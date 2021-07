L a vitamina C è un vero toccasana per la pelle, ma quando va usata e, soprattutto, si può continuare ad applicare anche nei mesi più caldi?

La skincare va cambiata con il caldo? E, soprattutto, la Vitamina C può essere applicata in estate? Se ti sei posta almeno una di queste domande è bene fare un maxi ripasso sulla tua skincare.

Come sai la tua pelle cambia e non solo per il passare degli anni, ma anche a causa degli agenti esterni come, ad esempio, il sole, i raggi solari e le radiazioni UVA e UVB. Perdita di tono, la comparsa di prime rughe e il fotoinvecchiamento precoce sono solo alcuni degli effetti che il sole può causare sulla pelle di ognuna.

E oltre una corretta esposizione e l’uso dei migliori solari dell’estate, è bene modificare la skincare proprio in occasione dell’estate e del periodo estivo scegliendo prodotti leggeri e perfetti contro il caldo.

Perché usare la vitamina C

Effetto glow, pelle piena e stop alle rughe? Tutto questo lo può fare la vitamina C, che non deve mai mancare in una dieta bilanciata e corretta attraverso l’assunzione di agrumi, peperoni, kiwi e spinaci, può essere aggiunta anche all’interno della skincare.

Gli studi, infatti, hanno dimostrato che l’applicazione locale è molto più efficace per la pelle. Proprio per questo è bene utilizzare prodotti ad hoc come sieri, gel detergenti e creme che contengono questo ingrediente.

La Vitamina C, infatti, ha un forte potere antiossidante e la sua azione previene l’invecchiamento oltre a protegge dai radicali liberi. Inoltre, i principali benefici dell’applicazione diretta sul viso sono:

anti invecchiamento

anti macchie

illuminante

Da non sottovalutare, poi, la stimolazione della produzione di collagene, data dalla Vitamina C, fondamentale per una pelle rimpolpata e turgida.

La vitamina C può essere usata in estate?

La risposta è sì! Prima di tutto perché la Vitamina C ha proprietà fotoprotettive: anche senza essere un filtro solare svolge la stessa funzione. I raggi solari, infatti, distruggono l’acido ascorbico, componente che evita l’ossidazione della pelle, e questa vitamina grazie al suo potere antiossidante ne permette la conservazione.

Se la tua preoccupazione è che la Vitamina C sia fotosensibilizzante, cioè che rende la pelle più suscettibile all'esposizione solare, devi sapere che non è così. La Vitamina C, come tutte le altre vitamine, è fotosensibile cioè cambia quando entra in contatto con la luce spesso perdendone le proprietà, ma questo non comporta un danneggiamento della cute.

Vero anche, che, alcuni prodotti a base di questa vitamina sono consigliati solo per l’uso notturno, ma tutto ciò è dovuto ad altri ingredienti presenti nella formula. Ad esempio molti sieri alla vitamina C contengono anche acido ascorbico che è fotosensibilizzante e quindi non va d’accordo con l’esposizione sotto i raggi solari.

I prodotti a base di Vitamina C da conoscere (e usare)

Dai detergenti ai contorni occhi, i prodotti a base di vitamina C da aggiungere alla skincare estiva sono davvero tanto. Qui abbiamo selezionato i must have per una pelle dall’effetto extra glow.

1 di 8 - OleHenriksen, Banana Bright Eye Crème - Un contorno occhi, illuminante e ricco di vitamina C. Ispirata alla banana powder, per facilitare l’applicazione e la durata del correttore. La sua tinta giallo chiaro è progettata per illuminare all'istante e correggere il colore.



2 di 8 - Belif, Aqua Bomb Brightening Vitamin C Cream - la crema idratante Aqua Bomb in una nuova versione rivitalizzante arricchita con vitamine C ed E, oltre a un complesso composto da 4 tipi di acido ialuronico. Una formula idratante ricca di vitamine, per un incarnato ultra luminoso e una pelle morbida e perfettamente idratata. 3 di 8 - RoC, MULTI CORREXION Revive + Gel detergente Glow Cream - In grado di liberare la pelle dalle impurità dona alla pelle la carica di vitamina C necessaria. Deterge senza privare la naturale idratazione, donando immediata luminosità alla pelle 4 di 8 - Locherber Skincare, Milky Way Instant Glow Eye Contour Cream - contorno occhi illuminante per donare luce allo sguardo e attenuare i segni di stanchezza. Con estratti di papavero, per stimolare il microcircolo, e Vitamina C per proteggere dagli agenti esterni e radicali liberi. 5 di 8 - Natura Bissé, C+C VITAMIN SHEER FLUID SPF 25 - una crema idratante rassodante colorata per un incarnato luminoso, elastico, protetto e uniforme. 6 di 8 - REN Skincare, Glow Daily Vitamin C Gel Cream - una pelle visibilmente più luminosa, tonica e idratata dopo soli 7 giorni di applicazione. Riduce visibilmente l’iperpigmentazione e dona energia alla pelle spenta. 7 di 8 - Agenov Tropical Fruit, siero alla Vitamina C - un siero con acqua di acerola, che contiene un quantitativo di vitamina C dalle 20 alle 40 volte superiore all’arancia e ha un’azione antiossidante, illuminante e antiage. 8 di 8 - The Organic Pharmacy, Stabilised Vitamin C Serum 15 % - un siero altamente efficace e mirato contro la pelle affaticata dalla consistenza irregolare. L'ingrediente principale è la vitamina C stabilizzata che contrasta l'invecchiamento della pelle, stimolando la produzione di collagene.