Vip del segno del Cancro (e i loro segreti di bellezza)

S emplicità, freschezza e un fascino irresistibile. Prendete carta e penna! Ecco quali sono i segreti di bellezza che rendono le vip nate sotto il segno del Cancro così uniche e inimitabili (e che ora potrete usare anche voi!).

Eleganza, semplicità e dolcezza. Sono questi i tratti distintivi del segno del Cancro, che si riflettono perfettamente anche sul volto delle nate sotto queste splendide stelle. Un viso dolce, naturale e che trasmette freschezza. Proprio come quello delle vip del segno del Cancro, che con poche mosse di make up e tanta, tanta personalità, sono tra le più affascinanti dello zodiaco.

Ma è solo questione di stelle e di personalità? O ci sono altri piccoli o grandi segreti di bellezza che aiutano a rendere così curato, femminile e delicato l’aspetto delle celeb del segno del Cancro? Ovviamente essendo dei segreti non potremo mai sapere tutto, ma ecco qualche indizio su come ottenere un beauty look come quello delle vip e un fascino unico e irresistibile.

Gisele Caroline Bündchen, natura ed equilibrio

Regina indiscussa di bellezza e delle nate Cancro è la supermodella brasiliana Gisele Caroline Bündchen. Simbolo di un fascino senza tempo (che per lei sembra davvero non passare mai.) E di cui il merito va sicuramente alla genetica ma anche a quelle attenzioni quotidiane e allo stile di vita che la modella ha fatto suo nel corpo degli anni. Facile, direte voi, con una vita così è semplice prendersi cura di se stesse.

Vero, ma nulla vi vieta vi copiare o prendere in prestito i suoi segreti e di usarli come vostri:

il riposo , almeno otto ore filate per notte, capaci di rendere luminosa e bellissima la vostra cute;

, almeno otto ore filate per notte, capaci di rendere luminosa e bellissima la vostra cute; tisane detox e rilassanti , per riposare meglio, eliminare lo stress e depurare il corpo dalle tossine;

, per riposare meglio, eliminare lo stress e depurare il corpo dalle tossine; dieta , che comprende tanta verdura, frutta secca, un po’ di proteine come carne bianca e molto pesce e poca frutta (banditi la farina bianca, lo zucchero, il caffè e i latticini);

, che comprende tanta verdura, frutta secca, un po’ di proteine come carne bianca e molto pesce e poca frutta (banditi la farina bianca, lo zucchero, il caffè e i latticini); attività fisica e in particolare lo yoga, un toccasana per il corpo e per la mente!

Ma non solo.

Gisele, la sua beauty routine

Tra i segreti di bellezza di Gisele ci sono anche quelli prettamente estetici che riguardano la sua beauty routine:

capelli lasciati asciugare al naturale , senza phone o piastre e senza pettinarli;

lasciati asciugare al , senza phone o piastre e senza pettinarli; detersione della pelle molto delicata con prodotti naturali e per nulla aggressivi;

molto delicata con prodotti naturali e per nulla aggressivi; idratazione profonda di tutto il corpo con creme e prodotti che cambia a seconda della stagione e delle modifiche della cute stessa;

di tutto il corpo con creme e prodotti che cambia a seconda della stagione e delle modifiche della cute stessa; balsamo idratante per le labbra, per renderle sempre morbide e rallentarne l’invecchiamento (sì anche le labbra invecchiano).

Pochi semplici accorgimenti che, guardando cosa fanno su di lei, forse sarebbe meglio provare. Non si sa mai che funzionino!

Ariana Grande, look iconico

Classe 1993, origini italiane e talento da vendere. Ariana Grande è una delle pop star più amate e seguite su social, non solo per la sua voce incredibile. Ma anche per la sua bellezza e per i suoi segreti beauty!

Tra questi, quelli che maggiormente influiscono sul suo aspetto sempre perfetto sono sicuramente:

l’ hair stilist : ovvero la sua coda alta lunghissima. Un tratto distintivo della bella Ariana che la rende unica e riconoscibile ovunque. Regalandole eleganza in qualunque situazione;

: ovvero la sua coda alta lunghissima. Un tratto distintivo della bella Ariana che la rende unica e riconoscibile ovunque. Regalandole eleganza in qualunque situazione; skincare: una beauty routine mirata e specifica, che comprende due prodotti davvero irrinunciabili per questa vip del segno del Cancro, olio di cocco per capelli e corpo e maschere all’argilla;

make up, semplice ma impeccabile, che comprende un fondotinta opaco, bronzer nei toni pesca o marroncino, eyeliner marrone o nero, ombretto dalle nuance tenui (rosa, aranciato, ecc.). Infine, per le labbra solo un filo di rossetto nude;

dieta vegana: con una predilezione in particolare per l’acqua di cocco e per mandorle e anacardi, che le piace consumare come spuntini. Un pieno di energia e salute.

Pochi passaggi seguiti alla lettera, per un beauty look e una forma sempre perfetta.

Margot Robbie, perfettamente del segno del Cancro

Bionda, dai lineamenti delicati, quasi come una bambola moderna. Femminile oltre ogni limite (non a caso è considerata una delle donne più sexy del momento) e dalla classe indiscutibile. Margot Robbie incarna a pieno le caratteristiche delle nate sotto il segno del Cancro. Ma quali sono i suoi segreti di bellezza (oltra a madre natura) che la rendono sempre così meravigliosa?

Prima di tutto l’eliminazione del trucco. Per garantire alla pelle di respirare e liberarla da tossine e impurità. Soprattutto durante la notte. Oltre poi a bere tantissima acqua, altro elemento importante per la luminosità della cute e per mantenerla sempre sana e pulita (anche da dentro).

E per il trucco? Via libera all’effetto nature, con ombretti nelle nuance naturali o rosa, e fondotinta leggero. Focalizzando, invece, l’attenzione sullo sguardo, con un filo di mascara e un tocco di matita nera. Il massimo per occhi magnetici (esattamente come i suoi). E sulle labbra? Rossetto, per creare un effetto vamp, soprattutto per gli eventi più speciali.

Camihawke, l’influencer “senza filtri” del segno del Cancro

E quando si parla di bellezza e di celeb del segno del Cancro non si può non citare la nostrana Camilla Boniardi, in arte Camihawke. Un vero e proprio talento social e non solo, che con oltre un milione e mezzo di follower, incanta per la sua ironia, la risata contagiosa e la bellezza semplice, senza filtri e 100% naturale. Comprese le sue splendide lentiggini.

Ed è proprio questo il suo segreto di bellezza più grande, l’amarsi esattamente per come è. Andando sempre avanti secondo i suoi ideali e seguendo i suoi gusti, con una giusta dose di autostima e qualche piccolo tocco beauty, capace di valorizzarne i tratti naturali ma senza mai eccedere o snaturarla. Insomma, una ragazza del segno del Cancro che piace (e come potrebbe essere altrimenti) e che si piace.

Ed è questo l’unico e vero segreto di bellezza che tutte/i dovremmo fare nostro. Per imparare ad amarci e valorizzarci così come siamo, uniche e bellissime. Con qualunque look, con o senza trucco, e a ogni ora del giorno e della notte. E sempre con il favore delle stelle.