra come per lei il tempo si sia fermato. Le sue vacanze 2021 sono all’insegna del mare e della famiglia.

Arma segreta

La sua bellezza naturale che valorizza con l’uso di pochissimo trucco, in estate si esprime al massimo ma a consegnarle ufficialmente il pass per entrare nel club virtuale delle vip ancora più belle in questo periodo, sono gli addominali scolpiti.

Belen Rodriguez

Neo mamma della piccola Luna Marì, nata il 12 luglio 2021, Belen è la vip italiana per eccellenza, per la quale l’aggettivo bella rischia di essere fin troppo riduttivo. Meno presente del solito ultimamente sui social, ha sfoggiato un fisico al top fino al nono mese di gestazione.

Arma segreta

A renderla raggiante però questa estate non è il fisico scultoreo o l’ultimo prodotto make up utilizzato, ma la maternità, che ha reso i suoi lineamenti ancora più dolci e sensuali.

Kim Kardashian

Il clan Kardashian è fantastico in ogni momento dell’anno e Kim, tra tutte, è indubbiamente la stella più luminosa. Le sue foto in costume o con il trucco sempre impeccabile degno di un red carpet sono leggenda e nelle scorse settimane non è passata inosservata nemmeno durante la sua vacanza romana in compagnia dell’amica Kate Moss.

Arma segreta

In quest’estate 2021 però, a renderla ancora più bella sono però i suoi capelli, luminosissimi, super lisci e lunghi ormai bel oltre i fianchi, che la trasformano in una Raperonzolo contemporanea.

Giulia De Lellis

Reduce dalla sua prima prova come conduttrice, al timone di Love Island Italia, l’influencer da quasi 5 milioni di follower non ha certo bisogno dell’estate per risplendere ma forse proprio il mese passato alle Canarie per girare le puntate del dating show l’hanno resa più raggiante che mai.

Arma segreta

Abbronzatura al top che rende quasi inutile l’uso del make up.

Ashley Graham

Grande esempio di body positivity, la modella plus size ha fatto della valorizzazione della propria fisicità la chiave del successo.

Arma in più

Sui social network ha recentemente condiviso scatti che immortalano le sue smagliature, per sottolineare che anche quelli che possono apparirci difetti, in realtà non sono altro che caratteristiche uniche.

Ma a rendere questa vip raggiante nell’estate 2021 è anche un altro particolare: la seconda gravidanza annunciata nei giorni scorsi.

Paola Turani

Influencer tra le più note, Paola Turani ci ha abituato negli anni a scatti mozzafiato che mettevano in risalto il suo fisico da urlo. Quest’anno però, c’è una novità: un bimbo in arrivo che ha reso il suo corpo ancora più armonioso e sensuale.

Arma segreta

Una delle sue caratteristiche estetiche primarie sono i capelli ricci che quest’anno, complici forse anche gli ormoni, sono più luminosi che mai.

Diletta Leotta

Vacanze d’amore per la ragazza del pallone per eccellenza, che sta girando il mediterraneo insieme al fidanzato, il sex simbol Can Yaman.

Arma segreta

Siamo soliti vederla con trucco e capelli sempre perfetti ma a renderla ancora più bella quest’estate è, al contrario, quel look acqua e sapone privo di make up e messa in piega che ha deciso di sfoggiare, abbandonando ogni formalità.

Valentina Ferragni

Paladina del body positivity, deve da sempre fare i conti con chi critica il suo fisico che, a detta degli haters, non sarebbe degno di essere mostrato. Lei fa giustamente spallucce e continua fiera il proprio percorso professionale e personale, dimostrando a tutte noi ragazze come ogni corpo sia bellissimo e da amare.

Arma segreta

I costumi super fluo che sfoggia con disinvoltura, mettendo in risalto le sue forme da bellissima italian girl.

Noemi

La sua chioma rossa è inconfondibile e già quella basta a farci gridare wow ogni volta che la vediamo. Bellissima, solare e radiosa, questa estate è in giro per l’Italia per farci ballare sulle note del suo ultimo singolo, sfoggiando un fisico mozzafiato, ma non è solo quello a renderla bellissima.

Arma segreta

Come ha lei stessa spesso raccontato, il cambiamento esteriore è frutto di un percorso che le ha consentito di ritrovare se stessa, ed è questa nuova consapevolezza a renderla raggiante.

Matilda De Angelis

Occhi da cerbiatto e grinta da vendere, Matilda De Angelis, nonostante sia ancora giovanissima, con le sue prove da attrice è già diventata una delle vip italiane più apprezzate nel mondo.

Arma segreta

La sua immagine è estremamente semplice e tra le carte vincenti, ci sono la spontaneità con cui ama mostrare anche quelli che per molti sono difetti, come l’acne, o il volto stanco e privo di trucco, che però la rendono ancora più bella.